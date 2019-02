Con energía, para generar felicidad



Con energía, para generar felicidad. Fotos: Alejandro Rojas



La Habana, Cuba-. Hasta este jueves los vecinos del consejo popular Jesús del Monte, en el municipio de Diez de Octubre, no tenían todavía electricidad. Los fuertes vientos del tornado que azotó a la capital en la noche del domingo 27 de enero provocaron la caída de postes y cables, y con ello muchas actividades domésticas quedaron interrumpidas por la falta del fluido eléctrico.



Conscientes de que es éste un servicio vital para la población, trabajadores de la Unión Eléctrica de Villa Clara se movilizaron al tiempo de conocer la noticia, y a las 09:30 am del lunes siguiente partían en 10 brigadas para La Habana.



“Cuando pocas horas después del tornado la televisión comenzó a hacerse eco de las imágenes que mostraban los destrozos en Guanabacoa, Regla y Diez de Octubre fundamentalmente, muchos de nosotros empacamos alguna ropa, nos pusimos nuestro uniforme, y nos despedimos de la familia porque sabíamos que al llegar al trabajo nos convocarían a esta tarea”, cuenta Rubén Alejandro Díaz, despachador de distribución.



“La mayoría de los que hoy estamos aquí hemos participado en otros momentos de contingencia. Hace poco estuvimos en Pinar del Río, por las afectaciones que sufrió esa provincia tras el paso del huracán Michael”.







Rubén es un joven de solo 23 años, graduado de Técnico Medio en Automática, y un miembro de las brigadas villaclareñas que ya dieron luz a los barrios de Guanabacoa, y en la tarde del jueves aún trabajaban en devolverles el servicio a las familias de Diez de Octubre.



“Cuba es un país que por su posición geográfica es vulnerable a ciclones, y por ende ya estamos acostumbrados a que se nos convoque porque con los vientos y las lluvias se afectan las líneas. Pero la situación con la que chocamos hoy no tiene precedentes, por lo menos para mí.



“Hemos tenido que tirar mucho conductor y parar muchos postes, y el desastre nos ha servido para crear proyectos totalmente nuevos desde el primario hasta el metrocontador de la casa”.



No obstante, la tarea más difícil para Rubén y sus compañeros no ha sido exponerse a los riesgos de trabajar con corriente, ni subir y bajar lomas todo el día con pesados rollos de cable al hombro, y mucho menos estar lejos de sus familias y de las comodidades de sus casas. Lo más complejo para estos trabajadores ha sido calmar y alentar al padre que se preocupa por calentarle la leche a su hijo, los niños que ansían el agua fría, o a aquellos que temen perder los alimentos por la falta de refrigeración.



Hoy vi tantas cosas lindas que me quedé como loco... vi gente dando un poco de lo que tiene para ayudar, vi una danza sincronizada de muchos trabajando por la recuperación, vi la ayuda en primera persona y ahora sí digo #FuerzaHabana. Quién dijo que todo está perdido!? #Cuba pic.twitter.com/xFqQIJGR10 — Alejandro Rojas (@alerojas_cu) January 31, 2019



“Constantemente vienen y nos preguntan: ¿Falta mucho para que pongan la luz? Pero en medio de su impaciencia la población ha colaborado mucho con nuestro trabajo, sobre todo en la poda de árboles para llegar hasta los postes. Gracias a eso hemos avanzado”.



A partir de su experiencia, Rubén asumía que para la mañana de este viernes ya los pobladores del consejo popular Jesús del Monte contaran con electricidad.



No era un pronóstico certero, “en cuestión de corriente nunca se sabe”. Pero era el deseo, la meta de aquel grupo de hombres que no escatimaban energías para generar felicidad.



Artículos relacionados

Del Autor