Competirán judocas cubanos en Grand Slam de París

Idalys Ortiz por el femenino e Iván Silva por el masculino aparecen entre los 10 judocas cubanos inscritos para los Grand Slam de París, Francia, y Dusseldorf, Alemania, pactados para febrero próximo. Ortiz, quien finalizó el 2019 como primera del ranking mundial en +78 kg, está entre las 41 anunciadas en el sitio web de la Federación Internacional. La antillana iniciará en la capital francesa con una exigente lid pues se incluyen en esa cifra las japonesas Akira Sone y Sarah Asahina, números dos y cinco del escalafón, respectivamente. En el caso de Silva, número cuatro de los 90 kg, está en una lista de 74 competidores, entre los que solo faltan ocho de los primeros 30 de la clasificación internacional. Por la mayor isla de las Antillas están en la nómina del evento galo Nahomys Acosta (52 kg), Arnaes Odelín (57), Maylín del Toro (63) y Kaliema Antomarchi (78) por las chicas. El varonil se completa con Orlando Polanco (66), Magdiel Estrada (73), Heriberto Rivero (100) y Andy Granda (+100). En París los días 8 y 9 de febrero se esperan 793 atletas de 121 países para el segundo certamen del World Judo Tour 2020. El tercero será en Dusseldorf del 21 al 23 y restarán seis más antes del cierre el 30 de mayo del sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio a comenzar en julio.



Queda solo una plaza por definir en la semifinal del campeonato de ajedrez



Muy Poco, apenas una plaza, queda por definirse en la semifinal del Campeonato Cubano de Ajedrez entre mujeres al que solo le resta la fecha de este sábado y ya enseña las clasificaciones de Ineyming Hernández, Legna García y Karen Gutiérrez. Ineyming, una camagüeyana que pronto cumplirá los 16 años, se mantuvo espectacular con su séptimo triunfo consecutivo, el de ahora frente a la capitalina Yoana González en 39 jugadas de un Gambito Escocés que le dejó en 7,5 puntos. Según el metodólogo Wilfredo Toledo la cienfueguera Legna venció a la granmense Jennys Soler en 47 movidas de un Sistema Londres y la matancera Karen derrotó a la artemiseña Ana Bárbara Sierra en 55 de una defensa Pirc. Con esos resultados ambas completaron 5,5 unidades y también garantizaron regresar a la ciudad nororiental en pocos días para medirse entonces con las figuras de la preselección nacional que irán directo a esa etapa. La única plaza clasificatoria por definir tiene cuatro aspirantes: la santiaguera Zirka Frómeta, Yoana, la villaclareña Amanda Muñiz y la matancera Lianet Díaz. Zirka, que este viernes derrotó a la santiaguera Mayra Cabrera, es la más “cómoda” porque llegó a 4,5 puntos y solo con pactar tablas hoy se quedaría con el pasaporte ya que las otras tres mencionadas exhiben 3,5 y están obligadas a ganar para intentar definir por desempate.



Cuentan ya 9 clasificados al fútbol de Tokio 2020 de los 16 aspirantes



A la espera de que se definan todos los clasificados, el Torneo de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos ya cuenta con 9 de los 16 clasificados para la cita olímpica. El torneo Sub 21 de la UEFA jugado en Italia en 2019, determinó las cuatro selecciones europeas que irán a Tokio 2020. España, Alemania, Rumanía y Francia tendrán la posibilidad de pelear por el campeonato en Japón. Luego de la Copa Africana Sub 23 de Naciones, se definió que las selecciones de Sudáfrica, Costa de Marfil y Egipto son las clasificadas para los Juegos Olímpicos. Esto luego de que hayan obtenido las tres mejores plazas en el certamen africano. Nueva Zelanda ganó el Torneo Preolímpico de la OFC 2019, que se realizó e en Fiji, y se adjudicó el único cupo que otorgaba la competencia para el campeonato de Fútbol de los Juegos Olímpicos. Japón, al ser organizador, es la única selección clasificada de momento. Sin embargo, el Campeonato Sub-23 de la AFC 2020 que se realizará en Tailandia entre el 8 y el 26 de enero, permitirá que tres países más se clasifiquen. Torneo Preolímpico Sub-23 de la CONMEBOL que se jugará en Colombia desde 18 de enero al 9 de febrero de 2020, le permitirá a los dos mejores equipos se clasificar al Torneo Olímpico de Fútbol Masculino Tokio 2020.Todavía no se determina los clasificados. En México, desde el 20 de marzo hasta el 1 de abril, se enfrentarán las selecciones para definir a las dos plazas que otorga el Preolímpico de la CONCACAF



