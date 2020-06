Inician en Rusia los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus 2020-06-17 10:28:10 / Haciendo Radio





El Ministerio de Defensa de Rusia y el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamalei, comenzó los ensayos en humanos de una vacuna contra la COVID-19. "En el futuro un cercano, después de completar un aislamiento de dos semanas, será vacunado el primer grupo de voluntarios, y el objetivo principal es verificar la seguridad y la tolerancia de los componentes de la vacuna", comunicó el Ministerio de Defensa. A principios de este mes junio, el departamento militar ruso informó que para los ensayos clínicos habían sido seleccionados dos grupos de voluntarios, uno formado por militares y otro por civiles, y el primer grupo está conformado por 50 personas, 10 de ellas profesionales de la salud. También, el director del Centro Gamalei, Alexánder Guintsburg, señaló que los ensayos clínicos de la vacuna continuarán durante aproximadamente un mes y medio y los voluntarios estarán en el hospital durante 28 días y la vacunación se realiza en dos etapas, en el día cero y el día 21.



Crecen los pedidos para otorgarles el Premio Nobel de la Paz a los médicos cubanos



La entrega del premio Nobel de la Paz a las brigadas médicas cubanas Henry Reeve reconocería a un pueblo solidario afirmó hoy un internauta en el portal francés MesOpinions.com, donde esa petición llegó a mil 500 firmas. Más de 400 comentarios en francés, inglés, español, portugués y otros idiomas respaldan el llamado a otorgar el galardón al Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, creado en la Mayor de las Antillas en el 2005 y hoy está presente en más de una veintena de países golpeados por la COVID-19. Siento una inmensa admiración por esas brigadas que trabajan por todo el mundo. Salvar vidas contribuye a la paz mundial y Cuba es un ejemplo de solidaridad internacionalista y dignidad humanitaria, son también opiniones reflejadas en las últimas horas en el portal francés. Otro de los usuarios de la red de redes apoyó la propuesta con el calificativo de espléndida para la labor de profesionales de la salud que antes de viajar a diversos continentes para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2, atendieron a millones de seres humanos en zonas de África, América Latina, el Caribe y Asia azotadas por terremotos, huracanes y enfermedades.



Aumentan las cifras de personas contagiadas y muertos por la COVID-19 en el Mundo



La pandemia del nuevo coronavirus registró en las últimas 24 horas, 139 mil 500 casos de personas contagiadas, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario y elevó el total a más de 8 coma 17 millones de casos y 443 mil 730 muertos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos sigue como el país más afectado por la pandemia con 2 coma 13 millones de personas contagiadas y 116 mil 983 víctimas mortales. Mientras, que Brasil permanece en segunda posición y registró este martes 34 mil 900 casos positivos, su nuevo récord en el recuento diario, y lo que elevó el balance total a 923 mil 189 personas contagiadas por la COVID-19 y a 45 mil 241 fallecidos. Rusia se queda en la tercera posición, con 544 MIL 725 positivos y 7 MIL 274 muertos, tras sumar 8 mil 200 nuevos contagios la jornada anterior. En cuarta posición, se encuentra la India que acumula 354 mil 065 casos y 11 mil 903 fallecidos, en las últimas 24 horas. A continuación, está el Reino Unido que totalizó 299 mil 600 personas contagiadas y 42 mil 054 muertos.



Busca frenar Trump la publicación del libro de Bolton



La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, busca hoy evitar la publicación de un libro del exasesor de seguridad nacional John Bolton, el cual podría contener revelaciones explosivas sobre el mandatario republicano. El texto del controvertido Bolton, titulado 'La habitación donde sucedió: una memoria de la Casa Blanca', tiene su lanzamiento previsto para el próximo 23 de junio, pero el Departamento de Justicia presentó este martes una demanda para bloquear su salida al mercado, con el argumento de que contiene material clasificado. La acción legal del equipo de Trump, fue interpuesta en el tribunal federal de Washington D.C., y alega que el manuscrito de más de 500 páginas estaba 'plagado de información clasificada' y que, con su publicación, el exasesor estaría violando un acuerdo de confidencialidad. Por su parte, el abogado de Bolton, Charles Cooper, manifestó que el libro de su cliente no contiene ningún material clasificado y que el exasesor ha trabajado con el Consejo de Seguridad Nacional desde el pasado mes diciembre para examinar el libro.



