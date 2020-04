En Audio: ¿Comercio electrónico o la habitual cola?

En Audio: Comercio electrnico o la habitual cola?

En busca de recoger una factura de alimentos y aseo comprados en la tienda virtual en Moneda Nacional de 5ta y 42, en el municpio capitalino de Playa, nos asombramos de la inmensa cola que existía para recoger los productos que habíamos ordenado y pagado a través del transfermóvil, después de 72 horas.

Preguntamos por qué tantas clientes, unos me respondieron que habían personas desde la nueve de la mañana, y eran aproximadamente las 2 de la tarde, otros expresaron que tal vez permanecíamos en la cola y no compraríamos; me aseguró una doctora que colgaba su bata en la mano que además de que su esposo había estado allí el día anterior sin lograr efectuar la compra porque cerraron a las 4 de la tarde.

Rápidamente busqué a la gerente del Centro Comercial, la cual estaba incorporada con los trabajadores a la intensa rutina de entrega de los pedidos. Atentamente aquella funcionaria me atendió y me explicó que antes de la COVID-19 recibían 80 órdenes diarias en la tienda virtual y ahora son 500, de ellas se entregan unos 250 pedidos.

La diferencia entre los comienzos de la Tienda Virtual de 5ta y 42 en “CUP”, en moneda nacional, es evidente, la emergencia sanitaria ha impulsado la utilización del tan necesario comercio electrónico, que tanto ha reclamado la Dirección del país y la política de informatización de la sociedad cubana y al que ahora hemos dado mucho valor, al punto de que la mayoría de las personas que asisten hoy a las sucursales bancarias lo hacen en busca de la tarjetas de telebanca, necesaria para efectuar la compra virtual.

Desde nuestro hogar puedes comprar lo necesario, y esta tienda virtual te permite recoger lo facturado en 72 horas, también está la opción de ordenar y recibir en casa a partir de los 5 o 7 días. La gerente comentó, además, que este lunes efectuaron la prueba piloto con la logística de transportación de Correos de Cuba y funcionó bastante bien, lo que permitirá incrementar el otro servicio de entregar a domicilio.

Me explicó que ya se han tomado varias medidas para agilizar la entrega, porque no tiene sentido la concentración de personas sí compran a través de internet, entre ellas está la de incorporar informáticos de la presidencia de Tiendas Caribe a su establecimiento, para descargar los pedidos con mayor rapidez, se habilitaron otros locales para atender al público, conformaron dos brigadas de trabajadores y decidieron que el transporte salga más tarde, para despachar hasta el último cliente que esté en la cola.

Escuche y descargue la versión radial de este reporte a través de nuestro Canal Ivoox.



Muchos consumidores aportan la factura impresa y resulta más rápido, aunque el carné de identidad resulta el documento oficial con el cual se tramita la solicitud. Ese día habían varios trabajadores, quienes también se exponen, pero saben cuan importante es su función ahora, en tiempos de la COVID-19 que la mayoría están en casa alimentándose porque los centros de estudios y de trabajos entán cerrados.

Uno de los clientes me sugirió que se hace necesario publicar los productos en un horario fijo en la misma página web de la tienda virtual de 5ta y 42 y de otras del país, porque resulta imposible pasarse la noche entera velando para comprar, además de consumir los datos móviles de las personas.

La realidad es que entre todos debemos cooperar, los que laboran en la tienda virtual de 5ta y 42 deben hacer eficiente su gestión y cumplir con la verdadera misión del comercio electrónico, sin la habitual y acostrumbrada cola de los cubanos en todas partes, es imprescindible continuar implementando cuántas medidas resulten necesaria para que la Tienda sea virtual, de verdad.

Es importante recordales a los clientes que la entrega de los productos es a las 72 horas, porque muchos hacen pedidos todos los días y cuando van a recoger quieren que se le entregen, todos, sin cumplir el tiempo establecido, no piensan en la demora que conlleva conformar el resto de las solicitudes.





Artículos relacionados

Del Autor