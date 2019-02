¿Competencia? ¡No! Unidad y humanismo

Quienes aún se empeñan en criticar a Cuba y a su Gobierno solo para maltratarla, humillarla y armar una nebulosa a su alrededor que confunda a los ojos del mundo, mucho han especulado en estos días pos tornado, sobre si la ayuda estatal y la que proviene del trabajo por cuenta propia son rivales en la recuperación, con el objetivo, claro, de demeritar a la primera.



Sin embrago, las declaraciones de Reynaldo Hernández Fernández, quien es jefe de un Centro de Producción Industrial en la Cooperativa no agropecuaria Construcciones Santa Fe, me ayudan a esclarecer las dudas sobre la unidad de todo el pueblo cubano, que es su Estado, su Gobierno, sus empresas, industrias, instituciones, organizaciones, y por supuesto, todos los trabajadores acogidos a la forma de empleo no estatal, que en los últimos ocho años ha generado empleo, ha ampliado las ofertas a la población y ha permitido descargar al Estado de actividades no esenciales.



“Competencia no hay porque al final todos somos cubanos y tenemos el mismo objetivo e igual interés, y nuestro objetivo es ayudar a la población en todo lo que se pueda, amén de los contratos habituales que tiene la cooperativa.



“En estos casos nosotros no trabajamos separados del Estado y el Gobierno. Nos dirigimos a los gobiernos municipales y provinciales y desde allí nos distribuyen hacia los lugares donde más nos necesitan”.



Reynaldo dirige una brigada compuesta por 22 hombres, entre ellos electricistas, albañiles, ayudantes, operarios y plomeros. Todos ellos trabajan hace dos semanas en convertir una construcción inutilizada, sita en Guasabacoa y Municipio, Diez de Octubre, en un edificio con apartamentos confortables para beneficiar y resguardar a 17 familias damnificadas tras el tornado del pasado 27 de enero.



“Estamos resanando todos los descorchados y las rajaduras en el techo. Vamos a pintar todas las habitaciones, y nos iremos de aquí cuando hayamos terminado nuestro trabajo”.



La Cooperativa no Agropecuaria Construcciones Santa Fe dona todo el material de plomería, electricidad y los propios de la construcción para la recuperación de viviendas en locales antes inhabitados.





Sin embargo, a este aporte material se suma el humanismo y la solidaridad de los obreros que trabajan de lunes a sábado con paciencia y dedicación.

“Normalmente llegamos aquí sobre las 7:30 de la mañana, pero siempre esperamos a que los evacuados se despierten, porque incluso hay niños pequeños, y no queremos generar incomodidad.



“Cuando todos están listos entonces comienza nuestro trabajo, que siempre es apoyado por los propios damnificados, y si es necesario nos extendemos poco más de la hora prevista”.



A pesar de lo difícil que pueda ser reparar una construcción de los años 60 del pasado siglo, hecho con arena de mar, y trabajar con la presencia de sus huéspedes, Reynaldo Hernández Fernández, jefe de un Centro de Producción Industrial en la Cooperativa no agropecuaria Construcciones Santa Fe, prevé que al término de la próxima semana el edificio sito en Guasabacoa y Municipio, Diez de Octubre, dejará de ser un albergue o local de personas protegidas para convertirse en el hogar de quienes, en la noche del 27 de enero, vieron caer sus casas.

