Como la cigarra: un mensaje lleno de esperanza

El silencio de la noche se rompió en mil pedazos, en Argentina, con las notas de esa poema-canción-himno-declaración de principios nombrada Como la cigarra. Y ese jueves la noticia recorrió el planeta, un planeta que hoy sufre los embates de una pandemia.



Justamente a las 20.50 de la noche una treintena de artistas de la nación sudamericana pusieron a cantar a todo un país; ellos grabaron, cada uno desde hogares, un video cantando la pieza musical, coreado en sus casas por el pueblo.



Al finalizar el espectáculo remoto denominado Argentina Canta, comenzaron los aplausos diarios desde las ventanas o los balcones para los trabajadores de la salud.



La idea impulsada por Red Solidaria rindió así un hermoso homenaje a quienes desde la primera línea luchan contra la COVID-19.



“Elegimos ‘Como la cigarra’ porque su mensaje es esperanzador, nos invita a seguir cantando y a hacerle frente a este enemigo invisible que nos amenaza. Es fundamental estar unidos, cantando a pesar de la distancia, que es tan necesaria para cuidarnos entre todos”, señaló Juan Carr, titular de Red Solidaria.





Sirvió, también para recordar el natalicio de una figura imprescindible de la cultura universal: María Elena Walsh (1930-2011), poetisa, escritora, música, cantautora, dramaturga y compositora, de quien su compatriota, el también escritor Leopoldo Brizuela, expresara:

Lo escrito por María Elena configura la obra más importante de todos los tiempos en su género, comparable a la Alicia de Lewis Carroll o a Pinocho; una obra que revolucionó la manera en que se entendía la relación entre poesía e infancia.



Nacida en Ramos Mejías, pueblo cercano a Buenos Aires, fue una voraz lectora durante la adolescencia. A los 15 años publicó Elegía, su primer poema, en la revista El Hogar. En 1947, ve la luz su primer libro, Otoño imperdonable que reúne poemas escritos entre los 14 y los 17 años, por él recibió el segundo premio Municipal de Poesía, según el jurado no le otorgaron el primero dada su juventud. No obstante recibió un reconocimiento mayor: el elogio de creadores como Juan Ramón Jiménez, Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo, y Pablo Neruda.





Con muchísimo éxito, dedicó parte de su quehacer para el público adulto. Todavía muchos recuerdan su espectáculo de canciones Juguemos en el mundo, todo un acontecimiento cultural que influyó de manera contundente en la nueva canción popular argentina.



Según los especialistas, sus letras aportaron innumerables temas a la canción protesta latinoamericana; a la par introdujo temas prácticamente ausentes del cancionero de su país: la emigración, el peronismo o la pacatería social de las clases medias. Ante la censura impuesta por la dictadura militar decidió no seguir componiendo ni cantar más en público.



Sin restarle ni un ápice de mérito, su fuerte y su fama, más allá de las fronteras rioplatenses estriba en sus obras infantiles. Miles de niños y adultos han cantado El Reino del Revés, La canción de la vacuna (El brujito de Gulubú), La reina Batata, El twist del Mono Liso, Canción para tomar el té o La familia Polillal. Tal vez su insignia en este ámbito sea Manuelita de la cual, en 1999, se realizó una película de dibujos animados.



Numerosos reconocimientos recibió esta incansable artista: la Orden de la Sonrisa (Polonia, 1987); Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba (1990); Reconocimiento de la Academia Argentina de Letras (2008); Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (1985); Personalidad Ilustre de la Provincia de Buenos Aires (1991); Premio Konex de Honor 2014 en el apartado de Letras y Premio Konex de Platino 1994, en Literatura Infantil, entre muchísimos más.



Como la cigarra



Tantas veces me mataron,

tantas veces me morí,

sin embargo estoy aquí

resucitando.

Gracias doy a la desgracia

y a la mano con puñal

porque me mató tan mal,

y seguí cantando.



Cantando al sol como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

Igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.



Tantas veces me borraron,

tantas desaparecí,

a mi propio entierro fui

sola y llorando.

Hice un nudo en el pañuelo

pero me olvidé después

que no era la única vez,

y seguí cantando.



Tantas veces te mataron

tantas resucitarás,

tantas noches pasarás

desesperando

A la hora del naufragio

y la de la oscuridad

alguien te rescatará

para ir cantando,



Cantando al sol como la cigarra

después de un año bajo la tierra,

igual que sobreviviente

que vuelve de la guerra.