Buscará voli de playa cubano clasificar a Tokio 2020



El voleibol de playa cubano intentará clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio durante la Copa Continental de Norte- Centroamérica y el Caribe (NORCECA), prevista para celebrarse del 23 al 28 de junio. De acuerdo con el sistema de clasificación establecido por la Federación Internacional, la Copa Continental será la última opción para intentar ganarse el derecho a estar presente en la capital nipona y dará una plaza por género en cada zona geográfica. La Copa Continental está diseñada con un formato en el que deben intervenir dos duplas por país, que se enfrentan en topes bilaterales de cinco juegos al mejor de tres. De ser necesario un quinto juego, cada equipo debe formar una pareja con las integrantes de sus dos duplas. Ello exige a cada país contar con dos binomios de nivel, por cuanto ambos están obligados a intervenir en cada uno de los topes. Del total de cupos disponibles en cada sexo para Tokio, ya fueron concedidos dos por género en el torneo de clasificación olímpica y otros dos en el Campeonato Mundial, ambos efectuados en 2019. Otras 18 plazas por sexo se entregarán a los primeros del ranking mundial, con fecha de cierre el 15 de junio de 2020. Lógicamente, todos los que ya hayan asegurado su presencia por estas vías no tendrán que intervenir en la Copa Continental de sus respectivas regiones geográficas.



Convocan al Congreso de Ciencias Aplicadas a la Medicina Deportiva



«En Esta edición de Cienmede haremos énfasis en la aplicación de la medicina en la iniciación deportiva», dijo a JIT el Doctor Pablo Castillo Díaz, director del Instituto de Medicina de Deportiva de Cuba, de los principales organizadores del evento. Cienmede son las siglas con las cuales se conoce y promueve el Congreso de Ciencias Aplicadas a la Medicina Deportiva, que en esta ocasión sesionará del 15 al 18 de Junio de 2020 en el Palacio de Convenciones de esta capital. «Investigar y aplicar los resultados de esas investigaciones en el período de iniciación del atleta niño o adolescente es prioridad, por eso hacemos hincapié en el tema para este congreso», reafirmó Díaz. Esta vez, además de lo enunciado, se tratarán en las modalidades propuestas de presentación del certamen científico temas como el Control biomédico del entrenamiento deportivo en la alta competencia, la Rehabilitación y Fisioprofilaxis, la Nutrición, Cineantropometría, Urgencias y emergencias médicas y Actividad física y La rehabilitación y calidad de vida. Igualmente se presentará en comisiones, mesas redondas, conferencia magistrales y otros La Medicina Natural y Tradicional, La imagenología y traumatología, Psicología, Cardiología, Desentrenamiento y longevidad satisfactoria, Metodología del entrenamiento, Procederes de enfermería y Control y educación antidopaje.



