Compañía de Danza Malpaso rendirá homenaje a Merce Cunningham

2019-01-17 07:00:32 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Compañía de Danza Malpaso ha sido de las pocas seleccionadas a nivel internacional para interpretar una de las coreografías del icónico Merce Cunningham, dentro de las celebraciones por su centenario. De hecho, con tan solo seis años de vida, es la primera y única del hemisferio sur que lo ha hecho por medio de Fielding Sixes. La premier acaba de tener lugar en el Joyce Theater en New York City, Estados Unidos, antes de que sea estrenada en Cuba el 10 de mayo, en el Teatro Martí de La Habana como parte de la temporada de la agrupación. El centenario de Merce se recordará a lo largo de 2019 en distintos teatros del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos y Europa. Este evento, liderado por The Merce Cunningham Trust, fundación destinada a preservar su legado, tiene como objetivo revisitar la obra de esta figura de la danza moderna y contemporánea.



Abrirán expo de artista de la plástica Glenda Salazar



La artista de la plástica Glenda Salazar inaugurará su exposición personal Lo que no te mata te fortalece, dedicada a su abuela Matilde, ya fallecida, hoy 17 de enero, a las 6:00 p.m., en la galería Artis 718, del Fondo Cubano de Bienes Culturales. Esta serie “comprende fotografías de flores cuyos pétalos presentan verbos impresos por la artista: crece, piensa, decide, lucha, desea y persevera. Las fotografías recuerdan a las ilustraciones botánicas, con los especímenes aislados contra fondos uniformes, pero más que servir como receptáculos pasivos para el estudio y la descripción, las flores generan un statement (declaración) enfática que es a la vez feminista y postcolonial”, indica la profesora Tatiana Flores, estudiosa de la obra de esta creadora. Por su parte, la artista ha declarado que “el dibujo botánico -un medio que uso frecuentemente en mi trabajo-, se muestra perfecto, genérico, estático y siempre verde, no muestra la imperfección, las machas del paso del tiempo, las cicatrices. En mi caso me interesa esos estigmas que han quedado de su interacción con el medio, la diversidad que se genera en la imperfección”.



Continúan presentaciones en el Festival Internacional Jazz Plaza 2019



Un grupo de músicos cubanos realizarán hoy un concierto homenaje a Benny Moré como parte de las actividades de la 34 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2019. La presentación está prevista para las 6:30 PM en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional y se inserta dentro de los agasajos al Bárbaro del Ritmo, a propósito del centenario de su natalicio el 24 de agosto. Actuará el guitarrista Héctor Quintana con invitación especial para el trompetista Bobby Carcassés, el pianista Ernán López-Nussa y el cantante Sixto Llorente 'El Indio'. A ellos se unirán el laudista Barbarito Torres, el multi-instrumentista Alain Pérez, el percusionista Adel González, el trompetista Julito Padrón y el joven vocalista Erick Iglesias, más conocido en la escena musical como Cimafunk. También la presentación de la cantante inglesa Joss Stone engalanará hoy uno de los escenarios habaneros del Festival, que se etenderá hasta el día 20 en esta ciudad capital de Cuba. De acuerdo con el programa, el concierto será a las 9:00 PM en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional y contará con las actuaciones especiales de la Preservation Hall Jazz Band de Estados Unidos y el Septeto Santiaguero. Igualmente, estarán como invitados el pianista cubano Ernán López-Nussa, el trompetista Yasek Manzano y el saxofonista Yosvany Terry.



Anuncia Teatro La Proa, para este fin de semana, el espectáculo “Con los guantes puestos”



El Teatro La Proa anuncia que este fin de semana: sábado 19 y domingo 20 de enero, se estará presentando en su sede de La Habana Vieja, el espectáculo titiritero “Con los guantes puestos”. Las funciones darán comienzo a las 11 de la mañana y los protagonistas serán los alumnos de la recién creada especialidad de títeres, en la Escuela Nacional de Teatro. Estos estudiantes serán los primeros graduados como titiriteros en nuestro país y este fin semana mostrarán en la sede de La Proa su examen del primer semestre ante el público que visite el espacio. Este primer encuentro de los futuros titiriteros con el público habanero, es el saludo que la Escuela Nacional de Teatro, el grupo Retablos y el Teatro La Proa, brindan a la Jornada Villanueva, que por el Día del Teatro Cubano se desarrolla en la capital. Subirá a la escena del Teatro La Proa, este fin de semana el espectáculo “Con los guantes puestos” de los alumnos de primer año de la especialidad de Títeres, de la Escuela Nacional de Teatro.



(Haciendo Radio)