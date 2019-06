Comenzarán a aplicarse el próximo año nuevas tarifas para el servicio de acueducto y alcantarillado

Comenzarn a aplicarse el prximo ao nuevas tarifas para el servicio de acueducto y alcantarillado





Con el propósito de promover un uso racional del agua, en el primer trimestre del 2020 comenzará a aplicarse una nueva tarifa en el servicio de acueducto y alcantarillado para el sector productivo, presupuestado y doméstico, que tenga habilitado el servicio metrado.



Las nuevas tarifas mantienen los precios para el sector presupuestado y doméstico que consuman lo establecido por la Resolución 64∕292 de 2010 de la AGNU ajustada a Cuba (100 a 150 litros∕ habitante∕ día), equivalente a un rango de 3 m3 a 4.5 m3 mensuales, no así el sector productivo.



“Se ha demostrado una irracionalidad en el uso del agua. El precio viene a entrar como un elemento regulador de consumo”, indicó el Vicepresidente Primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Bladimir Matos Moya.



También hizo referencia que los trabajadores por cuenta propia no estaban reconocidos en ninguna tarifa, algo que asumirá la nueva normativa, “al diseñar la nueva tarifa se tuvo en cuenta que los trabajadores por cuenta propia, por lo general, realizan la actividad económica dentro de su domicilio y por tanto tiene derecho a un consumo doméstico”, explicó el directivo.



NUEVAS TARIFAS CONSUMO DENTRO DE LA NORMA SOBRE CONSUMO SECTOR PRODUCTIVO Incremento Incremento no lineal Hotelero y Embarcaciones Igual Incremento no lineal TCP (Consumo Productivo) Nueva (Según actividad) Incremento no lineal SECTOR PRESUPUESTADO Igual Incremento no lineal Drenaje Urbano Nueva 5% de la facturación del agua SECTOR DOMESTICO Igual Incremento no lineal TCP (Consumo Doméstico) Igual No aplica Metro común en edificios Nueva Incremento no lineal Alcantarillado Igual El saneamiento mantiene como promedio los precios locales anteriores Limpieza de fosas Nueva Desobstrucción Nueva SANEAMIENTO NO DOMESTICO Igual





A los trabajadores por cuenta propia que ejerzan la actividad económica dentro de su domicilio se les aplicará una tarifa doble que contempla la doméstica hasta el consumo que le corresponde y se le añade la productiva a partir de ese consumo. Vale destacar que estas tarifas productivas se aplicarán en el lugar donde se establece el sobre consumo del servicio.



Al referirse a los edificios múltiples que no tienen posibilidades de metrado, la tarifa aprobada responde a un criterio de reparto equitativo, Matos Moya insistió en que los vecinos tienen una responsabilidad común sobre el gasto del agua y ejemplificó; “el volumen total del agua que mide el metro contador de la cisterna de un edificio se divide entre la cantidad de personas que viven en el inmueble y luego se multiplica por la cantidad de personas que viven en cada uno de los apartamentos. Este cálculo nos dará una aproximación del consumo real, aunque sabemos que esta no es la mejor solución”.



El directivo del INRH, Matos Moya indicó que existirá un incremento no lineal de la tarifa de consumo a partir de 4.5 metros cúbicos de agua que sobre pasa los 8.5 m3.



RANGOS DE CONSUMO DE AGUA USO DOMESTICO (m3∕hab∕mes) TARIFA FACTURACION PROMEDIO POR PERSONA $∕m3 ($) Vigente Nueva Nueva Hasta 3.0 0.25 0.25 0.75 Más de 3.0 hasta 4.5 0.50 0.50 2.25 Más de 4.5 hasta 6.0 0.75 1.50 9.00 Más de 6.0 hasta 7.5 1.00 3.00 22.50 Más de 7.5 hasta 8.5 1.50 7.00 59.50 Más de 8.5 15.00 150.00

⃰ Tarifa doble y para consumo con metro común



El servicio de drenaje urbano está contemplado en la nueva tarifa y en el caso del servicio de agua en pipa solo se cobrará para aquellas personas o entidades que consideren insuficiente el abasto de agua por redes hidráulicas.



Aun cuando el servicio de metro contadores del país es insuficiente en el sector residencial (22%) no así el sector estatal y productivo (90%), el INRH avanza en la consolidación de un programa de instalación de metros contadores. El directivo Bladimir Matos Moya indicó que cada año se están montando alrededor de 250 mil metros contadores, cifra que se irá incrementando de manera paulatina.



“La industria cubana comenzó a producir en el mes de abril metros contadores. Actualmente, Cuba no tiene que importar los metros que se utilizan en el país a partir del programa de sustitución de importaciones”, indicó Matos Moya.



Las nuevas tarifas entrarán en vigor en el 2020 de manera progresiva. En el primer trimestre del año se comenzará a aplicar en el sector productivo, en el segundo trimestre al sector presupuestado y por último al sector doméstico.



En Cuba el agua constituye un recurso escaso por lo que se hace indispensable su uso racional. El país invierte cuantiosas sumas de dinero en la rehabilitación de redes hidráulicas que permitan brindar un mejor servicio y su costo por cada metro cúbico de agua bombeada es 0.32 pesos, equivalente a un alto consumo energético. Entonces, habrá que tomar conciencia y evitar el despilfarro del preciado líquido al que no todos tienen acceso en el mundo.



