Comienza edición 53 de la Jornada Cucalambeana

Manifestaciones artísticas de 18 naciones confirmaron su presencia para participar de manera virtual en la edición 53 de la Jornada Cucalambeana, que se realizará en la ciudad cubana de Las Tunas. La cita online, del 29 de junio al primero de julio, rendirá tributo a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, El Cucalambé, en el aniversario 191 de su natalicio. Con un aire renovador y dinámico ya se respira el espíritu cucalambeano desde Las Tunas y hacia el mundo, una fiesta de pueblo que invita a compartir las memorias de las Jornadas anteriores a través de fotos, videos, recuentos históricos o información sobre los protagonistas del evento. No ha faltado la mención a las tradiciones culinarias cubanas, la artesanía, los talleres infantiles de repentismo y tonada, así como la edición 31 del Catauro de la Décima, espacio que convoca la editorial provincial Sanlope.



Sesiona el Festival Cubarumba desde el escenario virtual



El Festival Internacional Cubarumba Tata Güines in Memoriam sesiona desde este domingo en las redes sociales e invita a bailar, conocer la historia del ritmo y recordar a sus principales exponentes. Músicos de una decena de países se suman a esta iniciativa, que no detuvo su desarrollo a pesar de la expansión de la Covid-19, y hasta mañana 30 de junio deleitarán a los usuarios con esta sonoridad cubana de raíces africanas. Se incluyen en el programa conciertos desde casa, transmisión de documentales, entrevistas e intercambio entre artistas a través de Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube de Tata Güines junior. Asimismo, durante esta jornada inaugural, creadores de diferentes naciones demostrarán sus habilidades con la percusión.



Concluye Festival online Atenas Rock en Cuba



El XXI Festival online Atenas Rock, catalogado por especialistas como uno de los eventos más importantes del género en Cuba cerró este domingo tras una semana de presentaciones digitales. En esta ocasión mostraron su quehacer en ese ritmo un total de 15 bandas cubanas. Durante estas jornadas, iniciadas el 22 de junio, se publicaron fotos con la historia del festival, y programas especiales con los videos enviados desde sus respectivas provincias estos exponentes del rock en la nación caribeña.



Compañía camagüeyana desarrollará Campaña de Luz Teatral desde las redes sociales



Aunque esta vez desde las redes sociales, la lugareña compañía Teatro de Luz llevará a cabo la Campaña de Luz Teatral, su evento más significativo cada verano, durante el cual colectivos de varias provincias regalaban al público camagüeyano múltiples funciones. Mediante fotos, videos, testimonios de los artistas, la labor de los grupos durante la Campaña que se desarrollará del seis de julio próximo al 30 de agosto, se expondrá tal como lo reflejaron los medios de prensa en años anteriores. Barco Antillano, de La Habana; Alánimo, de Santa Clara; Caminos Teatro, de Ciego de Ávila; Total Teatro, de Las Tunas; el Guiñol de Holguín; y las Guerrilla de Teatreros, de Granma, son algunos de los colectivos que hasta la fecha ya han confirmado su participación en el evento virtual mediante el envío de sus materiales.



Prensa Latina gana Premio Nacional de Periodismo en Venezuela



El Movimiento Periodismo Necesario de Venezuela anunció la entrega del Premio Nacional de Periodismo Aníbal Nazoa, en la categoría de agencia a Prensa Latina, por ser una referencia del periodismo ético, responsable y de calidad. La nota de prensa reseña que la Agencia Informativa Latinoamericana, ha sido durante sus 61 años de servicio un faro luminoso en la búsqueda y difusión de la verdad de nuestros pueblos y reivindicación de su historia, de mujeres y hombres, de la cultura y las tradiciones. Creado por la Fundación MPN en el año 2009, el lauro valora el desempeño de periodistas, comunicadores populares, noveles reporteros y equipos de producción de contenidos en veintitrés categorías.



Francia arresta a seis personas por el robo de una obra de Banksy



Seis personas fueron arrestadas en Francia por el robo de una obra de arte del artista callejero británico Banksy que fue sustraída de la sala de conciertos Bataclan de París. El mural, que muestra una figura femenina con velo mirando hacia abajo en símbolo de duelo, fue encontrado en una granja italiana a principios de este mes, casi un año y medio después de ser robado. Se cree que los ladrones robaron el mural en enero del año pasado, usando al parecer amoladoras portátiles para hacer una salida de emergencia antes de llevárselo en una furgoneta.



Muere a los 91 años el diseñador Milton Glaser



Milton Glaser, el innovador diseñador gráfico que adornó la silueta de Bob Dylan con toques psicodélicos en su cabello y resumió los sentimientos por su Nueva York natal con “Amo New York”, falleció el pasado viernes, en el día de su cumpleaños. Tenía 91 años. En carteles, logos, anuncios y portadas de libros, las ideas de Glaser captaron el espíritu de la década de 1960 con unos pocos colores y formas simples. El audaz logo que identifica a la ciudad de Nueva York, utiliza de forma ingeniosa letras de máquina de escribir como tipografía, y fue concebido como parte de una campaña publicitaria que comenzó en 1977 para impulsar la imagen del estado cuando la delincuencia y los problemas presupuestarios dominaban los titulares. Glaser hizo el diseño de forma gratuita.



Los Rolling Stones amenazan con demandar a Trump



Los Rolling Stones amenazaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con iniciar acciones legales por el uso de sus canciones en los actos de campaña del mandatario, pese a las notificaciones legales exigiendo que deje de hacerlo. El equipo legal de los Stones trabajaba con la organización de derechos musicales BMI para detener el empleo de su material en la campaña de reelección de Trump, según indicó el grupo en un comunicado. El clásico de 1969 "You Can’t Always Get What You Want” fue un tema popular en los actos de Trump; y ahora volvió a sonar como cierre en el reciente mitin de Trump en Tulsa, Oklahoma, un acto en un recinto cerrado criticado por su potencial como impulsor de contagios del nuevo coronavirus.