Comienza hoy festival Mozart Habana (+VIDEO)

Entre el estreno de una ópera y la audición de la Misa de coronación en Do mayor, la capital cubana vivirá con el festival Mozart Habana, desde hoy 25 de octubre al 2 de noviembre, nueve días de celebración de uno de los compositores más representativos del clasicismo europeo. A la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso subirá a escena la ópera La clemencia de Tito, hoy viernes 25 y sábado 26 a las 8:30 p.m. y el domingo 27 a las 5:00 p.m. Mozart Habana, en su quinta edición y con el concurso del Lyceum Mozartiano de la capital, la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Fundación Mozarteum de Salzburgo, tendrá como colofón un concierto el día 2 de noviembre, a las 8:30 p.m., en la Catedral. La agenda de Mozart Habana comprenderá, además, conciertos en la Basílica Menor de San Francisco, este sábado 26 de octubre, a las 6:00 p.m. con la violista Anolan González, el clarinetista Alejandro Calzadilla y la pianista Marita Rodríguez; en la sala Ignacio Cervantes el domingo 27 a las 11:00 a.m. con el quinteto Ventus Habana y la clarinetista Laura Ortega; en el Oratorio San Felipe Neri el martes 29 de octubre a las 6:00 p.m. con la orquesta del Lyceum Mozartiano, el tresero Diosmel Jacas y la violista María Lucía Tieles, y el jueves 31 de octubre, a las 6:00 p.m., con el cuarteto Transición. Ese mismo día, pero a las 11:00 a.m., se presentará la Coral de la Universidad de La Habana en el Aula Magna de la casa de altos estudios.



Presenta Lizt Alfonso Dance Cuba espectáculo ¡Cuba Vibra! en Teatro Nacional de Cuba



El Teatro Nacional de Cuba presenta una temporada de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba con el espectáculo ¡Cuba Vibra! este fin de semana en la sala Avellaneda. Este espectáculo nos propone un atractivo y dinámico recorrido por nuestro archipiélago, sus raíces, sus danzas y su música. Los bailarines y músicos interpretan: bulerías, seguidilla, chachachá, mambo, rumba, conga, bolero, feeling; ritmos que colman el alma y hacen vibrar el corazón. La música en vivo es interpretada por la Orquesta “Faílde”, bajo la batuta de su director Ethiel Faílde. Las funciones serán hoy día 25, 26 y 27 de octubre de 2019. Viernes y sábado a las 8:30 de la noche y domingo a las 5:00 de la tarde.







Inicia hoy en La Habana 34to. Festival del Chachachá



Con una especial dedicatoria a La Habana, por el aniversario 500 de su fundación, tendrá lugar desde hoy 25 al 27 de octubre en la capital cubana, el 34to. Festival del chachachá. Dedicado al centenario del natalicio de Benny Moré, a la Jornada por la Cultura Cubana y al 80 cumpleaños de la Orquesta Aragón, el Festival será competitivo y asumirá un momento musical y otro danzario. El festival tendrá como sede el Teatro América, pero que igualmente ocupará espacios citadinos, con la emblemática esquina de Prado y Neptuno como centro de actividades importantes en el programa. Esa céntrica calle capitalina acogerá hoy un concierto de la Aragón, junto a Omara Portuondo y Beatriz Márquez. En las jornadas del 26 y 27 de octubre se podrá disfrutar del concurso para jóvenes y adultos a las ocho de la noche y a las cinco de la tarde, respectivamente, en el escenario del América.



Entregan Premio Internacional de Teatro Raquel Revuelta de la UNEAC



La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) entregó este jueves el Premio Internacional de Teatro Raquel Revuelta a los artistas alemanes Michael Tallheimer y Oliver Reese, en reconocimiento a la labor que realizan desde la emblemática compañía Berliner Ensemble. Estos dos importantes exponentes de la escuela alemana, quienes se encuentran en esta capital participando en el XVIII Festival de Teatro de La Habana, agradecieron la distinción y afirmaron mantener en su quehacer la vivencia del genial Bertolt Brecht, fundador del Berliner en 1949. Los artistas aseguraron que para ellos es un gran honor actuar en el Festival y presentar su obra El círculo de tiza caucasiano, prevista para las siete de la noche de hoy viernes y este sábado, en el capitalino Teatro Martí. Recibieron el galardón de manos del viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, y del presidente de la UNEAC, Luis Morlote Rivas, en un encuentro en que destacaron la calidad de la cita teatral habanera, convertida en un punto de intercambio académico y artístico. El Premio Internacional de Teatro Raquel Revuelta fue instituido en homenaje a la destacada actriz cubana, quien introdujo en la mayor de las Antillas, junto a su hermano Vicente Revuelta, el método de enseñanza universal del ruso Konstantin Stanislavski y fundaron el reconocido grupo Teatro Estudio.



Regresará Compañía Acosta Danza a escenarios camagüeyanos



Como parte de una gira nacional, la compañía Acosta Danza bailará en el Teatro Principal de Camagüey el próximo 31 de octubre y primero de noviembre, con la presentación de obras creadas por su director general, el reconocido bailarín cubano Carlos Acosta. Durante el espectáculo también se interpretarán piezas del coreógrafo estadounidense Justin Peck, del británico Christopher Bruce, de la cubana Marianela Boán y del español Goyo Montero. Esta será su tercera vez en el territorio, oportunidad en la cual los lugareños podrán disfrutar de la calidad estética y entrega apreciada desde aquel noviembre de 2010, cuando bailó para el público de la provincia por vez primera, y luego en febrero de 2018 ya con su propia compañía.



Ofrecerá Sinfónica Nacional de Cuba Concierto como parte de la Clausura del Festival de Teatro de La Habana



El Teatro Nacional de Cuba anuncia concierto de la Orquesta Sinfónica, dirigida por el maestro Enrique Pérez Mesa, como parte de la clausura del décimo octavo Festival de Teatro de La Habana. En esta oportunidad, la OSN presentará un programa clásico que ofrece, como principal atractivo, el regreso al escenario cubano del reconocido pianista y pedagogo Víctor Rodríguez con el concierto para piano, de Robert Schumann, que constituye posiblemente la pieza cumbre en el catálogo de este compositor alemán. En la segunda parte, se podrá escuchar la Sinfonía No. 5, de Franz Schubert, obra que se conoce también como “la sinfonía sin trompetas ni percusión” por los modestos recursos utilizados por este relevante músico en la orquestación que incluyen, además de las cuerdas, una sola flauta, un par de oboes, fagots y trompas.



Sabatina estará dedicada a Camilo Cienfuegos



Este sábado 26 de octubre a las 3 p.m., la Sabatina del Fresa y Chocolate (23 e/ 10 y 12. Vedado) que conduce Ernesto Limia estará dedicada al 60 Aniversario de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos. El embajador Eduardo Delgado Bermúdez presentará Camilo Cienfuegos. Antología, texto compilado por la historiadora Daniela Fernández Falcón que publicó la editorial Ocean Sur. El espacio contará con la actuación de una solista de la Escuela Nacional de Ballet.



