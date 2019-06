Cocheros cubanos contra la Helms Burton



Leovigildo Pérez Pérez, Presidente de la cooperativa de cocheros El Carruaje

La medida de la administración Trump de prohibir el arribo a nuestro archipiélago de embarcaciones de todo tipo procedentes de Estados Unidos afecta al pueblo cubano.



Entre los primeros perjudicados por la absurda norma se encuentra la cooperativa de cocheros El Carruaje, cuyos miembros, de conjunto con representantes de la Central de Trabajadores de Cuba, condenaron la ley que pretende asfixiar a la economía cubana y que afecta principalmente al sector no estatal en la Isla.



De acuerdo con Alejandro Rodríguez, Secretario General del núcleo del Partido de El Carruaje, esta ley ha demostrado la verdadera cara de aquellos que decían querer ayudar al sector no estatal cubano. Además, ha perjudicado el desarrollo económico y los aportes que como cooperativa realizan a la sociedad.





La cooperativa El Carruaje forma parte del sector no estatal que se verá afectado por las normas de la administración Trump



Según Rodríguez, la normativa que supuestamente ayudaría al pueblo cubano, ha dañado incluso aspectos tan sensibles y nobles como la ayuda que estos trabajadores brindan a los niños enfermos con cáncer y a aquellas escuelas que apadrinan.



La drástica reducción de visitantes estadounidenses a Cuba que representará esta medida afecta no solo a los cuentapropistas y sus familiares, sino a la economía nacional y a toda Cuba en sentido general.



Leovigildo Pérez Pérez, Presidente de la cooperativa de cocheros, asegura que la medida disminuye casi en un 99% las posibilidades de ejercer su trabajo y todos los negocios que se desarrollan alrededor de esta iniciativa no estatal.



‟Nuestro objeto social es precisamente el turismo, y si no existe esa entrada de turistas al país no tendremos trabajo, por lo que no solo somos 131 trabajadores, somos más, somos 131 familias que se verán afectadas, pues si no ingresamos podríamos dejar de existir”, aseguró.





Alejandro Rodríguez, miembro de la cooperativa de cocheros El Carruaje



Las leyes que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos a Cuba, no solo afectan a la economía y al pueblo cubano, sino que perjudican a todos aquellos estadounidenses que arribaban a la Isla en función de conocer la realidad del país.



Así también lo explica Alejandro Rodríguez, quien afirma que, como parte del sindicato de la cultura, esta cooperativa tiene la misión de mostrar al mundo los valores de nuestra Nación, algo que coarta la nueva normativa.



Cuba y la Central de Trabajadores Cubanos continuarán haciendo frente al engendro legislativo de la Ley Helms Burton, que pretende utilizar al sector no estatal como punta de lanza contra el proyecto socialista.



No obstante, los añejos anhelos de destruir la Revolución Cubana se estrellarán una y otra vez, como lo han hecho durante estos sesenta años.

