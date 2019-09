Con energía renovable, si es posible

Con energa renovable, si es posible





La problemática energética que afronta el país nos hace diseñar estrategias y fortalecer otras alternativas más factibles en pos de vigorizar la economía, sin afectar el medio ambiente.



La Sociedad Científica Cubasolar promueve el uso de las fuentes renovables de energía y el respecto ambiental como una vía para lograr un desarrollo sostenible.



El presidente de la Sociedad, Luis Bérriz Pérez advirtió que para alcanzar el progreso no se puede contaminar el mundo y que este solo se obtendrá mediante energías limpias, “las fuentes renovables de energía disponibles son mayores que las necesidades por alcanzar dichos objetivos”, acotó.



Al abordar la realidad cubana Bérriz explicó que el promedio del consumo eléctrico de una vivienda es aproximadamente de 150Kw/h al mes, eso equivale a la radiación solar que recibe cada casa en un metro cuadrado, “Si instaláramos paneles fotovoltaicos con un 15% de eficiencia, solo nos haría falta 6,67 m2 para alcanzar los 150Kw/h”.







El científico se remontó al pensamiento de Fidel, Raúl y más reciente Miguel Díaz Canel quienes, una y otra vez, han hecho un llamado a la busca de alternativas para utilizar nuestros recursos en función de satisfacer necesidades, de manera convincente cuestionó ¿por qué vamos a depender, sin necesidad, de recursos importados?



Bajo la teoría de que “quien domina la energía, domina el mundo” el presidente de Cubasolar explicó que desde hace muchos años la causa de todas las guerras tienen su origen en el control energético, “entonces, quiénes van a dominar la energía solar, el viento…ya no es el petróleo“.





De manera categórica, el doctor en ciencias acusó al capitalismo como uno de los principales detractores de las fuentes renovables de energía e indicó que estas, al parecer, pertenecen al socialismo porque no son excluyentes, le conciernen a todos.



En el 2018 se firmó el decreto Ley 345 que promovía un cambio sustancial y favorable en la política de las fuentes renovables de energía. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el recrudecimiento del bloqueo han impactado de manera negativa en el programa de desarrollo de energías limpias, aun cuando Cuba cuenta con 67 parques solares fotovoltaicos, y tres en construcción en la zona del Mariel.







El profesor titular Bérriz Pérez señaló que Cuba avanza, pero no todo lo deseado por falta de recursos financieros, “no es fácil que venga un capitalista a invertir en Cuba cuando el propio Trump y el imperialismo le dice que no lo haga”.



Una de las premisas de Cubasolar es decir que se puede hacer y cómo lograr convertir las radiaciones solares en energía eléctrica. A partir de proyectos demostrativos, la sociedad científica, prevé crear una conciencia energética y ambiental, y no acciones para el beneficio social.







Como parte de sus proyectos, Cubasolar electrificó 500 consultorios médicos en todo el país, principalmente en zonas montañosas. Al recapitular algunos de sus acciones formativas, el también ingeniero señaló, “…a Fidel se le ocurre introducir medios audiovisuales en las escuelas para apoyar el proceso docente educativo. Ello trajo consigo la necesidad de electrificar alrededor de 2 mil escuelas, entonces nos dieron la tarea de instalar las fuentes renovables de energía.



Hicimos brigadas en todo el país, capacitamos gente y se logró cumplir la misión en tan solo unos meses”.



Cubasolar aboga por la formación de una conciencia energética y ambiental. Otros proyectos como la construcción y electrificación de salas de televisión, todas en zonas rurales, y más reciente el bombeo de agua fotovoltaico nos demuestras que SI es posible autoabasternos a partir del uso eficiente de las fuentes renovables de energía.

