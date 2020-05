Comenzó en Francia desconfinamiento tras cuarentena por el nuevo coronavirus

Comenz en Francia desconfinamiento tras cuarentena por el nuevo coronavirus

Tras 55 días de cuarentena para frenar la propagación de la COVID-19, Francia comienza hoy un proceso de desconfinamiento con algunos inconvenientes para el gobierno, que no pudo promulgar a tiempo la extensión de la urgencia sanitaria. El regreso al trabajo, aunque sigue recomendado el teletrabajo, la reanudación de las clases en algunos niveles y con carácter voluntario, la reapertura de servicios y espacios públicos, el retorno a la vida social con restricciones y la libertad de movimiento sin salvoconducto, deben marcar la jornada en Francia, este lunes. Para el inicio de esta nueva etapa en el contexto de la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud de Francia clasificó los 101 departamentos, 96 metropolitanos y cinco de ultramar en dos colores, el verde para los territorios con una situación epidemiológico-sanitaria favorable y el rojo para los que enfrentan un escenario complejo. La víspera, la Asamblea Nacional y el Senado aprobaron la prolongación de la urgencia sanitaria, Francia hasta el 10 de julio, con modificaciones impuestas por la oposición y en medio de críticas de la izquierda, que acusa al ejecutivo de no crear las condiciones necesarias para poner fin a la cuarentena, ante el riesgo latente de una segunda ola de contagios. Mientras, el gobierno no pudo promulgar anoche la ley que extiende la emergencia, en espera de que el Consejo Constitucional la analice hoy lunes, por lo que dos de las medidas clave para este primer día del desconfinamiento carecen de respaldo legal, la imposibilidad de desplazarse a más de 100 kilómetros del domicilio, salvo por trabajo o fuerza mayor, y el empleo de un salvoconducto para utilizar el transporte en horas pico. Francia puso fin a la cuarentena tras notables avances, a partir de la disminución de los decesos y de las camas ocupadas en los hospitales, sin embargo, continúan a diario los nuevos casos y las muertes por la COVID-19, que superan las 26 mil, y siguen ingresadas 22 mil 569 personas, de ellas dos mil 776 en reanimación.



Culpa Noam Chomsky a Trump por la muerte de miles de estadounidenses por la COVID-19



El filósofo, politólogo y lingüista estadounidense Noam Chomsky declaró este domingo que el presidente Donald Trump es culpable de las miles de muertes de COVID-19 en Estados Unidos, al haber utilizado la pandemia con fines electorales y beneficiar a grandes empresas. En una entrevista al diario británico, The Guardian, Chomkis señaló que Trump recortó los fondos gubernamentales para la atención médica y la investigación de enfermedades infecciosas con el fin de beneficiar a algunas corporaciones. 'Es algo que Trump hace cada año de su mandato, reducir cada vez más la atención médica. Entonces continuará por el mismo camino, asegurándose de que la población sea tan vulnerable como sea posible', lo cual aumentaría las ganancias y el poder corporativo de sus empresas allegadas, sentenció Chomsky. Además, el destacado intelectual estadounidense señaló que el mandatario se deslindó de sus deberes al obligar a los gobernadores de los estados a asumir la responsabilidad de combatir el virus. 'Es una gran estrategia para matar a mucha gente y mejorar su política electoral'. También, Noam Chomsky responsabilizó a Donald Trump, no solo de la muerte de, hasta el momento, casi 80 mil estadounidenses, sino de las que ocurrirán en países como Yemen y en el continente africano, al haber congelado los fondos que Estados Unidos destina a la Organización Mundial de la Salud.



Capturan las autoridades venezolanas a 14 mercenarios en las últimas 24 horas



Las Fuerzas de Seguridad del Estado de Venezuela capturaron durante las últimas 24 horas a un total de 14 mercenarios que participaron en la incursión marítima armada del pasado 3 de mayo con la pretensión de perpetrar un golpe de Estado y asesinar al presidente Constitucional, Nicolás Maduro. La Región Estratégica de Defensa Integral Capital de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó la madrugada de este lunes en su cuenta de la red social de Twitter que en las últimas horas del domingo fueron capturados tres mercenarios en el poblado de montaña de San Miguel, en la parroquia de Carayaca, estado Vargas, y precisó que en transcurso del día fueron capturados "14 mercenarios en la maniobra llamada Yunque Martillo". Al respecto, las fuerza armadas bolivarianas reportó entre los mercenarios capturados figura el sobrino del exgeneral y golpista, Clíver Alcalá Cordones. Por el momento, las la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han capturado a 31 mercenarios incluyendo los ocho de la zona montañosa de Petaquirito y los dos estadounidenses exboinas verdes que pretendieron desestabilizar a Venezuela.



