🎧 Como revolucionario que soy, voy de nuevo al frente de la batalla

Santiago de Cuba.- Entre los 52 cubanos de la Brigada Médica Henry Reeve que combatieron a la COVID-19 en la región italiana de Lombardía se encuentran 11 santiagueros, uno de esos héroes es el Doctor Graciliano Díaz Bartolo, a quien ya esperan en casa sus familiares.

Precisamente su compañera en la vida, Andrea García Meriño, expresa que como pareja se llevan muy bien, es muy buen hijo y esposo, siempre tiene una frase de cariño hacia uno, es una persona muy atenta y no se le escapa un detalle.

A Graciliano le gusta mucho cocinar, y su plato preferido como buen oriental es el puerco en salsa y el ñame, explica Andrea, recordando que él, cuando supo que iba para Italia le dijo: “Como revolucionario que soy, voy de nuevo al frente de la batalla".

"Nos comunicábamos con frecuencia y me apuntaba que trabajaban mucho, además que desde que estaban en Lombardía no se les había muerto ningún paciente. Tengo tantos deseos de tenerlo y de contarle tantas cosas, que cuando lo vea entrar a la casa no voy a tener palabras", opinaba muy emocionada Andrea.



“Toda la familia lo está esperando para expresarle nuestro amor y cariño, incluyendo los vecinos, fíjate que la Presidenta del CDR también me puntualizó que en la cuadra le estaban preparando un recibimiento”.

Padre de cuatro hijas y con cuatro nietos, el Doctor Graciliano Díaz Bartolo siempre mantuvo su buen humor, a pesar del peligro que corría en la lucha contra el nuevo coronavirus en Italia, refiere la nieta Andrea Casas Calá.

“Mi abuelo lo primero que me dijo es que ya aprendió a hablar italiano, -precisa entre sonrisas Andrea-, su primera palabra es pasta, me dijo que ya no se dice espagueti, sino pasta, y yo le decía, no puedes decir madre mía, sino mama mía, como los italianos, entonces con sus ocurrencias me insistía, pues es mama mía y pasta”.

“Es la alegría de la casa, rara vez notas incómodo a mi abuelo, aquí lo evocamos en el hogar después de haber cumplido esta difícil labor, fue repentina, inesperada, y él sin dudarlo, apuntó que esa era su responsabilidad y así lo asumió, él es el apoyo de nosotros”, enunció entre lágrimas de alegría Andrea Cas Cala, la nieta del galeno Díaz Bartolo.



Excelente persona y muy buen cubano, el Doctor Graciliano Díaz Bartolo con seis misiones internacionalistas ya se encuentra en la Patria, y aquí en Santiago de Cuba lo añoran sus familiares y el pueblo, sin olvidar que en Turín, Italia aún quedan 3 santiagueros que junto a otros cubanos siguen salvando vidas.

