Cómo evitar que el nasobuco empañe tus espejuelos

Cmo evitar que el nasobuco empae tus espejuelos





Muchos son los necesitados de utilizar espejuelos y, a raíz de la necesidad de tener colocado el nasobuco, muchas de estas personas se sienten incómodas, pues no saben cómo evitar que sus gafas se empañen, ni tampoco se dan cuenta por qué les sucede esto. Cuando se coloca el nasobuco, el aliento cálido escapa por los bordes superiores a lo largo de la parte superior de las mejillas y cuando ese aire caliente de nuestra respiración contacta con los cristales habitualmente a una temperatura menor, produce determinada condensación en la superficie del vidrio produciendo una capa molesta de humedad; cuando el clima es frío se intensifica el problema.



Algunas formas de ajustar el nasobuco

Posiblemente la solución pase por ajustar mejor el nasobuco en la parte superior del rostro; por eso se debe ajustar la mascarilla apretando los lazos detrás de las orejas para que se ajuste firmemente al rostro. Si el aire escapa por la parte superior, quiere decir no se ha colocado correctamente el nasobuco, porque casi todo el aliento debe atravesarlo y cuando se siente que el aire sale o entra por alguna parte alrededor de este, es necesario apretar los lazos. Otra variante consiste en utilizar un pedacito de esparadrapo o una “curita” adhesiva para sellar la parte superior del nasobuco alrededor del puente de la nariz. Utilizar este método es muy trabajoso para una salida rápida, pero podría justificarse cuando la salida es más demorada. No se debe utilizar la cinta adhesiva industrial de las utilizadas para sellar envoltorios de diferentes tamaños pues pudieran irritar la piel. Pero hay otros consejos y es subir el nasobuco aprovechando el peso de los espejuelos para bloquear el aire, halándolo sobre el puente de la nariz tan alto como sea posible, siempre también cubriendo la barbilla, y dejar que los espejuelos descansen sobre la parte superior de este, aunque depende de la forma y el estilo de los espejuelos de cada cual.



Remedios caseros

Pero aún quedan otros consejos y otro de ellos es probar remedios caseros para recubrir los lentes. Para algunos ha funcionado lavar los vidrios con agua jabonosa y dejar que se sequen a la intemperie. El jabón actúa como un surfactante, es decir, un agente de superficie activa, y el agua jabonosa deja tras de sí una capa delgada que evita que las moléculas de agua formen gotitas que provocan que los lentes se empañen por lo menos durante media hora. Por supuesto, si el nasobuco está bien ajustado a la nariz, disminuye el escape de aire hacia los espejuelos y la técnica funciona durante más tiempo. Otras sugerencias para tratar los cristales de esta manera incluyen champú para bebé, pasta dental o crema de afeitar, eliminándolos después con un algodón. El principal desafío que implica este tratamiento de lentes es el de agregar suficiente sustancia para evitar el empañamiento, pero no demasiada como para dejarlos sucios y empañados.



No hacerlo nunca

Para nada es recomendable escupir y frotar los cristales pues dado que estamos lidiando con un virus respiratorio e intentando detener la propagación de gérmenes, escupir en los espejuelos no es nada aconsejable durante esta pandemia.



Lo más moderno

Algunos tal vez posean toallitas o líquido para limpiar los espejuelos. Contiene una combinación de compuestos de silicona absorbentes mezclados con etanol y cuando se limpian los vidrios, cuando el alcohol se evapora deja una fina capa transparente que evita el empañamiento. Pero muchos anteojos ahora son tratados con capas protectoras especiales que evitan reflejos y manchas y esos recubrimientos también pueden contrarrestar estos y otros tratamientos antiempañantes, incluidos los remedios caseros como el agua jabonosa y estos tratamientos comerciales.



Queda un recurso, pero…

Un último recurso es empujar los espejuelos hacia la punta de tu nariz para permitir que circule más aire y evitar que se empañen, aunque la desventaja es que eso podría distorsionar la visión, pero esta afectación puede ser menor si se tiene una graduación menor. El empañamiento también será menos frecuente a medida que se aproxime el verano y las temperaturas en el exterior se asemejen a la temperatura del aliento.

