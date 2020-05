🎧 Comenzó estudio de población asintomática con prueba de PCR en Camagüey

🎧 Comenz estudio de poblacin asintomtica con prueba de PCR en Camagey





Camagüey, Cuba. - En esta provincia comenzó el estudio para detectar casos positivos al nuevo coronavirus en personas aparentemente sanas, quienes no son contactos de enfermos ni de sospechosos.

Familias en áreas predeterminadas en los municipios de Najasa, Jimaguayú, Florida, Minas y Camagüey, se someten voluntariamente al examen, que se realiza con la toma de muestras cada 21 días

El director del Centro provincial de Higiene y Epidemiología en Camagüey, doctor Juan Llambías, detalla que “el estudio prevé la toma de una muestra nasofaríngea, para conocer en tiempo real el avance de la Covid-19 con pruebas conocidas como PCR, que detectan el nuevo coronavirus antes de manifestarse la enfermedad”.



El estudio permitirá detectar casos positivos a la Covid 19, pues buena parte de los enfermos, en la provincia de Camagüey, no presentan síntomas al momento de ser confirmados.

De los últimos ocho pacientes diagnosticados en la provincia, sólo uno tenía síntomas respiratorios y estaba hospitalizado precisamente por esa razón. Uno de cada tres camagüeyanos confirmados ha sido asintomático; por lo que personas sin manifestar síntomas han posibilitado la trasmisión, porque a partir de ellas, se han enfermado otros

La falta de síntomas que alerten sobre la posibilidad del contagio con la Covid-19 es un elemento que tiende a minimizar la percepción del riesgo en la población, comenta el director del Centro provincial de Higiene y Epidemiología en Camagüey, doctor Juan Llambías.

Insistimos en la responsabilidad individual, porque hemos notado cierta tendencia a considerar que la situación está resuelta; pero además, nadie puede hacer más por nuestra salud que nosotros mismos; todas las medidas preventivas se mantienen con el lavado frecuente de las manos con agua y jabón, el uso de hipoclorito o alcohol; el nasobuco, y el aislamiento social. Mucho podemos hacer desde nuestra propia casa; evitar las fiestas, las salidas innecesarias, la aglomeración en las colas, y mantener la distancia entre las personas. Independientemente de la situación favorable que presenta el país, el riesgo se mantiene, porque muchas de las personas asintomáticas, que pueden enfermarnos, están en las calles, no están en los hospitales



Muchas personas comprenden la necesidad de cumplir las orientaciones de las autoridades sanitarias, y las decisiones del gobierno en cada localidad; sin embargo, coinciden las opiniones, en que “las indisciplinas sociales, estar en la calle injustificadamente, y no hacer lo que nos toca individualmente, puede provocar el descontrol de la enfermedad. En Camagüey se está trabajando, pero hay muchos irresponsables; cada día tenemos que cuidarnos, porque muchas personas antes de sentir los síntomas, ya están trasmitiendo la enfermedad. Para evitar este nuevo peligro, hay que elevar la percepción del riesgo; porque no sabemos si en la calle nos ponemos en contacto con un individuo que es portador del virus; por eso, el llamado es a mantenernos en la casa”.



En la provincia de Camagüey comenzó el estudio que realiza la prueba de PCR, es decir, la reacción en cadena de la polimerasa, una técnica de laboratorio que detecta el virus antes de que comiencen los síntomas y tiene gran criterio de confirmación; lo que permitirá detectar si en varios lugares se ha producido algún movimiento de casos positivos al nuevo coronavirus, que no hayan sido detectados, para actuar de inmediato y cortar la posible cadena de infección.



En las habituales conferencias de prensa para actualizar la situación en el país sobre la manifestación de la enfermedad, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), Doctor Francisco Durán, señala que “una persona asintomática es aquella que tiene una respuesta inmunitaria apropiada, no excesiva, que le permita combatir eficientemente la infección, en este caso la Covid-19; lo que propiciará que no aparezcan síntomas o que estos sean leves”.



En el mundo se plantea que el 80 por ciento de los casos positivos de la Covid 19, son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas que permitan detectar a los enfermos; y en Cuba, el comportamiento es similar, como apuntara el Doctor Durán.



“Esta situación ha generado estudios sobre la enfermedad para establecer medidas que permitan controlarla; y entre las hipótesis vinculadas a la respuesta inmunitaria de cada individuo, está la relacionada con factores genéticos y otra referente a una mayor susceptibilidad, que tiene que ver con la edad y enfermedades previas. Los científicos estudian la enfermedad porque hay un alto por ciento de personas que la tienen, la transmiten y no presentan síntomas; otros la transitan con manifestaciones leves, y otros hacen cuadros graves y fallecen a pesar del esfuerzo de los trabajadores de la salud”, explicó el especialista.



Ante este complejo escenario, la respuesta es el estricto cumplimiento de las orientaciones y disposiciones del Ministerio de Salud Pública para evitar el exceso de confianza, y no descuidar las medidas de control y vigilancia, aunque disminuyan los casos diagnosticados en una región o comunidad, y a pesar de cualquier noticia alentadora.

Artículos relacionados

Del Autor