Concluyó la caravana de Lula por el Sur de Brasil

2018-03-29 07:46:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

La cuarta etapa de la caravana Lula por Brasil culminó con un multitudinario acto en el centro de la ciudad paranaense de Curitiba, donde late el corazón de la impugnada operación anticorrupción Lava Jato, reportó Prensa Latina. En un encendido discurso, Luiz Inácio Lula da Silva expresó, yo no tengo nada contra Lava Jato, sino contra las mentiras de las que estoy siendo víctima todos los días, y acusó a la Red Globo de ser el estimulador del odio en el país. También, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) hizo un recuento pormenorizado de todos los ataques sufridos por la caravana en su recorrido por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, iniciado el 19 de marzo último, y afirmó que la prensa fue condescendiente con eso todo el tiempo. Incluso ayer, cuando dos ómnibus fueron atacados a tiros, algunos intentaron defender la agresión, deploró, Lula. Además, en su discurso Lula alertó que no es juego lo que está sucediendo en Brasil; estamos perdiendo la soberanía nacional, y criticó la política entreguista del actual gobierno, que no tiene salida para la economía de este país porque tampoco tiene credibilidad. Por otro lado y en una breve alocución, la presidenta nacional del PT, Gleisi Hoffmann, catalogó de histórico el acto de hoy en Curitiba y recalcó que éste fue en defensa de la democracia, contra la violencia y el fascismo en Brasil.



Expresan solidaridad con Lula da Silva



Políticos, escritores, académicos y movimientos sociales de América Latina expresaron, este miércoles, su solidaridad al expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al tiempo que repudiaron el ataque perpetrado con armas de fuego contra los autobuses de su caravana. El periodista y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó que esa embestida busca impedir la candidatura de Lula a la presidencia de Brasil. Por su parte, el rector de la Universidad de los Trabajadores de Argentina, Nicolás Trotta, envió su solidaridad al líder del Partido de los Trabajadores, y también el Movimiento al Socialista Allendista de Chile rechazó el atentado contra Lula y envió su apoyo al exmandatario. El pasado martes 2 autobuses de la caravana del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron atacados con armas de fuego en el sur de Brasil.



Acuerdan las dos coreas realizar una cumbre el 27 de abril



Corea del Sur y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) acordaron hoy celebrar la cumbre planeada entre sus líderes el próximo 27 de abril en la aldea de la tregua de Panmunjom, publicó la agencia china Xinhua. El acuerdo fue alcanzado durante un diálogo de alto nivel entre las dos coreas, el cual se celebró en la mañana de este jueves en Tongilgak, un edificio de la ciudad de Panmunjom. Una declaración conjunta emitida tras los diálogos de hoy señaló que Seúl y Pyongyang acordaron realizar su tercer encuentro el 27 de abril en la Casa de la Paz, el edificio surcoreano en Panmunjom. Si todo se mantiene según lo acordado, el máximo líder de la RPDC, Kim Jong Un, se convertirá en el primer líder de ese país en pisar territorio de Corea del Sur desde que la guerra coreana entre 1950 y 1953 terminara en un armisticio. Durante el diálogo de hoy, las dos coreas también acordaron celebrar el 4 de abril un encuentro a nivel de trabajo para discutir los protocolos, servicios de seguridad y cobertura de los medios.



Discuten acuerdo de reconciliación en sur de Damasco



Los Ulemas y representantes de las localidades en el sur de Damasco efectúan hoy una reunión con oficiales sirios y generales rusos para dar los retoques finales a un acuerdo de reconciliación, según un comunicaron los medios de prensa, este jueves. Además fuentes de la oposición armada confirmaron la realización del diálogo en el puesto de control de Rahwanji, en Bebila, con la participación de las facciones opositoras, representantes de las localidades de Yalda, Bebila, Beit Sahem y Qadam. Los puntos discutidos con militares rusos y sirios, incluyen la ubicación del lugar adonde serán evacuados los grupos terroristas, el destino de las zonas bajo control actual de esas bandas radicales, así como evitar cualquier operación militar, precisaron los reportes. El borrador del acuerdo estipula también el despliegue del Ejército sirio y el retorno de las instituciones estatales en las localidades bajo el convenio, tras el traslado de los terroristas que rechazan la reconciliación hacia Idlib, provincia ubicada a unos 300 kilómetros al norte de Damasco. Contempla además la normalización del estatus jurídico de miembros de los grupos opositores armados y militantes buscados para que retornen a su vida normal. Agrupaciones radicales controlan las localidades sureñas de Yalda, Bebila, Beit Sahem y Qadam, donde prevalece una tregua desde hace tres años.



Secuestran a periodistas en frontera entre Ecuador y Colombia



Este lunes un grupo de trabajadores del medio ecuatoriano El Comercio fueron secuestrados cerca de la frontera entre Ecuador y Colombia, situación que ha generado gran revuelo en ambos países. El grupo fue víctima de un secuestro en la frontera entre Ecuador y Colombia, lo que sería el séptimo hecho de violencia en el lugar en dos meses. Los secuestrados eran dos comunicadores y un conductor de El Comercio, que fueron abordados durante un trabajo periodístico en la zona, según la información emitida por el Gobierno de Ecuador. Ante esta situación, el Gobierno que encabeza Lenín Moreno convocó al Consejo de Seguridad del Estado, integrado por altos funcionarios, para tratar la liberación de los secuestrados, así como reforzar la seguridad en la frontera norte.



Continúa Trump su defensa de portar armas



Pocos días después de las multitudinarias marchas protagonizadas por estudiantes en varias ciudades de Estados Unidos para protestar por la violencia armada que sacude al país y reclamar un mayor acceso al control de las armas, el presidente Donald Trump defiende la Segunda Enmienda de la Constitución. Esta Enmienda otorga el derecho a la posesión de armas de fuego, en un país donde puede resultar más barato comprar un rifle de asalto que un moderno teléfono celular. “¡La Segunda Enmienda nunca será derogada!”, dijo Trump a través de su cuenta en la red social Twitter, al hacer referencia a un potente editorial publicado en el diario The New York Times por el exjuez de la Corte Suprema de Justicia, John Paul Stevens, quien sostuvo que eliminar la Enmienda es la solución para acabar con la violencia armada en el país. En su mensaje, el mandatario estadounidense manifestó que a los demócratas les gustaría ver que eso sucediera, pero eso de ninguna manera ocurrirá. Por su parte, el exjuez se refirió a la Segunda Enmienda como “una reliquia del siglo XVIII”, una opinión que continua avivando el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. Para Stevens, el movimiento surgido tras el letal tiroteo del último 14 de febrero en una escuela de Florida es muestra del amplio apoyo público a los intentos por minimizar el riesgo de asesinatos masivos en la sociedad estadounidense. Precisamente, ese movimiento fue el protagonista el pasado fin de semana de manifestaciones en varias ciudades estadounidenses para exigir un mayor control al acceso a las armas. Las movilizaciones ocurren en un contexto donde se han vuelto «comunes» los tiroteos en centros estudiantiles, aumentando la inseguridad de padres y alumnos en cada jornada escolar; por ello uno de los lemas de estos jóvenes es «libros, no armas».



(Haciendo Radio)