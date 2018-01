Concierto del maestro Chucho Valdés en Jazz Plaza 2018

El concierto del maestro Jesús “Chucho” Valdés, hoy en la noche, constituye uno de los atractivos de la segunda jornada del 33 Festival Internacional Jazz Plaza, con sedes en La Habana y Santiago de Cuba. La actuación del pianista y compositor, anunciada para las 9.00 p.m, lleva por título Chucho Valdés en familia y con amigos', y hasta el momento constituye una sorpresa lo que sucederá en las tablas de la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba. A la misma hora pero en el Teatro Mella subirán a escena el pianista cubano Iván Melón' Lewis y su cuarteto, un músico cuyo trabajo hay que seguir de cerca; también el Cuarteto de Saxofones de Santiago, y el multistrumentista congoleño Ray Lema junto a la Orquesta Filarmónica del Instituto Superior de Arte. En otras sedes las acciones corren a la cuenta de reconocidos instrumentistas y conjuntos.



Inicia hoy Coloquio Leonardo Acosta in memoriam del Festival de Jazz



El debate y el intercambio de experiencias centrarán las jornadas del Coloquio Leonardo Acosta in memoriam del 33 Festival Internacional Jazz Plaza, espacio que comienza sus sesiones hoy en la capitalina Fábrica de Arte Cubano. La primera acción del encuentro será el panel “El saxofón cubano en el jazz”, en el que intervendrán destacados exponentes del instrumento en la isla como César López, Germán Velazco y Evaristo Denis, a quienes se suma el integrante de la Orquesta del Jazz Lincoln Center, Victor Goines. Los criterios expuestos en el debate serán ilustrados por el quinteto Pentasax, integrado por estudiantes del Conservatorio Elemental de Música Manuel Saumell. El segundo momento del día corresponde al espacio De la idea a la praxis', que consiste en la clase magistral Multinstrumentista: !ser o no ser!', impartida por Goines y Janio Abreu. La jornada se verá completada con la ponencia Relaciones intergenéricas entre el danzón y el jazz. El caso Cuba now danzón'; la presentación del CD Mi monte espiritual', del pianista Alejandro Falcón; y la clase magistral El piano en el jazz', a la cuenta del reconocido instrumentista Iván Melón' Lewis.



Dedicarán El elogio oportuno al ensayista, narrador y crítico literario Sergio Chaple



A propósito del aniversario 80 de su natalicio, el ensayista, narrador y crítico literario Sergio Chaple será el invitado de El elogio oportuno, espacio que se llevará a cabo, el jueves 18 de enero, a las cuatro de la tarde, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero. Reconocido investigador de las letras de la isla, Sergio Chaple es autor de una amplia obra reflexiva, en la que aparecen, entre otros títulos, Estudios de Literatura cubana, Apuntes sobre la presencia martiana en la obra de Alejo Carpentier y Oficio de revelar. Como narrador ha publicado los cuadernos de cuentos Usted sí puede tener un Buick, Hacia otra luz más pura, La otra mejilla, De cómo fueron los quince de Eugenia de Pardo y Pardo y El lado alegre del corazón. Entre otros reconocimientos, ha recibido el Premio UNEAC de Cuento Luis Felipe Rodríguez y de Ensayo Enrique José Varona, el Premio de la Crítica Mirta Aguirre, el Premio Razón de Ser y fue finalista del Concurso Casa de las Américas. Nacido en la capital cubana, en 1938, Sergio Chaple es Licenciado en Lengua y Literatura Españolas y Doctor en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana y, por casi cuatro décadas, se desempeñó como investigador en el Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Valdor.



Inaugurarán conjunto escultórico, réplica de la primera estatua ecuestre de José Martí



El próximo 28 de enero, en ocasión del aniversario 165 del nacimiento de José Martí, será oficialmente inaugurado un conjunto escultórico, réplica de la primera estatua ecuestre de nuestro Apóstol. El Dr. Eusebio Leal, y la Oficina del Historiador de La Habana persistieron en la idea de aunar a los cubanos y estadounidenses en el empeño de colocar una réplica de la singular estatua en el entorno colonial de la capital cubana y finalmente autorizó la copia la Dirección de Parques y recreación que pertenece a la Alcaldía de Nueva York. El hecho se hizo posible gracias a las donaciones realizadas por norteamericanos, por numerosas personas de la comunidad cubana residente en Estados Unidos y otros contribuyentes del mundo que se unieron al proyecto. La pieza de 8,5 toneladas de bronce arribó a Cuba proveniente de Estados Unidos a principios de octubre y fue ubicada en el Parque 13 de Marzo, de La Habana Vieja, sobre una base de granito negro, exactamente igual que la original, expuesta entre Bolívar y San Martín, en el Central Park de Nueva York, y con las mismas inscripciones en español e inglés. Tiene talladas las siguientes palabras: «Apóstol de la independencia de Cuba, guía de los pueblos americanos y paladín de la libertad humana, su genio literario rivaliza con su clarividencia política. Nació en La Habana el 28 de enero de 1953. Vivió quince años de su destierro en la ciudad de Nueva York. Murió en combate en Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895». La autora de esta obra, donde Martí aparece en el acto de morir y se encuentra sublimado por la idea de que va a entregar su vida por una causa justa y excepcional, era una anciana cuando comenzó la escultura. Su nombre era Anna Hyatt Huntington.



