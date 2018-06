Comienza recuperación en Ciénaga de Zapata (+Audio y Fotos)





Ciénaga de Zapata, Cuba.- Este miércoles comenzó el regreso a sus hogares de los cerca de tres mil evacuados en este humedal cubano como consecuencia de las inundaciones que durante casi medio mes, detuvieron prácticamente la vida económica y social hasta el punto de precisar la protección de 400 habitantes en centros estatales, el resto en casas de amigos y familiares y cerca de 300 alumnos no pudieron acudir a clases.



Vianka Gómez Mesa, presidenta del Consejo de Defensa comentó que aunque fueron momentos de gran tensión, no se registraron incidentes y la población se mantuvo informada, atendida y atenta a las orientaciones de la Defensa Civil y presta a cumplir las medidas higiénicas sanitarias en pos de evitar enfermedades de transmisión hídrica.



Es cierto que aún permanecen inundadas cerca de 40 viviendas en la localidad de Cayo Ramona -señala Gómez Mesa- pero con el apoyo de instituciones del Estado y de vecinos se acometen las tareas para el achique y se evalúan los daños en inmuebles para rápidamente proceder a la entrega de recursos como enseres de cocina, colchones y materiales de la construcción. Es decir que a partir de hoy, comienza la recuperación de nuestro municipio.



Desde el año 1968 no se registraban inundaciones de tal magnitud, pero es consenso entre especialistas que salvo revisar algunos canales y su nivel de drenaje, no han de esperarse nuevamente; ya que el nivel de lluvias sobrepasaron las cifras históricas, considerando además el vertimiento de las presas contiguas y el natural escurrimiento de la región.







Sin embargo, para especialistas en medio ambiente aquí, la ciénaga necesita por su condición de humedal grandes volúmenes de agua, un recurso que robustece su hábitat y evita incendios, el mayor peligro por su impacto negativo al ecosistema.



No es de suponer que los animales oriundos de una zona de humedal sufran con estas inundaciones, porque están condicionados naturalmente al ecosistema y así lo hemos comprobado –indican técnicos de la Unidad de Medio Ambiente aquí- aunque ya programamos varias expediciones para comprobar in situ nuestras expectativas.



En resumen, si bien fueron momentos de angustia y tensión para poco más de tres mil habitantes de la Ciénaga de Zapata, quienes además, contabilizarán de ahora en adelante daños económicos; el saldo es positivo para que la región se mantenga como el mejor conservado humedal del caribe insular.



Solo resta, como señalan directivos de la Empresa de Investigaciones de Aprovechamiento Hidráulico, investigar en profundidad a fin de estimar la cantidad conveniente de agua y su regulación para el ecosistema de la ciénaga de Zapata en momentos de grandes precipitaciones, un tema en el que aún, queda tela por donde cortar.



Escuche otros detalles en el siguiente audio:

Del Autor