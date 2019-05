Comenzaron las elecciones del Parlamento europeo

2019-05-23 09:11:40 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cerca de 427 millones de ciudadanos están convocados a participar desde hoy y hasta el domingo en la elección de 751 miembros del Parlamento Europeo, primer paso de un importante proceso de reestructuración del bloque comunitario. Según precisó el Parlamento Europeo en su página web oficial, 426 millones 828 mil 171 personas tienen derecho a acudir a las urnas en los 28 Estados miembro de la Unión Europea y el desarrollo de las votaciones dependerá de las leyes de cada país. En estas elecciones del Parlamento Europeo se presentarán un total de 15 mil 520 candidatos agrupados en 602 listas, y los Países Bajos y Reino Unido dieron hoy la voz de arrancada con la apertura de sus colegios, en tanto Irlanda celebrará los comicios mañana y Letonia, Malta y Eslovaquia el sábado. Mientras, en la República Checa tendrán lugar las elecciones el 24 y 25 y en el resto de los integrantes de la Unión Europea el venidero domingo.



Señala la Justicia argentina al Gobierno por ocultar información en el juicio contra Cristina Fernández



El Tribunal Oral Federal Dos, que lleva adelante el juicio oral conocido como "Vialidad" contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a reclamarle al Gobierno la respuesta oficial ante una serie de medidas de prueba solicitadas por la defensa. A través de una misiva dirigida directamente al jefe de Gabinete, Marcos Peña, el Tribunal Dos exigió la entrega de la documentación clave para la causa y recordó que es la segunda vez que la solicita sin obtener hasta ahora respuesta de las autoridades del Gobierno. El pedido original de la información fue realizado hace casi un año por los letrados defensores de Cristina Fernández, pero ante la imposibilidad de acceder a distintas bases de datos de organismos oficiales debió ser canalizado a través del Tribunal, explicó Carlos Beraldi, abogado de la actual senadora por Unidad. Esta importante documentación trata sobre la reasignación de partidas presupuestarias del ministerio de Planificación y la dirección nacional de Vialidad en el ejercicio 2004-2015, y otros actos administrativos de organismos dependientes de esa cartera. Además, la defensa de la expresidenta sostiene que la información contenida en dichas resoluciones demostrará la inocencia de Cristina Fernández, que es acusada de supuestos hechos de corrupción en el marco de la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Por su parte, la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, rechazó las acusaciones que califica como un acto de persecución política en plena campaña presidencial, y señaló claramente no se trata de hacer Justicia, es sólo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo.

Mayoría de nicaragüenses aprueba gestión de Daniel Ortega



Una encuesta realizada por la firma consultora M&R, entre el 5 y el 16 de mayo, reveló este miércoles que cerca del 60 por ciento de los nicaragüenses aprueba la gestión del presidente Daniel Ortega. Según el reciente Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, el 57,7 por ciento de los consultados apoya la labor del mandatario en Nicaragua, mientras que el 59,1 por ciento considera positiva la política del Gobierno Sandinista. Igualmente, los encuestados rechazan todo tipo de acciones que busquen asfixiar la economía del país mediante sanciones decretadas por terceros Estados, las cuales repercuten en el pueblo.



ACN de Venezuela anulará la inmunidad a un grupo de diputados opositores



El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ACN), Diosdado Cabello, notificó que el ente plenipotenciario anulará la inmunidad parlamentaria a un nuevo grupo de diputados opositores que participaron en el pasado intento de golpe de Estado. Acá no puede haber impunidad, quien cometió el delito en flagrancia de atentar contra la estabilidad del país el pasado 30 de abril, responderá ante la justicia, sentenció el dirigente durante el programa Con el Mazo Dando. Cabello recordó que hasta la fecha 14 miembros de la Asamblea Nacional en desacato, por actuar en flagrancia en las acciones golpistas, se les retiró la inmunidad por petición del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la aprobación de la ANC. Al respecto, explicó que tras los hechos los implicados no merecen antejuicio de mérito como legisladores, sino ser procesados por cortes ordinarias. Asimismo, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reiteró que entre los delitos de los cuales se acusa a los representantes de la derecha figuran traición a la patria, conspiración, rebelión civil, instigación a la desobediencia y la insurrección y concierto para delinquir. El líder político notificó que la ANC debate la creación de una ley para eliminar la inmunidad parlamentaria automáticamente, cuando un diputado cometa un acto en atentado a los intereses de la nación. Cabello explicó que el mecanismo es una figura creada para preservar la actividad de los diputados derivada de su trabajo ante coacciones o intimidación por denuncias o investigaciones que realicen.



China no aceptará negociaciones comerciales con EEUU basada en la desigualdad



El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, declaró que su país no cederá en las negociaciones con Estados Unidos, si Washington toma una postura denigrante en torno a su país. Si EE:UU quiere establecer un diálogo chino-estadounidense en torno a cuestiones comerciales y económicas sobre la base de la desigualdad, China ciertamente no lo puede aceptar, aseveró Wang durante una reunión de cancilleres de la Organización de Cooperación de Shanghái que se desarrolla en Biskek, Kirguistán. El diplomático añadió que "Ningún acuerdo desigual puede ser establecido y es imposible que obtenga aprobación. Si EE.UU. se dispone a negociar en condiciones de igualdad, la parte china abrirá sus puertas. Si EE.UU. decide ejercer una presión extrema, China le acompañará resueltamente hasta el final. En su última vuelta de negociaciones, ambas potencias no lograron alcanzar un consenso y Washington dio un paso más hacia una escalada de tensiones comerciales. Wang hizo hincapié en que la postura de Pekín no solo tiene como objetivo proteger sus intereses, sino que busca mantener en pie las normas de las relaciones internacionales y resguardar el sistema de libre comercio mundial.



Desaprobación de Jair Bolsonaro sigue creciendo en Brasil



Un estudio realizado por la encuestadora Atlas Político indicó este miércoles que la desaprobación del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus políticas neoliberales. La encuesta detalló que el descontento de los brasileños se sitúa en un 36,2 por ciento, quienes consideran que su gestión es mala o pésima, mientras que solo el 28,6 por ciento la aprueba. Con respecto al último sondeo presentado por la empresa en abril pasado, estima que la caída se sitúa en un 5 por ciento. En días pasados se registró una protesta masiva en varias ciudades del país para repudiar el recorte presupuestario en el sector educativo. Asimismo, los hechos de corrupción en los que están presuntamente involucrados el mandatario y su hijo, Flávio Bolsonaro, quien es senador, también influyen en la percepción de la población, refiere el informe.

