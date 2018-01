Competirán equipos cubanos en vueltas ciclísticas al Táchira y San Juan

2018-01-04 14:43:26 / web@radiorebelde.icrt.cu





Equipos de Cuba estarán presentes este mes en las Vueltas Ciclísticas al Táchira y a San Juan, Argentina, como parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. En asfalto venezolano rodarán del 12 al 21 Yasmani Balmaceda (Artemisa), Frank Sosa (Cienfuegos), Jan Carlos Arias (Las Tunas), Alejandro Carriles (La Habana), Javier Revilla (Santiago de Cuba) y Joel Solanzal (Sancti Spíritus), informó a JIT Jorge Luis Feria, secretario de la Comisión Nacional.



Dice adiós Carlos Tabares al deporte activo



Carlos Alberto Tabares Padilla, el lince habanero del béisbol cubano, dice adiós al deporte activo dejando una estela de elegantes y pasmosos fildeos jugando el jardín central para los equipos Cuba y los Leones de Industriales. Dueño de seis coronas con los Azules de la capital en una carrera brillante, Tabares se retira del deporte nacional de la Isla luego de convertir en mito el uniforme marcado en sus espaldas con el número 56, que lo acompañó por un cuarto de siglo en los estadios cubanos y de otros lares del mundo.



Incrementará dirección de recreación del INDER opciones para el tiempo libre



La dirección de Recreación del INDER incrementará las opciones para el tiempo libre según anunció Jit Eric Gutiérrez. Director nacional de esa esfera quien también confirmó que acompañarán las acciones por el 60 aniversario de la Revolución y los Juegos centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. «También pretendemos ampliar las iniciativas para la práctica de algunos deportes afiliados como el rugby y la escalada, con el fin de desarrollarlos y masificarlos. Ello permitirá dar pasos delante en disciplinas incluidas en el programa olímpico», dijo.



No jugará Andy Murray en Abierto de Australia



El británico Andy Murray renunció a participar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, debido a una lesión en la cadera que pudiera obligarlo a pasar por el quirófano. Lamentablemente, este año no jugaré en Melbourne, ya que aún no estoy listo para competir. Pronto volaré a casa para evaluar todas las opciones, expresó Murray en un comunicado.







(Redacción Deportiva de Rebelde)