Continúa complicada la situación en Beijing por el nuevo brote de la COVID-19



El nuevo brote de la COVID-19 que afecta actualmente a Beijing elevó a 137 los casos confirmados en la ciudad y además se le vincula con los otros dos reportados hoy en el resto de China. La más reciente actualización de las autoridades de salud añadió 31 nuevos contagios, tres sospechosos y seis asintomáticos en la capital, como consecuencia del foco infeccioso surgido en el mercado mayorista de Xinfadi, distrito de Fengtai. Entre los pacientes hay cinco empleados de un restaurante ubicado en el vecindario de Huaxiang, el único que se encontraba en un bajo máximo nivel de contingencia sanitaria en el país. También, el brote de Beijing tiene relación con los dos pacientes presentados en las últimas horas en las provincias de Hebei y Zhejiang, y eso mismo pasó la semana pasada con los casos detectados en Sichuan y Lioaning. La seriedad de la situación epidemiológica en la capital china conllevó a múltiples regiones como Shanghái, Guangzhou y Heilongjiang a imponer restricciones, exigir pruebas de salud y cuarentena a quienes llegaron desde Beijing en las dos semanas anteriores. Además, en Beijing se interrumpieron las rutas de autobuses y vuelos que conectan a la capital con el resto del territorio nacional, y más de un centenar de profesionales médicos refuerzan la atención en los hospitales designados para atender los nuevos casos de la COVID-19, que según los galenos, en su mayoría son jóvenes, tienen un cuadro moderado y desarrollan malestar en las articulaciones, un síntoma atípico hasta ahora.



Lanza la policía federal de Brasil operación contra los aliados de Bolsonaro



La Policía Federal de Brasil ejecuta hoy 21 órdenes de registro y confiscación contra aliados del presidente Jair Bolsonaro por orden del Supremo Tribunal Federal que investiga la financiación de actos contra la democracia. También, las autoridades policiales indagan sobre el origen de recursos y la estructura de financiación de grupos sospechosos de promover manifestaciones callejeras con pautas antidemocráticas. Esta nueva investigación policial contra los aliados de Bolsonaro se realiza en cinco estados, Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão y Santa Catarina y en el Distrito Federal. Toda la información y las pruebas obtenidas por la Policía Federal también pueden utilizarse en otra pesquisa que está en curso en la Tribunal Supremo, por la producción y difusión de noticias falsas por los partidarios de Bolsonaro.



Afirma Nicolás Maduro que en Venezuela hay democracia y habrá elecciones libres



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que en su país se desarrollarán comicios libres y democráticos este 2020 para elegir a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional, como establece la Constitución. 'Nada ni nadie podrá detener este proceso, Venezuela dice sí a los votos, no a las balas, sí a las elecciones, no a las guarimbas, sí a la democracia, no a la intervención', expresó, Maduro durante una videoconferencia con la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. En tal sentido, Maduro reiteró que la vida política en la nación bolivariana continúa, pues existe una democracia plena, por lo cual instó a los líderes de la organización partidista y a la militancia revolucionaria a movilizar hasta el último compatriota. El Partido Socialista Unido de Venezuela es una maquinaria sociopolítica que traza metas y las cumple, y en ese orden, en medio de la pandemia y el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos, 'llegó la hora de una nueva Asamblea Nacional', enfatizó el mandatario Nicolás Maduro.



Renuncia ministro surcoreano por el fracaso en el acercamiento con Corea del Norte



El ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Yeonchul, presentó hoy su renuncia tras asumir la responsabilidad en el fracaso del acercamiento con la República Popular Democrática de Corea, pues ambos vecinos viven tensiones renovadas. Yeonchul lamentó ante periodistas que bajo su gestión no progresaran las relaciones entre las dos partes ni tampoco se cumplieron las expectativas de paz y prosperidad en la península que tanto desea el pueblo. También, el ministro surcoreano citó la necesidad de crear el entorno para un cambio en los lazos entre Seúl y Pyongyang. Esta renuncia del ministro de Unificación de Corea del Sur, Kim Yeonchul se produce un día después que Corea del Norte destruyó la oficina de enlace con Corea del Sur ubicada en la localidad fronteriza de Kaesong y las dos naciones reforzaran la presencia militar en las áreas limítrofes.