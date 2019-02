Compiten esta tarde atletas cubanos en Torun, Polonia

2019-02-06 13:18:45 / web@radiorebelde.icrt.cu





Mejorar en el mitin de Torun los 8,08 metros con que fue segundo hace tres días en Karlsruhe, Alemania, es el objetivo confirmado por el saltador de longitud cubano Juan Miguel Echevarría durante la conferencia de prensa previo a la de la cita en la urbe polaca. Interrogado sobre su preferencia a competir al aire libre o bajo techo - donde se siente más cercana la presencia del público por la proximidad con las gradas-, confesó que siempre le gustan los estadios abiertos. Acerca de su preparación, reconoció que llegó a Europa con déficit de técnica, pero por suerte ya pudo “emparejar” y espera no perder ese ritmo cuando regrese a La Habana, pues ya se cuenta con una pista con condiciones en el Estadio Panamericano. Pese a que su temporada del 2018 se vio interrumpida por una lesión, Juan Miguel cerró con marca de 8,68 metros e incluso registró 8,83 metros, que no fueron válidos por el ligero viento a favor. También compite en Torun el vallista Rober Iribaren.



Iniciaron este lunes inscripción de la media maratón Cacahual-Ciudad deportiva



El próximo lunes 11 de febrero iniciará el proceso de inscripción de la media Maratón Cacahual-Ciudad Deportiva. Carlos Gattorno, director del proyecto Marabana-Maracuba, confirmó a JIT que hasta el 15 estará abierta la convocatoria. «En las oficinas de Marabana, en la Ciudad Deportiva, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, serán atendidos todos los interesados», destacó. El día 16, además de la media Maratón Cacahual-Ciudad Deportiva, se desarrollará la popular carrera Aniversario del Inder, con sede cada febrero en todos los municipios de la Isla. Este año ambas se sumarán a la campaña #YoVotoSí, que apoya la aprobación de la nueva Constitución de la República de Cuba. La media maratón será clasificatoria para la principal convocatoria pedestre de la nación, Marabana, que acontecerá el 10 de noviembre venidero. «Los que completen la prueba clasifican para Marabana en la media maratón y las distancias inferiores», expresó.



Comienza Mijain López preparación para Lima 2019



Mijaín López, tres veces campeón olímpico de la lucha grecorromana, reveló en esta capital que comenzará la preparación física en los próximos días con la mira puesta en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el Campeonato Mundial que acogerá Astaná, Kazajistán, en el mes de septiembre. Mijaín, de los 130 kilogramos, que se encontraba inmerso en un período de inactividad, declaró a la ACN que su principal objetivo para este 2019 es conquistar su quinta medalla en Juegos Panamericanos, y después obtener la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hasta el momento -dijo- se han mantenido los mismos rivales en mi división, a los cuales he vencido anteriormente, por lo que espero mantenerme en el camino del éxito.



Llaman a Messi para clásico de fútbol ante el Real Madrid



El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, llamó al argentino Lionel Messi para el clásico de hoy ante el Real Madrid por la ida de las semifinales de la Copa del Rey del fútbol español. Messi despertó preocupaciones en la directiva del conjunto azulgrana tras sufrir un golpe el sábado en el empate 2-2 con Valencia por la Liga española, aunque pudo terminar el juego después de recibir atención médica. En la rueda de prensa previa al duelo frente al combinado merengue, Valverde aclaró que decidiría si incluir a Messi en el equipo de acuerdo con su respuesta en el entrenamiento, pero agregó que no se arriesgaría con el máximo goleador de todos los tiempos del plantel culé. 'No soy partidario de tomar riesgos si hay muchos partidos por delante, si la liga terminara mañana, sería otra cuestión. Si hay riesgo de lesión, los jugadores van con el freno de mano, y un partido como mañana no se puede ir con el freno de mano', afirmó. El extremo izquierdo francés Ousmane Dembelé quedó descartado para el compromiso de hoy porque el DT azulgrana prefirió darle descanso para su total recuperación de cara al encuentro de vuelta, a disputarse el 27 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu.



(Redacción Deportiva de Rebelde)