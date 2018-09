Clasificó Cuba para los Panamericanos de Lima





Triunfo sobre Canadá tres sets por cero en las semifinales de la Copa Panamericana le permitió a la selección masculina cubana de voleibol (25-15, 25-23, 25-23) clasificarse para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Cuba logró la victoria con parciales de 25-15, 25-23, 25-23 y este sábado discutirá la semifinal ante Argentina. Osniel Melgarejo encabezó la ofensiva cubana con 14 puntos de 12 ataques y 2 bloqueos, acompañado por 11 puntos de Miguel Ángel López.



Roamy Alonso dijo que no les importó haber perdido en Barranquilla “llegamos muy motivados acá para clasificar a Lima. Los entrenadores trabajaron mucho con nosotros para dejar la última derrota en el pasado. El triunfo es gracias a la disciplina en los entrenamientos. Fue un buen espectáculo y seguiremos dando todo en la cancha para lo que queda en el torneo”.



“El objetivo era clasificar a los Juegos Panamericanos, la razón fundamental de venir acá”, dijo el entrenador cubano Nicolás Vives; agregó “de aquí para adelante lo que nos queda es jugar con nuestro estilo y luchar por una medalla”.



Por su parte, el elenco sub 21 venció a Canadá (21-25, 25-21, 25-18, 25-21) y hoy buscará el título y el boleto para el mundial del próximo ante República Dominicana, que superó sorpresivamente en las semifinales del Torneo Norceca en el coliseo de la Ciudad Deportiva de La Habana..







José C. Romero con 23 puntos fue el máximo anotador, secundado por Julio C. Cárdenas, con 17.



El entrenador Jesús A. Cruz explicó que "los canadienses vinieron a hacer su mejor partido, trataron de buscar sus puntos fuertes y hacernos mella en nuestras debilidades sobre todo en el primer parcial, en el cual no nos funcionó el recibo, en el que hasta ahora éramos los mejores en ese departamento, y atacaron con el saque y les funcionó mejor dada nuestra propia ineficacia".



"Cuando apretamos y tuvimos más calidad en la recepción empezaron a fallar, y como el bloqueo y el ataque nuestro son más fuertes los forzamos a cometer errores, pero fue un partido tenso, muy peleado desde el principio excepto al final del último set que dominamos y logramos el objetivo de hoy, sin embargo no hemos acabado, hay que prepararse para mañana".



No corrió con la misma suerte el conjunto femenino sub 18 que cayó ante Canadá en cinco sets en el premundial de Honduras y no pudo clasificarse para el certamen del orbe del 2019.

