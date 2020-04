En Audio: Con el corazón en una batalla por la vida

Fotos: cortesia de los entrevistados.





La Habana-. El pasado 11 de marzo el joven de 22 años Ari Ernesto Medina Rodríguez culminaba su guardia como Técnico Medio en Enfermería en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK). Después de 24 horas prestando sus servicios, regresaría a la casa a descansar junto a su familia. Pero la llegada al hospital de los tres primeros casos con la Covid-19 prolongó su salida de aquel lugar.

Mi mamá me llama al teléfono cuando ve que yo no llego a la casa, y rompe en llanto cuando le dije que me tenía que quedar en el hospital por lo que estaba sucediendo. En ese momento no sabíamos qué tiempo pasaría allí sin poder ver a mi familia.