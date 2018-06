Comienza en La Habana muestra de Cine Español

2018-06-27 07:25:40 / web@radiorebelde.icrt.cu

Con una representación de lo más reciente del séptimo arte español se celebrará desde hoy y hasta el próximo 1 de julio, en La Habana capital, una muestra del cine de ese país. Un total de ocho películas conforman el programa del ciclo que tendrá por sede los cines Acapulco y 23 y 12. Entre los propósitos de la muestra está el brindar al público una selección de lo más reciente producido por el cine español, marcada por la diversidad y calidad de las propuestas. La muestra llegará a Camagüey, del 3 al 8 de julio, lo que espera sea un primer paso para en próximas citas llegar a otras ciudades de la isla. Entre las cintas del cartel, que abarca géneros como la comedia, el cine histórico y de terror, destacan Verónica, La Llamada, El autor, y Perfectos desconocidos. Durante estos días los actores Eduardo Noriega, protagonista de Perfectos desconocidos, las actrices Adelfa Calvo, y Sandra Escacena, y el director Paco Plaza, compartirán con los espectadores.



Anuncian concierto de Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba anuncia su próxima presentación para el domingo 1 de julio en su horario matutino habitual, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. El concierto estará integrado por un programa tradicional, en la primera parte los Tres pequeños poemas de Amadeo Roldán, obra sinfónica que reafirma la inserción del compositor en el afrocubanismo. Luego el reencuentro con el público cubano del joven pianista Sergio Tápanes con el romántico Concierto No. 2 de Rajmáninov y en la segunda parte la emocionante cuarta sinfonía de Tchaikovsky, todo bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.



Continúa presentándose la obra Érase una vez… un pato



El Teatro La Proa anuncia que la obra: Érase una vez... un pato, continúa en cartelera, como parte de la programación de verano, los sábados y domingos, a las 11 de la mañana, en su sede de la Calle San Ignacio 166, altos, entre Obispo y Obrapía, en La Habana Vieja. Con las actuaciones de Erduyn Maza, Marybel García Garzón y Arneldy Cejas, esta versión para Teatro La Proa, la firma Erduyn Maza, basado en el texto de William Fuentes. Los arreglos y la música original corren a cargo de Ariel Díaz, mientras los diseños de vestuario, escenografía y muñecos, así como la dirección artística y la puesta en escena los firma Arneldy Cejas. Érase una vez … un pato, se presenta los sábados y domingos, hasta el mes de julio, a las 11 de la mañana, en el Teatro La Proa, San Ignacio 166, altos, entre Obispo y Obrapía, La Habana Vieja.



Celebrarán en Cienfuegos quinta edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar



La quinta edición del Festival de Música Alternativa Ciudad del Mar, conocido como «El fiestón», transcurrirá del 5 al 8 de julio en Cienfuegos, como inicio del verano, y con las actuaciones de David y Ernesto Blanco, Jan Cruz, Toques de Río, Karamba, Dana, D´Corazón y Waldo Mendoza. Estarán presentes otros solistas y agrupaciones, como Son del Sur, Tinglado, Will Campa, Fernando Bécquer, Yuly y Havana C, Mariachi Los Reyes, Charanga Latina, Alain Daniel, Los Moddys, Ecos y Bouquet. Los espectáculos, gratuitos, acontecerán en la Plaza de Actos de la ciudad de Cienfuegos; así como en el Café Teatro Terry, la recientemente inaugurada Plazuela de la Juventud y el complejo cultural Tropisur.



Inaugurarán exposición Bicentenario de San Alejandro. Tradición y contemporaneidad



Este viernes 29 de junio, a las 4:00 p.m., en el Edificio de Arte Cubano quedará abierta la exposición Bicentenario de San Alejandro. Tradición y contemporaneidad. La Sala Transitoria del 3er. Nivel acogerá la muestra de 60 piezas, que celebra el arribo al segundo siglo de la Academia, primera escuela oficial instaurada en Cuba para la enseñanza de las artes y la segunda en el continente americano. Acompañará la exposición un ciclo de actividades colaterales que iniciará el propio día inaugural a las 10:00 a.m., en la Plaza de Armas del Centro Histórico capitalino, cuando se realice la presentación de la revista Opus Habana. Entre otros artículos, la publicación dará a conocer recientes estudios historiográficos y técnico-materiales comparativos de obras de Juan Bautista Vermay conservadas en la institución, a partir de las investigaciones de Boris Morejón, jefe del Departamento de Restauración. En ese contexto, los días 3 y 4 de julio se realizará el coloquio San Alejandro: tradición y contemporaneidad de la enseñanza artística en Cuba, en la Sala de Audiovisuales, la cancelación especial de un sello conmemorativo por la efeméride, así como la venta al público de los volúmenes Vermay, mensajero de las luces; y Los tres Heredia, de la investigadora francesa Sabine Faivre D´Arcier, publicados por la Casa de Altos Estudios Don Fernando Ortiz. Mientras, durante la mañana de los viernes de julio, profesores y estudiantes de la escuela realizarán ejercicios docentes frente al público visitante.



(Haciendo Radio)