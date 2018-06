Concluyó Díaz-Canel visita de gobierno a Granma

2018-06-29 09:08:05 / web@radiorebelde.icrt.cu

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Miembro del buró político del Comité Central del Partido y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, resaltó en la ciudad de Bayamo la necesidad de potenciar lo más posible la industria nacional para favorecer el progreso económico.



Durante la reunión resumen de su visita a Granma, expresó que resulta esencial continuar elevando la eficiencia, calidad y nivel de confianza en la industria del país e insistió en girar las armas hacia las deficiencias internas y explotar con máxima eficiencia posible todas las reservas productivas.



Luego de una explicación sobre la compleja coyuntura comercial y financiera en que se está moviendo el país debido a factores externos, Díaz-Canel insistió en girar las armas hacia las deficiencias internas y explotar con máxima eficiencia posible todas las reservas productivas.





Criticó las debilidades que en la planificación empresarial determinan que se asuman planes demasiado conservadores, que luego generan utilidades excesivas engañosas; un aspecto que pudiera remediarse algo en el segundo semestre del año, mientras ya se piense en elaborar para el 2019 planes que rayen las potencialidades locales.



«Tenemos que lograr, además, que el plan territorial asuma los intereses del país, pero que no descuide los del desarrollo territorial», una afirmación que argumentó con los ejemplos de la necesaria inclusión que exige el inicio de la edificación del Policlínico 1, de Manzanillo, o los trabajos en el llamado Pediátrico, de Bayamo.



«Si no lo empezamos a hacer no vamos a encontrar nunca la forma eficiente de producir aquí», subrayó Díaz-Canel, e ilustró el caso de la Fábrica de Acumuladores de Manzanillo, como ejemplo claro de industria nacional que exige urgente reanimación.





Díaz-Canel enfatizó en tres elementos que serán directrices en los métodos de trabajo concebidos para estrechar la relación entre el Gobierno Central y los gobiernos provinciales: vinculación mayor de los cuadros con la base, sistematización de los chequeos periódicos y creación de más espacios de debate, así como la rendición de cuenta de cuadros e instituciones a todas las instancias, desde el nivel municipal al nacional.





Las autoridades de la provincia obsequiaron a Díaz-Canel un hermoso cuadro que refleja al Museo Parque Nacional La Demajagua, sitio fundacional de la nación. Foto: Estudios Revolución



El Presidente cubano repasó las distintas motivaciones históricas (26 de Julio, 10 de Octubre, aniversario 60 de la Revolución) que alientan a Granma a trabajar mejor por su progreso y bienestar, y agradeció las innumerables muestras de fidelidad al legado del Comandante en Jefe, los saludos cariñosos enviados al General de Ejército, y la calurosa posibilidad de establecer un diálogo directo con la gente en estos dos días de visita a la provincia, en que estuvo acompañado todo el tiempo por Federico Hernández, primer secretario del Partido aquí, y Manuel Sobrino, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular.



Otros detalles en el siguiente reporte en audio:







«El compromiso de este pueblo tiene que ver con su tradición de lucha, de asumirla como convicción, responsabilidad y compromiso, porque son cuna de la Revolución. Si Granma triunfa, está triunfando Cuba», concluyó.



Díaz-Canel, Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente del Consejo de Estado, ministros, viceministros y representantes de organismos, recorrieron parte del territorio granmense durante los días 27 y 28. (Con información de Granma)



(Redacción Digital Rebelde)

Artículos relacionados