Crecen a 282 mil 694 los muertos en el Mundo por la COVID-19



El nuevo coronavirus que produce la enfermedad identificada como COVID-19, ya se ha cobrado la vida de 282 mil 694 personas en todo el mundo, con la mayor cantidad de víctimas mortales en Estados Unidos, de acuerdo con los últimos datos de la Universidad John Hopkins. Según en el reporte, también se señaló que en el orbe hay cuatro millones 101 mil 60 personas contagiadas del nuevo coronavirus. El 28,1 por ciento de las víctimas mortales por la CIVID-19 se concentra en Estados Unidos, donde se registran 79 mil 525 fallecimientos, seguido por el Reino Unido, con 31 mil 930 decesos; Italia, con 30 mil 560 muertes, y España, con 26 mil 621. También, en la cantidad de personas contagiadas por el nuevo coronavirus, Estados Unidos domina el panorama mundial, con un millón 329 mil 203 contagios confirmados, lo que representa el 32 coma 4 por ciento de los casos del mundo. Al país norteamericano le siguen por cantidad de contagios confirmados, en orden descendente, España, el Reino Unido, Italia, Rusia, Francia, Alemania, Brasil, Turquía, Irán, China y Canadá. Mientras, en el continente africano, Sudáfrica rebasó ya el umbral de los 10 mil casos confirmados de COVID-19, al reportar 10 mil 15 casos, y le sigue Egipto, con nueve mil 400 personas confirmadas con la enfermedad; Marruecos, con 6 mil 63, y Argelia, con 5 mil 723.



Se reportan nuevos casos de la COVID-19 en Corea del Sur



Corea del Sur registró el lunes el mayor número de casos de coronavirus en más de un mes debido a la aparición de un foco de contagio en un barrio de Seúl. La normalidad había empezado a restablecerse desde la semana pasada pero este fin de semana Seúl, la vecina provincia de Gyeonggi y la cercana ciudad de Incheon decretaron el cierre de clubes y bares, porque las autoridades temen una segunda ola de contagio, al reportarse 35 nuevos casos de contagios por la COVID-19. Este resurgimiento de casos del nuevo coronavirus en Corea del Sur se produce en un momento en el que muchos países europeos inician el desconfinamiento gradual de la población. También, este lunes por la mañana, se reportaron 85 personas infectadas que tenían vínculos con un hombre de 29 años que dio positivo después de asistir al comienzo de mayo a cinco clubes y bares en Itaewon, uno de los barrios de moda de Seúl, tuiteó el alcalde, Park Won-Soon. Por otro lado, las autoridades municipales han llamado a todos los que han estado en la zona durante las últimas dos semanas a someterse a pruebas.



Insta la ONU a Israel a liberar a los menores palestinos encarcelados ante la presencia del nuevo coronavirus



Las Naciones Unidas denunció hoy 'la continua detención de niños palestinos' por parte de Israel, y pidió su liberación inmediata ante la crisis del nuevo coronavirus. 'La mejor manera de defender los derechos de los niños detenidos en medio de una pandemia peligrosa, en cualquier país, es liberarlos de la detención', declararon en un comunicado conjunto Jamie Mcgoldrick, coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, James Heenan, jefe de Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y Genevive Boutin, representante especial de UNICEF para Palestina. A finales de marzo, en pleno pico de la pandemia, 194 menores palestinos estaban arrestados en cárceles y centros de detención israelíes, una cifra incluso 'más alta del promedio mensual de niños detenidos en 2019', remarcó la ONU, que asegura que la mayoría estaba en prisión preventiva, sin condena firme por ningún delito. Según Naciones Unidas, los menores palestinos arrestados tienen 'un mayor riesgo de contraer la COVID-19' porque en los centros penitenciarios es más difícil mantener el distanciamiento físico y otras medidas de prevención.



Confirman en China la máxima seguridad en laboratorio P4 de la ciudad de Wuhan



El laboratorio tipo P4 de la ciudad china de Wuhan opera bajo los más altos estándares internacionales y maneja de forma estricta las investigaciones, ensayos en animales y depósito de desechos, reafirmó hoy su director, Yuan Zhiming. La aplicación de esos protocolos junto a la construcción de paredes de acero inoxidable y la instalación de tecnología moderna para filtrar el aire y agua residual, ayuda a prevenir posibles fugas de virus del sitio, destacó Zhiming. También, el jefe de la instalación mencionó que el laboratorio tiene sistemas de respuesta a emergencias y cada año recibe una evaluación por parte de equipos nacionales e internacionales. Asimismo, el director del laboratorio de la ciudad china de Wuhan, Yuan Zhiming desmintió los reportes sobre el supuesto cese temporal de las operaciones allí en 2019, al aclarar que el sistema de filtración de aire nunca ha dejado de funcionar desde la apertura del centro en enero de 2018. El laboratorio de virología de Wuhan es el primero de Asia de mayor nivel o P4 y uno de los pocos existentes en el mundo capaz de estudiar los patógenos del VIH, Ébola y H1N1, entre otros.



Mueren seis militares afganos en un ataque talibán



Al menos seis agentes de seguridad afganos fallecieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque del movimiento radical Talibán en la provincia de Laghman, en este del país, informó el canal Tolo News citando al Ministerio de Defensa. El ataque tuvo lugar en la madrugada de este lunes, cuando los talibanes atacaron un puesto de control en el distrito de Alishing y se produjo un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, detalló la televisora. Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y, desde 2015, el grupo terrorista del Estado Islámico, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados.