Serán los mítines europeos los primeros del atletismo cubano con vistas al mundial



Los primeros compromisos del año para el atletismo se tratan de los mítines europeos que servirán de preparación para el Campeonato Mundial Bajo Techo que entre el 13 y el 15 de marzo organizará la ciudad china de Nanjing. Asentarse en la base de Stuttgart, en Alemania, desde el 25 de este mes es la fase inicial del camino para tres de las figuras que serán protagonistas en la llamada etapa invernal: el saltador de longitud Juan Miguel Echevarría, la pertiguista Yarisley Silva y el triplista Jordan Díaz. Ellos darán la arrancada en cuanto a abrir la temporada y de manera paulatina se irán sumando ellos también triplistas Cristian Nápoles y Liadagmis Povea, el saltador de altura Luis Enrique Zayas y en un último momento el que logre mejores resultados en las próximas semanas entre Maikel Massó y Maikel Vidal, ambos saltadores de longitud. Lo competitivo como tal comenzará con Luis Enrique en la República Checa, donde intentará conseguir los 2,34 metros exigidos para participar en Nanjing. Yarisley, debutará el 19 de febrero en Lievin, Francia, penúltima fase del Tour Indoor, y allí estará además Cristian. Sin embargo lo más anunciado desde ya es la presencia de Juan Miguel en Madrid, el día 21, en una reunión que pondrá fin al circuito y que contará también con la presentación de Povea. El Tour Indoor comenzará el próximo día 25 por la ciudad estadounidense de Boston, contará con siete paradas durante cuatro semanas y abarcará seis países diferentes porque solo Alemania repetirá como anfitriona con Karlsruhe (31 enero) y Dusseldorf (4 febrero).



Asciende Arlenis Sierra cinco puntos en segunda etapa del Santos Tour Down Under



La cubana Arlenis Sierra concluyó decimoquinta en la segunda etapa del Santos Tour Down Under para ascender cinco puestos en la Clasificación General Individual, que ahora encabeza la estadounidense Ruth Winder del club Trek Segafredo de Adelaida, Australia, cuando solo resta la jornada de este domingo. En tramo de 109.1 kilómetros desde Nairne hasta Stirling, la antillana cruzó la meta en el pelotón principal de 24 corredoras, todas con el mismo tiempo de la ganadora de 2:51.16 horas y se instaló en el lugar 13 general gracias al esfuerzo para mantenerse en ese lote de privilegio en el cual solo tenía de compañera del Astana Women´s Team a la italiana Katia Ragusa, que se ubicó decimoséptima. «Sin dudas ha sido la etapa más fuerte, en cambio solo necesitábamos un poco más de equipo a este nivel. Es complicado cuando solo somos dos y en ocasiones una, pero bueno lo que hay que tratar de siempre estar lo más delante posible, algo que se dificulta ya que todas las escuadras forman y se hace complejo ubicarte en la punta, sin embargo lo fundamental lo cumplí que era terminar», comentó a JIT. Este domingo la cuarta etapa se correrá en un circuito de 7.1 km por calles y avenidas en el corazón de la ciudad de Adelaida, donde el pelotón disputará los últimos 42.5 kilómetros de esta importante carrera, la primera de cuatro que tiene en proyecto participar la escuadra del Astana, ubicada en esta en el lugar 13 entre 16 equipos y a la cabeza el Sunweb.



Se solidariza Zinedine Zidane con Ernesto Valverde



Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se solidarizó con el destituido DT del Barcelona Ernesto Valverde, al asegurar que tiene "un respeto enorme hacia él" y espera un rival "competitivo" con la llegada de Quique Setién. "Lo siento por Valverde, no es una buena situación y es un entrenador que es muy bueno y por el que tengo un respeto enorme hacia él", manifestó Zidane en rueda de prensa. El técnico francés expresó la alta exigencia que tienen los entrenadores de equipos grandes. "Sabemos dónde estamos y en los clubes grandes es así, no va a cambiar nada, tampoco para mí. Sé que si perdemos dos partidos me van a criticar igual que hace mes y medio. No se puede siempre jugar bien y ganar por eso intentamos dar siempre el cien por cien. Para un entrenador del Barcelona es lo mismo". Sin valorar a Quique Setién como técnico, Zidane dejó su visión del nuevo Barcelona. "Espero como siempre un Barcelona que va a competir, como con todos los entrenadores que ha tenido. No va a cambiar nada. Ellos harán su trabajo y nosotros el nuestro, con esta rivalidad. Espero un equipo competitivo".



