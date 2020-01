Combatientes de las FAR rechazan profanacin a bustos de Jos Mart



Combatientes de las FAR rechazan profanación a bustos de José Martí. Fotos del autor



Las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) realizaron este viernes un acto de desagravio en rechazo a la profanación realizada contra bustos del Héroe Nacional José Martí en La Habana.



En el Instituto Técnico Militar (ITM) José Martí, Orden Antonio Maceo y Orden Carlos J. Finlay se realizó el acto de desagravio, donde oficiales, sargentos, soldados, cadetes y trabajadores civiles patentizaron su repudio a la afrenta realizada al Héroe Nacional.



El capitán Dany Rivera Marrero, primer oficial de organización de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en las FAR dijo ante el auditorio:

Que ni imperialistas ni lacayos podrán empañar la imagen de Martí, porque en Cuba a los héroes se les respeta.







La captura de dos personas acusadas de profanar sistemáticamente bustos de José Martí (1853-1895) ocupa titulares en la isla, un hecho que provoco severas críticas en las redes sociales y expresiones de rechazo en diversos sectores de la sociedad cubana.



“Las fotos que documentaban el denigrante hecho y mostraba los bustos del Héroe Nacional cubiertos por sangre de cerdo, fueron hechas públicas a través de internet, con muy breve tiempo después de su realización”, subraya una nota publicada por el periódico Granma.



Como resultado del operativo policial fueron detenidos los ciudadanos Panter Rodríguez Baro, de 44 años, con múltiples antecedentes policiacos y Yoel Prieto Tamayo, de 29 años, quienes en estos momentos se encuentran bajo proceso de instrucción penal.



