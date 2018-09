Concluye segunda discóbola Yaimé Pérez en Mitin de Atletismo en Zagreb

2018-09-05 13:12:44 / web@radiorebelde.icrt.cu

La discóbola Yaimé Pérez terminó segunda este martes en el Meeting de atletismo de la ciudad croata de Zagreb, donde la número uno de la especialidad en el mundo, la croata Sandra Perkovic se impuso con un registro de 67,60 cm. La europea, de 28 años de edad, tomó desquite del revés sufrido ante la cubana en la final de la Liga de Diamante el pasado 31 de agosto en Bruselas, Bélgica.



Comienza hoy en Munich liga de naciones de la Uefa entre Alemania y Francia



Con un duelo de mil quilates entre Alemania y Francia comienza en Múnich la nueva Liga de Naciones de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. El ente rector del más universal de los deportes en Europa apostó por la creación de un novedoso torneo de selecciones en el que participarán los equipos de las 55 federaciones nacionales del continente.



Tendrá Cuba varias opciones para título en Juegos Olímpicos de la Juventud



El triplista Jordan Díaz será de las principales esperanzas entre los 19 atletas de Cuba asistentes a los terceros Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina, previstos del 6 al 18 de octubre próximo. Díaz, recordista mundial en la categoría sub-18 con 17,41 metros, y campeón del orbe en esa clase en Nairobi 2017 y en la de menores de 20 años en Tampere 2018, será la gran figura entre los ocho del atletismo y de la delegación antillana en general.



Comienzan hoy play off semifinales de Liga Can Am



Los play off de semifinales de la liga Can Am (canadiense –americana) de béisbol comenzarán este miércoles con los duelos, entre el campeón vigente, Capitales de Québec, y el subcampeón Rockland Boulders, y el Sussex County con el Troís Rivieres. Las semifinales se disputarán de cinco a ganar tres, desde este miércoles y hasta el domingo, de ser necesario. La final, también prevista al mejor en cinco desafíos, se iniciará el martes 11 y se extendería hasta el sábado 15 de septiembre.



Acogerá el Foro Itálico de Roma partido inaugural del Mundial Masculino de Voleibol



El Foro Itálico de Roma acogerá el partido inaugural del Mundial de voleibol (m) entre las selecciones de Italia y Japón el próximo 9 de septiembre, ratificó la federación local de la disciplina (FIP). El mítico complejo, construido entre 1928 y 1939 e inspirado en el Foro Romano de la Edad Imperial, no es ajeno a este tipo de eventos deportivos, sin embargo, existía la posibilidad de que el clima adverso impidiera la realización del encuentro.



Juega Cuba ante Perú este jueves en Copa Femenina Final Four en Perú



La Copa Femenina Final Four de Voleibol Sub-20 tendrá lugar en Lima, Perú, del 6 al 9 de septiembre en el Coliseo Manuel Bonilla en la sección de Miraflores de la capital peruana. Argentina, Cuba, República Dominicana y el país anfitrión son los países representados en el evento por invitación.



Mantiene invicto maestro internacional Luis Lázaro Agüero en Torneo Ajedrecístico de Sabadell



En cotejo de invictos, el Maestro Internacional (MI) el cubano Luis Lázaro Agüero dispuso de su homólogo costarricense Leonardo Valdés (2398) para quedarse solo en la cima del torneo de ajedrez Abierto Ciudad de Sabadell, que se disputa en España. Ambos trebejistas llegaron a la cuarta ronda de la justa catalana con tres unidades, por lo cual la victoria del cubano Agüero lo coloca como el único jugador con cuatro puntos y actuación perfecta hasta el momento.



(Redacción Deportiva de Rebelde)