Concluye en Haití 29 Cumbre de la Comunidad del Caribe (+Audio)

2018-02-27 08:40:36 / web@radiorebelde.icrt.cu

Asegurar la integración y dejar como legado una Comunidad del Caribe más fuerte es uno de los objetivos del mandatario de Haití, Jovenel Moise, presidente pro tempore de Caricom, organismo que concluye hoy sus sesiones en Puerto Príncipe, la capital haitiana, publicó Prensa Latina. La cita, que busca crear una región más fortalecida para enfrentar el cambio climático en este año 2018, debate además sobre la ampliación de la política comunitaria, las relaciones fronterizas entre algunos de sus países y el desarrollo del turismo. En su discurso inaugural, Secretario General de Caricom, Irwin LaRocque, destacó la necesidad de formular estrategias efectivas que disminuyan el crimen y la violencia, principal flagelo que afecta a las familias y terminan con la vida de muchos seres humanos. De igual manera, LaRocque reiteró la importancia de extender los lazos comerciales y de cooperación, así como la unidad regional como eje para la gestión de riesgos y desastres. El transporte y la libre circulación en el Caribe, el mercado y la economía únicos y la lucha contra el terrorismo, son otras temáticas que se abordarán hoy en la última jornada de la 29 Cumbre del Caricom que cierra hoy sus puertas en Puerto Príncipe, la capital de Haití.



Llama Nicolás Maduro a la oposición a participar en las próximas elecciones presidenciales



El presidente Nicolás Maduro llamó, nuevamente, a la oposición venezolana a que participe en las elecciones presidenciales del 22 de abril próximo de manera que triunfe quien tenga el voto popular, reportó Telesur. Yo le digo a la oposición: tienen chance todavía, inscríbanse. Vamos a jugar limpio, vamos a dar la batalla y que gane el que tenga el voto popular y el apoyo de la mayoría de los venezolanos, insistió Maduro desde el Teatro Cantaclaro, en Caracas. Luego de haber sido proclamado como el candidato a la reelección del Partido Comunista de Venezuela (PCV), Nicolás Maduro instó a los factores de oposición a romper amarras del Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y no seguir la orden que le dieron desde Washington para que entren al campo de la abstención. Le hago un nuevo llamado a la oposición venezolana, que rompa amarras de dependencia con las presiones vulgares del encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos y de sus personajillos diplomáticos en el país, exhortó, el presidente Nicolás Maduro, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.



Calma en Guta Oriental en el inicio de pausa humanitaria anunciada por Rusia



Varias agencias de prensas internacionales informan que la calma prevalece en la región siria de Guta Oriental, el principal bastión opositor de las afueras de Damasco, en el inicio de una pausa humanitaria anunciada la víspera por Rusia. Según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos que la tregua comenzó a las 9 horas local y que no se han reportados ningún incidente. El Observatorio señaló que antes de la entrada en vigor de esta tregua el único suceso registrado fue la caída de cuatro cohetes lanzados por las fuerzas gubernamentales en Duma, la mayor ciudad de Guta Oriental. Ayer el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una tregua humanitaria a partir de hoy en la región. La tregua, que el ministro vinculó directamente con la resolución 2401 aprobada el fin de semana por el Consejo de Seguridad de la ONU, entrará en vigor diariamente a las 09.00 de la mañana y expirará a las 14.00 horas.



Coreas dialogan sobre participación del Norte en Juegos Paralímpicos



Las dos Coreas comenzaron hoy un diálogo a nivel de trabajo para tratar los detalles sobre la participación norcoreana en los Juegos Paralímpicos de Invierno PyeongChang 2018, a efectuarse el próximo mes en ese condado surcoreano, reflejó Telesur. El Ministerio de Unificación de Corea del Sur ofreció detalles sobre la nueva reunión entre ambas partes, que está encabezado del lado de Pyongyang, por Hwang Chung-song , funcionario de alto rango del Comité para la Reunificación Pacífica de la Patria, mientras que la delegación de Seúl está liderada por Lee Joo-tae, director-general de intercambios intercoreanos. Vamos a esforzarnos para que estas conversaciones mantengan la atmósfera de mejora de las relaciones intercoreanas", dijo Lee antes de dirigirse a la reunión en declaraciones que recoge la agencia estatal Yonhap. Las pláticas ya permitieron previamente que Corea del Norte compitiera en los Juegos Olímpicos de Invierno PyeongChang 2018, que se desarrolló del 9 al 25 de febrero. Pionyang despachó una delegación de casi 500 miembros al certamen deportivo en que Noruega batió récord con 39 medallas. A la par, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que están dispuestos a hablar con el Gobierno de Corea del Norte, pero "solo bajo las condiciones adecuadas".



Trump visitará en marzo prototipos de muro



El presidente estadounidense, Donald Trump, planea visitar a mediados de marzo los prototipos para un posible muro en la frontera con México que su Gobierno ordenó construir cerca de San Diego (California), según informó hoy el diario The Washington Post. En la que sería su primera visita a la frontera con México, Trump prevé desplazarse a la zona fronteriza de California para ver personalmente los prototipos del muro y aprender más sobre su posible construcción, explicó el Post, que cita fuentes oficiales implicadas en los planes para la visita. El mandatario también visitará la ciudad de Los Ángeles para encabezar un acto de recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano, el secretariado de su partido, indica el periódico estadunidense.



Grupos terroristas en Siria violan acuerdo sobre corredor de ayuda



Grupos terroristas atacaron hoy con proyectiles de mortero instalaciones dentro del corredor humanitario establecido por las autoridades sirias en el Campamento de Wafidín para la salida de civiles en la región de Ghouta Oriental, al este capitalino. Según reportó la Agencia de Noticias Sana, la fuerte embestida, que persigue impedir el traslado hacia zonas seguras de personas en riesgo, se llevó a cabo por el grupo extremista Frente para la Liberación del Levante (otrora Al-Nusra) y otras facciones. La violenta acción, que al parecer no provocó muertos, tuvo lugar luego de que este martes el Ejército sirio estableció una tregua humanitaria diaria de cinco horas, con el anunciado propósito de habilitar dicho corredor para la evacuación de civiles, entre ellos niños, mujeres y ancianos.

