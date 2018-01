Comienza en Suiza la edición 48 del Foro de Davos

2018-01-23 07:52:24 / web@radiorebelde.icrt.cu

La 48 edición del Foro Económico Mundial comienza hoy, en la ciudad suiza de Davos con la participación de unos tres mil empresarios y representantes de organizaciones sociales y culturales, quienes debatirán una agenda, desde la colaboración internacional hasta los retos globales futuros, publicó la agencia de prensa mexicana Notimex. El lema de la cita es, Crear un futuro compartido en un mundo fracturado, en la que se buscará revitalizar la cooperación para contribuir a resolver desafíos en una era sesgada por competitividad entre naciones, tensiones en las sociedades y la creciente brecha entre ricos y pobres. En el último informe presentado del Foro, en el que asitirán unos 78 jefes de Estado o de Gobierno y responsables de grandes organizaciones internacionales, la directora de Oxfam, Winnie Byanyima, denunció que el 82 por ciento de la riqueza creada en 2 mil 17 terminó en el uno por ciento de los más ricos. El boom de los multimillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico, sostuvo Byanyima en su documento, titulado 'Recompensar el trabajo, no la riqueza. Según varios expertos, la reunión será polémica con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, abierto enemigo de la globalización y defensor del proteccionismo, lo cual contradice el espíritu del Foro de Davos y pone en primer plano las relaciones políticas en detrimento del protagonismo económico. (Notimex)



Evaluará el Gobierno venezolano la continuidad del dialogo con la oposición



El gobierno de Venezuela evaluará la continuidad del diálogo con la oposición que tiene lugar en República Dominicana, dijo hoy el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en rueda de prensa en la capital chilena, donde participa en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con China, publicó la agencia de prensa mexicana Notimex. El presidente Nicolás Maduro evaluará la continuidad del diálogo, y seguiremos evaluando el proceso de diálogo y acercamiento, esperando señales de la oposición para seguir dialogando o no, indicó, el canciller venezolano. La continuidad del diálogo con la oposición dependerá de muchos factores, no sólo de la voluntad del presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho más de 400 llamados públicos y miles privados a los dirigentes opositores, subrayó Arreaza. Por otro lado, el canciller venezolano señaló que la oposición y el gobierno no sólo se reúnen en Santo Domingo ante las cámaras, sino que se reúnen permanentemente, a veces dos o tres veces por semana, antes de acudir a estas reuniones y antes que existiera este proceso de diálogo lo hacían también en forma permanente. También, Arreaza, agradeció a los países involucrados en el fomento al diálogo entre el gobierno y la oposición, entre ellos México y Chile, y se mostró esperanzado de lograr un acuerdo político en Venezuela, pero lo más importante es que se respete la soberanía venezolana. (Notimex)



Llaman la ONU y la UA a las fuerzas de seguridad a evitar más muertes por protestas en el Congo



Las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Africana (UA) instaron a las fuerzas de seguridad de la República Democrática del Congo a contenerse para evitar episodios como el del pasado domingo, cuando al menos 6 personas murieron en manifestaciones antigubernamentales por disparos de la Policía. Ambas organizaciones coinciden en condenar las muertes y en reclamar que se respeten los derechos fundamentales protegidos por la Constitución congoleña, como los de libertad de expresión y de reunión pacífica, en sendos comunicados emitidos la víspera. El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a las autoridades del país una investigación creíble sobre estos incidentes para que los responsables rindan cuentas, según su portavoz, Stephen Dujarric. A su vez, reclamó que se respeten los lugares de culto, después de las informaciones que aseguran que la Policía rodeó parroquias en las que los manifestantes acudían a la misa matinal del domingo para marchar después junto a los sacerdotes, que habían organizado las protestas. Por su parte, el presidente de la Comisión de la UA, Moussa Faki Mahamat, recordó la necesidad de generar un ambiente que lleve a la celebración de las elecciones previstas para el 23 de diciembre de forma 'libre, transparente y justa'. (EFE)



Continuarán hoy en Francia las negociaciones para poner fin a la huelga en las prisiones



El ministerio de Justicia de Francia y los representantes sindicales de los guardias de prisiones continúan hoy los diálogos dirigidos a encontrar un acuerdo que permita poner fin a una amplia huelga a nivel nacional. Según la información divulgada, las partes tuvieron la víspera un primer encuentro para fijar los temas a abordar en los diálogos, en el cual estuvo presente la titular de justicia, Nicole Belloubet. La agenda de las conversaciones incluye cuestiones como la creación de más puestos de vigilantes, la seguridad del personal y las remuneraciones, a raíz de los reclamos realizados por los trabajadores. La semana pasada inició el paro a nivel nacional con una amplia movilización, como protesta por las varias agresiones de presos contra el personal de vigilancia ocurridas en los últimos días. En consecuencia, los guardias demandan más agentes, más equipamiento y mejores condiciones de trabajo, en una labor reconocida como muy difícil. Este lunes entre 115 y 130 cárceles quedaron bloqueadas, de un total de 188 establecimientos penitenciarios en todo el país. (PL)



Crece confianza en panorama de crecimiento económico para América Latina



La confianza de los economistas sobre las perspectivas de Latinoamérica se fortalece antes de las elecciones que se celebrarán este año en la región, a medida que se acelera el crecimiento global, halló el último sondeo de Reuters. Para todas menos una de las economías principales de América Latina, los encuestados incrementaron o mantuvieron sus proyecciones de crecimiento desde el sondeo anterior, de octubre. La única excepción fue México, donde las tasas de interés probablemente sigan elevadas por más tiempo de lo anticipado anteriormente. Las preocupaciones sobre el proteccionismo estadounidense y un candidato presidencial nacionalista han afectado al peso mexicano, agitando los temores de una inflación más veloz.



(Haciendo Radio)