Comienza en Venezuela postulaciones a las elecciones legislativas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela convocó a los partidos políticos a presentar a partir de hoy las postulaciones de los candidatos a las elecciones de los consejos legislativos estaduales y municipales, previstos para el próximo 20 de mayo, publicó Prensa Latina. La inscripción de los aspirantes a ocupar cargos políticos en los órganos parlamentarios territoriales se desarrollará vía Internet durante este martes y mañana miércoles 14 de marzo, en tanto la presentación oficial de las candidaturas se llevará a cabo los días 15 y 16 de este mes ante las juntas electorales regionales. Según el cronograma publicado por CNE en su portal web, el plazo de admisión o rechazo de los candidatos se extenderá hasta el próximo domingo 18, fecha en la que se elaborará el acta de cierre de las postulaciones, para en días posteriores establecer las posiciones en las boletas de votación. Los partidos y entidades con fines políticos nacionales y regionales, grupos de electores, comunidades y organizaciones indígenas podrán presentar aspirantes a los comicios, así como los ciudadanos que deseen postularse por iniciativa propia para ocupar los 23 escaños del consejo legislativo estaduales y las 335 cámaras municipales. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela había convocado a la celebración de las elecciones de esos órganos territoriales en virtud del acuerdo de garantías electorales firmado el primero de marzo por varios partidos afines al gobierno bolivariano, y otros de la oposición, y subscrito luego por el candidato a la reelección, el mandatario Nicolás Maduro; y los opositores Henri Falcón y Javier Bertucci. Ese documento estableció el traslado de los comicios presidenciales del 22 de abril para el 20 de mayo, además de reflejar la voluntad de reconocer los resultados electorales y extender una solicitud a la Organización de las Naciones Unidas de una misión de acompañamiento y observación, entre otros aspectos relacionados con el proceso eleccionario. (PL)



En EE.UU. concluyen la investigación sobre injerencia rusa en las elecciones al no hallar pruebas



El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cerró la polémica investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones de 2016 en ese país. Al respecto el principal republicano del Comité, Mike Conaway, informó ante los periodistas que comisión no entrevistará a más testigos y los republicanos están en proceso de preparar el informe final. El borrador del documento sostiene que no hay evidencia de colusión entre la campaña del entonces candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump, y la parte rusa. Aseguró Conaway. "Hallamos tal vez algún mal juicio, reuniones inapropiadas, juicios inapropiados para concertar reuniones, pero solo el escritor estadounidense Tom Clancy podría tomar esa serie de contactos inadvertidos, reuniones o lo que fuere, y entretejer con eso una especie de 'thriller' de espías". También contradice una evaluación oficial de la comunidad de inteligencia de EE.UU., según la cual el presidente ruso, Vladímir Putin, mostró "preferencias" por el candidato Donald Trump durante las elecciones de 2016. Así, el republicano del estado de Texas explicó: "No pudimos llegar a la misma conclusión que la CIA, de que ellos específicamente querían ayudar a Trump". Asimismo, Conaway subrayó que prevé que los demócratas hagan "cambios extensos" al borrador del informe de los republicanos. Legisladores de ambos partidos han dicho, desde hace mucho tiempo, que los demócratas probablemente emitan su propio informe al respecto. (RT)



Ataques terroristas causan cuatro muertes en capital siria



Varias andanadas de proyectiles de mortero disparados por grupos terroristas desde la región de Ghouta Oriental, al este de Damasco, provocaron cuatro víctimas mortales y cinco heridos. Según declaró hoy la policía que como consecuencia de los ataques terrorista, los civiles que murieron pertenecían al capitalino poblado de Al-Kabbas, donde también se reportaron cuantiosos daños materiales en instalaciones y viviendas. Artefactos explosivos impactaron también en las cercanías de la Plaza de los Omeyas y en la Plaza Tahrir, sin tener que lamentar pérdidas de vidas humanas. De acuerdo con la Agencia de Noticias Sana, en la sureña provincia de Deraa la agrupación extremista Frente para la Liberación del Levante (otrora Al-Nusra) disparó cohetes contra zonas residenciales, acciones que causaron daños materiales. Desde febrero último, las bandas extremistas desplegadas en la región de Ghouta Oriental arreciaron sus embestidas contra Damasco, capital del país, y sus alrededores, en medio de una ofensiva del Ejército para la erradicación de esas formaciones radicales. Hasta la fecha las tropas gubernamentales controlaron más del 50 por ciento del área total de Ghouta Oriental, en tanto el resto de la extensa demarcación de más de 100 kilómetros cuadrados se encuentra aún en poder de las agrupaciones extremistas. El ejército sirio combate a las bandas takfiríes, no solo en Ghouta, sino también en otros territorios como Idlib, provincia situada a unos 300 kilómetros al norte de Damasco. (PL)



Detienen en México a vinculado con desaparición de estudiantes



El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, informó de la captura de un sujeto vinculado a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en paradero desconocido desde septiembre de 2014. Funcionarios de la División de Investigación de la Policía Federal detuvieron a Erick Uriel, alias la Rana, sobre quien pendía orden judicial de captura. Se le señala como una de las últimas personas que tuvo contacto con los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, tras ser atacados por la policía municipal. También es considerado muy cercano al exalcalde de Iguala José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos tras las rejas a la espera de juicio por el caso de los 43, como se le conoce mundialmente. (Telesur)



Marchan contra Trump previo a su visita a California



Decenas de personas se manifestaron en California para protestar contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pretende visitar este martes el estado para ver en persona los ocho prototipos del polémico muro fronterizo que seis empresas levantaron cerca de la frontera entre la localidad de Otay Mesa y la mexicana de Tijuana. Donald Trump visitará un estado hostil a sus políticas y a su partido. No hará actos públicos, al tiempo que enfrentará nuevas marchas en su contra. Casi 200 personas protestaron en el centro de San Diego para denunciar la llegada del mandatario y su flamante muro, una de sus principales propuestas de campaña. Mientras que este martes se esperan varias manifestaciones contra un Trump que mantiene su itinerario en secreto.



