Compañía Acosta Danza inicia gira por Asia

Compaa Acosta Danza inicia gira por Asia

2019-10-08 08:09:22 / web@radiorebelde.icrt.cu

La compañía Acosta Danza, bajo la dirección general de Carlos Acosta, ha iniciado una gira por Asia, durante el mes de octubre, que contempla actuaciones en Singapur y China.



Precisa la nota de prensa que será la primera vez que la compañía cubana se presente en Singapur. Como parte del Da:ns Festival 2019, los artistas cubanos actuarán el 10 y 11 de octubre en el Esplanade – Theatres on the Bay, centro escénico considerado el más importante del país asiático.



El programa para esos días está compuesto por las piezas “Alrededor no hay nada”, de Goyo Montero, que utiliza poemas de Joaquín Sabina y Vinicius de Moraes; “Fauno”, dueto del coreógrafo belga Sidi Larbi Cherkaoui, del que también se podrá disfrutar “Mermaid”, interpretado por Carlos Acosta. Las funciones se completan con “Paysage, soudain, la nuit”, obra de Pontus Lidberg, que recrea pasos de la rumba cubana, con música de Leo Brouwer y Stefan Levin y una instalación artística de Elizabet Cerviño como decorado.



Luego de estas funciones Acosta Danza viajará a China para presentarse en el Teatro Nacional del país. Las funciones serán el 15 y 16 de este mes, con las coreografías “Imponderable”, de Montero, sobre la obra lírica de Silvio Rodríguez; el solo “Impronta”, de María Rovira; “Rooster”, creación de Christopher Bruce a partir de la música de la banda The Rolling Stones y “Twelve”, divertimento del español Jorge Crecis que mezcla la danza, el deporte y las matemáticas. “Paysage, soudain, la nuit”, de Lidberg, también integra el programa.



Desde su debut escénico, Acosta Danza tiene el objetivo de realizar espectáculos de danza en plena concordancia con las nociones más actuales que se desarrollan en el mundo, no solo en materia del movimiento de los cuerpos sino en todo lo referente a la escena.



La compañía se define como un espacio de renovación, de búsqueda e experimentación para artistas cubanos, y también abre puertas a los creadores del mundo, coreógrafos, músicos, diseñadores, artistas de la plástica y de los audiovisuales.



Su repertorio coreográfico incluye títulos de Carlos Acosta, Sidi Larbi Cherkaoui, Justin Peck, Marianela Boán, Goyo Montero, Saburo Teshigawara, Pontus Lidberg, Christopher Bruce, Rafael Bonachela, María Rovira, Jorge Crecis, entre otros.



(Redaccin Digital Rebelde)

