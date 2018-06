Colombia se pega un tiro en el pie y Japón lo aprovecha

La selección japonesa aprovechó cada uno de los errores que cometió Colombia para ganar en su debut en esta copa del mundo.



El conjunto nipón llegaba al mundial con muchas dudas después de un cambio de entrenador, pero se dieron el gusto de tumbar a la gran favorita del grupo.



El encuentro comenzó de vértigo y de cara para los asiáticos pues se combinaron varios errores en el área sudamericana que terminaron en una mano de la “Roca” Sánchez en un disparo japonés sin portero que derivó en penal y roja directa.



Kagawa transformó la pena máxima y en 4 minutos Japón se encontraba arriba en el marcador y con un hombre de más. A partir de ese momento el guión que estaba preestablecido voló por los aires y a los Cafeteros les tocó resistir y esperar su momento.



Mediado el primer tiempo, Pekerman tuvo que hacer entrar a Wilmar Barrios un medio de contención por Juan Guillermo Cuadrado un volante ofensivo porque estaba siendo superada su zona medular y la selección colombiana no tenía contacto con el balón.



Con este cambio y con una actuación impresionante de Falcao que se batía en soledad con los defensas asiáticos, los sudamericanos ganaron volumen y se acercaron a la meta nipona. Precisamente en una falta al borde del área generada por el atacante del Mónaco, Colombia encontró el empate.



La zurda de Juan Fernando Quintero golpeó el balón por bajo ante el salto de la barrera japonesa y se coló en la portería de Kawashima quien le faltó reflejos para blocar el disparo.





Con mucha personalidad los Cafeteros se fueron al descanso con un meritorio empate a uno que de mantenerlo hubiera sabido a oro.



Pero en el segundo tiempo no pudieron sostener la intensidad. Japón arreció ofensivamente, colonizó la esférica y el campo de juego y al final también el marcador.



La diferencia final cayó en una jugada a balón parado y en el juego aéreo que no es una cualidad de los jugadores nipones. El autor de la diana de la victoria fue Yuya Osako.





Victoria japonesa, su primera contra los colombianos y que los pone en una gran situación de cara a una posible clasificación aunque todavía le quedan dos partidos donde no salen como favoritos, pero en este no lo eran y al final cantaron bingo.



Colombia fue víctima de una mala decisión muy temprano en el juego que los obligó a jugar en inferioridad durante todo el juego, no obstante tienen todo lo necesario para ganar los dos próximos partidos, aunque el siguiente será un match ball, pues si pierden dirán adiós.

