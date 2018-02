Con Yorgelis tenemos que ir al seguro





Varias figuras del atletismo cubano viven por estos días intensas jornadas de adiestramiento en suelo europeo, donde también tienen la oportunidad de asistir a varios mitines atléticos como preparación para el Campeonato del Mundo a pista cubierta, que se desarrollara en Birgbinjan, Inglaterra.



En el orden colectivo resaltan dos importantes aspectos, el primero de ellos es la juventud y el segundo los positivos resultados que exhiben hasta el momento lo que demuestra la coherencia que existe entre lo que dice y hace la federación cubana del deporte rey que apuesta por la juventud y el talento para el presente ciclo olímpico.



En lo individual una figura me ha llamado la atención, se trata de la prometedora Yorgelis Rodríguez finalista mundial y olímpica en el heptatlón, quien incursiona en esta oportunidad en el salto de altura, donde muestra sus mejores resultados en el evento de pruebas múltiples.







La antillana, quien se estrena en el circuito techado ha ido creciendo vertiginosamente desde su debut en Tinec, República Checa, donde consiguió 1.80 m, hasta su última aparición donde alcanzo la presea de plata en el Meeting de Atletismo de Madrid, donde alcanzó tope personal al sobre pasar el listón sobre los 1.85 m.



Muchas son las interrogantes que se suscitan alrededor de la aparición de Yorgelis Rodríguez en el salto de altura.



Desde mi punto de vista es muy favorable que compita en su mejor prueba individual esto le permitiría crecer y por ende mejorar su puntuación en el evento en el heptatlón cuando asuma el desafío del Circuito Mundial de Pruebes Combinadas al aire libre , donde podría aspira a mejorar el cuarto escaño de la pasada temporada.



Esta actuación a inicios de temporadas hace pensar que Rodríguez, pueda doblar en ambos eventos en los juegos Centroamericanos y del Caribe que acogerá Barranquilla del 19 de julio al tres de agosto próximos, una opción real pero que puede resultar complicada.



En mi criterio la opción número uno debe ser participar en su evento principal el heptatlón donde es la gran favorita al título sin discusión alguna y eso no debe olvidarse, el salto alto es una opción que dependería del calendario que monten los organizadores.



Hace cuatro años en Veracruz 2014, el programa de competencias hizo coincidir el primer día del heptatlón con el salto de altura, algo que podría suceder una vez más pues no creo que los organizadores permitan que Cuba, aumente sus posibilidades de sumar títulos cuando la Mayor de las Mntillas será su principal oponente en la lucha por liderar el medallero general.



La batalla en Barranquilla será exigente para el deporte cubano sumar la mayor cantidad de títulos es el objetivo principal, pero no puede convertirse en una obsesión que conduzca a desenlaces fatales confiemos en los que tienen la responsabilidad de tomar esa decisiones, recordándoles siempre que más vale pájaro en mano que volando.







Del Autor