Comenzará hoy en Brasil una nueva huelga por la soberanía y contra recortes en educación

Comenzar hoy en Brasil una nueva huelga por la soberana y contra recortes en educacin

2019-10-02 09:50:59 / web@radiorebelde.icrt.cu





Una nueva huelga nacional de Educación comenzará hoy en todas las universidades públicas de Brasil por la soberanía y contra recortes de fondos en el sector, según la convocatoria de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE). A ese llamado se unió la Unión Brasileña de Estudiantes Secundarios y la Asociación Nacional de Graduados, mientras los organizadores que la movilización, que continuará mañana, y que esta protesta forma parte de la lucha contra los numerosos ataques que la educación pública sufre del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro. También, los estudiantes rechazarán los proyectos gubernamentales como Future up, la militarización de los centros de enseñanza, la iniciativa 'Escuela sin partidos', los recortes presupuestarios y el ataque a la autonomía universitaria. Por otro lado, la Central Unitaria de Trabajadores comunicó que en la huelga participarán movimientos populares y se rechazará la política de privatización de empresas símbolos del país como Petrobras y Correos, indicó una nota firmada por 66 entidades estudiantiles.



Apoyan la mayoría de los estadounidenses el juicio político contra Trump



Un 45 por ciento de los estadounidenses respalda la posibilidad de un juicio político contra el presidente Donald Trump, según una encuesta realizada por Reuters / Ipsos. Con una diferencia de más ocho puntos porcentuales respecto a la semana pasada, las acusaciones contra Trump de presuntas presiones al Gobierno de Ucrania para difamar a su rival político demócrata, Joe Biden, de cara a las elecciones de 2020, inclinan la balanza en su contra. Además, la encuesta reveló que un 34 por ciento de las personas había escuchado "mucho" sobre el escándalo de Ucrania esta semana, mientras otro 30 por ciento dijo haber escuchado "algunos" detalles sobre el tema. En cuanto a la credibilidad de la información que recibieron, el 43 por ciento daba crédito a la historia. También, los resultados de la pesquisa mostraron que un 60 por ciento de los encuestados condena el hecho de que un funcionario electo acuda a un Gobierno extranjero para atacar a un rival político, en este caso, al mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy.



Revela Delcy Rodríguez el responsable del embargo de los activos de Venezuela en el exterior



La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mostró a los responsables y el autor material que promueven los embargos de los activos de su país en el exterior. José Ignacio Hernández es la mente criminal para el despojo de los recursos de Venezuela en el exterior", Delcy Rodríguez en rueda de prensa, y explicó que el falso procurador de Venezuela en el exterior, designado por el diputado opositor Juan Guaidó, fue abogado experto del caso Crystallex y creó un alter ego en el año 2017. Al respecto, la vicepresidenta explicó que la tesis antijurídica del alter ego, viola las leyes y Constitución de Venezuela, y es por ello, que queda demostrado que el supuesto gobierno de transición y el robo a los recursos del país, se viene planificando desde hace mucho tiempo. También, Delcy Rodríguez indicó que el reciente fallo de un tribunal de Estados Unidos es un delito continuado, y que la derecha actuó contra los recursos financieros de la república, contra petróleo de Venezuela, contra nuestros activos en el Caribe y contra el oro del país.



Destaca Irán la necesidad de preservar el acuerdo nuclear



El vicecanciller de Irán Abbas Araghci destacó hoy la necesidad de preservar el acuerdo nuclear de 2015 frente al unilateralismo de Estados Unidos. La cooperación entre Teherán y el grupo 4+1 (Francia, Reino Unido, Rusia y China más Alemania) debía eliminar el muro de sanciones y el unilateralismo que se usa como arma contra países independientes”, declaró el vicecanciller iraní. Si bien Irán y la tríada europea junto con China y Rusia tratan de buscar un equilibrio en el Plan Integral de Acción Conjunta o pacto nuclear, Washington y su hostilidad unilateral lo desechan, señaló Araghci. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó en mayo de 2018 la retirada del acuerdo firmado por Teherán y seis potencias mundiales, y desde entonces Washington restableció las sanciones e impuso otras nuevas con la esperanza de paralizar la economía iraní y someter al país.



