Comienza en La Habana XVII Coloquio Internacional Ernest Hemingway

El XVII Coloquio Internacional Ernest Hemingway, dedicado a los aniversarios 93 y 90 de la primera publicación de las obras Fiesta y Adiós a las Armas, respectivamente, del Premio Nobel de Literatura 1954, sesionará en La Habana desde hoy 20 al 23 de junio. El programa teórico se desarrollará durante sus tres días de duración de nueve de la mañana a dos de la tarde, en la Sala Internacional del Hotel Iberostar Riviera y acogerá 30 ponencias de intelectuales de Cuba, Argentina, Estados Unidos, Israel, España y Japón, entre ellas Una lectura marxista de El Viejo y el Mar, del profesor Douglas LaPrade, y Homenaje a Adiós a las armas, de Rebecca Johnston. Entre las acciones colaterales se encuentran la presentación del documental Hemingway: Entre Cayo Hueso y Cuba, de Richard Abella; la exposición El Arca de Hemingway, del artista Jorge Duporté y la presentación del libro Ernesto: La historia no contada de Hemingway en Cuba revolucionaria, del escritor Andrew Feldman. Fueron anunciadas también visitas guiadas con los participantes a sitios emblemáticos de Hemingway en La Habana como El Floridita, el monumento en su nombre situado en el pueblo de Cojímar y el Club Náutico Internacional Marina Hemingway.



Presentarán libro ¡Saludos amigos! Eva Rodríguez Morejón, en Librería Fayad Jamís



¡Saludos amigos! Eva Rodríguez Morejón, de Ángel Manuel, que publica Ediciones En Vivo, será presentado, el viernes 21 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. En este encuentro, su autor, Ángel Manuel, dialogará con el periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa acerca de este libro, que permite una aproximación a la vida, personal y profesional, de la locutora Eva Rodríguez, galardonada, entre otros reconocimientos, con el Premio Nacional de Televisión por la obra de la vida. En la presentación se disfrutará de la actuación de la solista Leonor Zayas. ¡Saludos amigos! Eva Rodríguez Morejón –asegura la periodista y poeta Ana Núñez Machín, en el prólogo al volumen— «tiene una estructura inusual y es de anotar el esfuerzo realizado por Ángel Manuel al recoger en el mismo, no solamente el testimonio de Eva, sino además los de amigos, conocidos, admiradores y colegas de la querida locutora». Graduado de locución, narración oral, canto e instructor de animación de espectáculos musicales, Ángel Manuel, quien nace en La Habana, en 1962, es autor de otros libros, aun inéditos, dedicados al locutor Germán Pinelli y al dúo Clara y Mario. Presentarán, el viernes 21 de junio, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en el Centro Histórico habanero, el libro ¡Saludos amigos! Eva Rodríguez Morejón, de Ángel Manuel, que publica Ediciones En Vivo.



Dedicará Sinfónica Nacional de Cuba su actuación a la pianista y pedagoga Teresita Junco



La Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba anuncia la próxima presentación del domingo 23 de junio, como un homenaje de tributo y recordación a la querida y excepcional pianista y pedagoga Teresita Junco en el aniversario 10 de su desaparición física. En esta ocasión actuarán junto a la orquesta dos jóvenes pianistas triunfadores en diferentes certámenes musicales; en la primera parte la pianista Daniela Rivero con el Concierto No. 2 para piano y orquesta de Dimitri Shostakóvich; y en la segunda parte el pianista de Costa Rica, David Saravia con el Concierto para piano y orquesta No. 2, de Serguéi Rajmáninov, ambos bajo la batuta del director titular, el maestro Enrique Pérez Mesa.



Compañía Holguinera Codanza se presenta en el Teatro Nacional de Cuba





El Teatro Nacional de Cuba anuncia las presentaciones en la sala Covarrubias de la compañía de danza contemporánea “Codanza” como cierre de su gira por varias ciudades del país. El programa de Codanza está compuesto por las exitosas obras, “Casita”, coreografía del estadounidense Robert J. Priore; “Tráiler”, del cubano Norge Cedeño, y “Muerte prevista en el guion”, de la autoría de la argentina Susana Tambuti, esta última desde el estreno en el conjunto danzario en 1999 es una de las piezas emblemáticas de su repertorio. Auspiciada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el recorrido incluyó el Teatro Principal, de Camagüey, el teatro La Caridad, de Santa Clara, y finalmente la sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba, en La Habana, los días 21, 22 y 23 de junio. Codanza es considerada por la crítica especializada como una de las mejores compañías escénicas de la nación y ha exhibido su arte en giras internacionales por España, México, Venezuela, Alemania, Suiza y Austria. Las funciones serán este viernes 21, sábado 22 a las 8.30 de la noche y el domingo 23 de junio a las 5 de la tarde en la sala Covarrubias del TNC. Las entradas ya están a la venta en la taquilla del Teatro Nacional de Cuba.



Realizarán Concierto 103 de la gira de Silvio por los barrios



El concierto 103 de la Gira de Silvio por los barrios será el 21 de junio a las 7:00pm en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Esta vez el concierto será en el Parque El soldado (calle 50 esquina a 25), en el barrio El Palenque, y servirá de clausura a la jornada en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente, convocada por la Fundación Ariguanabo (FUNDAR). En su presentación, Silvio estará acompañado por Niurka González, Jorge Reyes, Oliver Valdés y Trovarroco (integrado por Rachid López y Maykel Elizarde). Al igual que en las más recientes presentaciones de esta gira, en el horario comprendido entre las 6:00 pm y las 7:00 pm, se estarán recogiendo libros infantiles y juveniles para la biblioteca de una de las escuelas del barrio.



