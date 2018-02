Clásico de ciclismo Baracoa-La Habana: Necesario para crecer

El mes de febrero traerá a los amantes del ciclismo la oportunidad de disfrutar del Clásico Baracoa La Habana, un evento que no llega a ser lo que deseamos, pero si lo que necesitamos para desarrollar a los ruteros cubanos.



La desaparición del calendario de la Vuelta a Cuba por segunda vez desde su fundación en 1964, obligó a los directivos del país a buscar alternativas para salvar una modalidad ciclística que fue orgullo de los cubanos.



Esta vez el recorrido contemplará 1349 kilómetros, divididos en 11 etapas y contara con las principales figuras del país dentro del pelotón entre ellos el monarca defensor Pedro Porteando, quien lideró la actuación cubana en la Vuelta San Juan en Argentina.



En esta oportunidad los organizadores han trazado un recorrido bien atractivo pues el clásico contara con espacio para todos, hay tres grandes y exigentes ascensos, dos etapas contra reloj una individual y otra colectiva y además un necesario día de descanso.



Sin dudas este recorrido ayudará al desarrollo del muy mermado nivel cualitativo que hoy muestra incluso a nivel de Centroamérica y el caribe el ciclismo masculino de ruta en la mayor de las Antillas urgido de sumarse otra vez al pelotón de vanguardia.



Algo que puede marcar de manera negativa el giro es que el recorrido favorecerá una vez más a los escaladores por lo que el campeón podría definirse desde bien temprano restando interés a las últimas etapas de la competencia.



La fiesta de las bielas y los pedales será un evento puramente nacional pues no cantará con escuadras foráneas, lo que sin dudas haría el evento mucho más atractivo, pero hay que esperar para ello a que regrese la Vuelta a Cuba.



Los amantes del ciclismo de ruta no perdemos la esperanza y esperamos que ese momento llegue y que para entonces contemos con un grupo de pedalistas capaces de dar batalla a los visitantes, ello gracias a este Clásico Baracoa-La Habana, algo que sin dudas necesitamos.