Evalúan Rusia e Irán plan de seguridad en estrecho de Ormuz



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, conversó con su homólogo de Irán, Hasan Rohaní, sobre un plan de seguridad para el estrecho de Ormuz durante un encuentro al margen de la Cumbre de la Unión Económica Euroasiática (UEE) en Ereván, Armenia. Los mandatarios analizaron el plan presentado por el presidente Rohaní durante una reciente visita a Nueva York, conocido como la iniciativa de paz de Ormuz", indicó un comunicado en la página web del jefe de estado iraní. Además, el texto precisó que Putin y Rohaní abordaron las relaciones bilaterales y el acuerdo sobre el programa nuclear iraní. La futura coalición, propuesta por Irán, se llamaría "Coalización de la esperanza", proyecto de cooperación internacional encaminado a reforzar la seguridad en el Golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz ante los intentos de Estados Unidos de crear otra coalición que "garantizar" la seguridad en la región.



Comienza hoy en Venezuela Congreso Fundacional de Movimiento Indígena



Cerca de 800 delegados participarán en el Congreso Fundacional del Movimiento Indígena Unido de Venezuela que se desarrollará desde hoy y hasta el día 4 en el Parque Central de Caracas. Este evento tiene como objetivo fortalecer la unidad de los pueblos originarios, según informó la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez. Durante el programa Punto de Encuentro transmitido por Venezolana de Televisión, la dirigente indígena bolivariana señaló que la finalidad 'es reunir a todas las organizaciones para hacer una sola fuerza del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además de ese encuentro los pueblos originarios tienen otras actividades previstas durante este mes, para el 10 de octubre se entregarán hogares mediante la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) al pueblo warao en Delta Amacuro, destacó Aliha Núñez. Mientras, el 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, comenzará la expoferia, encuentro en el que los productores exhibirán en las áreas agropecuarias y artesanales: 'Vamos a tener una muestra de la riqueza cultural, gastronómica de nuestras comunidades, declaró la ministra para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez.



Se enfrenta hoy Netanyahu a una jornada clave para su futuro político



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se enfrenta hoy a una jornada clave en su intento por mantenerse en el cargo, con una audiencia prevista por denuncias de corrupción y la continuación de las complejas negociaciones para formar un gobierno de unidad. Netanyahu busca desesperadamente sobrevivir políticamente y mantenerse en el cargo como el primer ministro con mayor tiempo de gestión en la historia de Israel, y para lograrlo deberá sortear dos problemas, la posible acusación por corrupción en las próximas semanas y el punto muerto en que quedó el país después que las recientes elecciones no le dejaron ni a él ni a su adversario, Benny Gantz, un camino claro hacia la mayoría. Este miércoles el fiscal general de Israel tiene previsto convocar una audiencia previa a la acusación contra Netanyahu, después de haber dicho que tiene la intención de acusarlo de soborno, fraude y abuso de confianza. Se espera que solo asistan a la audiencia, a puerta cerrada, los abogados de Netanyahu, la última oportunidad para convencer a Mandelblit de no acusar al primer ministro



Inicia el Supremo de Brasil juicios decisivos para restablecer la constitucionalidad



El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tiene hoy en su agenda juzgar recursos que ponen en duda la constitucionalidad de sentencias de la operación Lava Jato, entre ellas una que enfrenta el expresidente Luiz Inácio Lula de Silva. El pasado 26 de septiembre, seis de los 11 ministros del STP infligieron una insospechada derrota a la Lava Jato y votaron a favor de una tesis que podría conducir a la anulación de condenas dentro de la operación e influir en uno de los veredictos contra Lula. Sin embargo, el juicio no concluyó y debe reanudarse este miércoles por orden del presidente de la corte, Antonio Dias Toffoli, quien comentó tener la intención de seguir a los jueces que aplaudieron la iniciativa ganadora. En aquella ocasión, la mayoría de los ministros entendió que los acusados deben entregar sus alegaciones finales después de los acusadores.



(Haciendo Radio)

Del Autor