Concluyó XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

Concluy XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba

2019-04-25 06:37:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

Presentación del Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y su secretariado Ejecutivo, durante la sesión de clausura del XXI Congreso de la organización sindical obrera, en el Palacio de Convenciones, en La Habana, el 24 de abril de 2019. Foto: Omara García



Con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quedó clausurado el XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.





En el encuentro se dio a conocer los 17 miembros del Secretariado Ejecutivo de la CTC, en el cual fueron ratificados, Ulises Guilarte de Nacimiento, como su secretario general y Carmen Rosa Rodríguez, como segunda secretaria. Guilarte de Nacimiento agradeció la confianza y convocó a trabajar cada día desde la práctica sindical para convertir en realizaciones el lema del Congreso: Unidad, Compromiso y Victoria.





Durante la clausura, les fueron entregadas obras volumétricas del artista Maikel Moret, con frases alegóricas de Fidel, Raúl y Camilo Cienfuegos, al General de Ejército, a Díaz-Canel y a Machado Ventura, que reconocen el actuar revolucionario de estos dirigentes y sus aportes al movimiento sindical.



Estuvieron presentes, además, entre otros miembros del Buró Político, Salvador Valdés Mesa, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, así como otros funcionarios del Partido y el Gobierno.

Machado Ventura: para la Revolución ha sido una gran fortaleza el movimiento sindical cubano

José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, aseveró este miércoles que la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) es decisiva en las actuales circunstancias, en las que la Patria requiere el apoyo de la clase obrera, junto a los campesinos y demás trabajadores manuales e intelectuales.



Su discurso clausuró la sesión final del XXI Congreso de la organización,en el cual destacó el rol del movimiento obrero en la búsqueda de soluciones a los problemas existentes, con seriedad y constancia; en tanto la CTC es “un baluarte de la unidad desde su nacimiento ocho décadas atrás”.



Agregó que este Congreso constituye otra contundente respuesta de los trabajadores a las agresiones, amenazas y mentiras con las cuales “el enemigo pretende- hoy con renovada seña- cumplir su viejo sueño de derrotar a la Revolución y volver a convertir a Cuba en un apéndice de su imperio”.



Explicó que el movimiento sindical enfrentó numerosos retos durante los últimos cinco años, en los cuales han sido constantes y profundas las transformaciones en la economía y por ende, las del entorno laboral, sumado a una situación internacional adversa; y resaltó el papel de la CTC en el impulso de la economía en beneficio de toda la sociedad.



En ese complejo escenario, resultó muy valiosa la preocupación y sobre todo, la ocupación de gran parte de cuadros profesionales y dirigentes sindicales de base, precisó Machado Ventura.



Realizó un balance de las principales afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, el cual solo en 2018 significó dejar de percibir cuatro mil 300 millones de dólares, cifra que duplica el valor de los alimentos importados por el país en un año.



No estamos en igual situación que años atrás -acotó-; aunque no en la magnitud que quisiéramos, hay avances evidentes en la actualización de nuestro modelo económico y social, sobre todo en sentar las bases para no repetir viejos errores.



En ello ha sido vital la comprensión y el apoyo de la gran mayoría de los trabajadores, su voluntad de enfrentar los problemas y no convertirlos en justificaciones, agregó el Segundo Secretario del PCC.



Llamó asimismo, a seguir consolidando el sentido de pertenencia al centro laboral, el orgullo de ser parte de él, el compromiso personal con sus resultados y la vergüenza colectiva cuando las cosas no marchen como debe ser.



Exhortó a no sentirse satisfechos con cumplir el plan, a aprovechar la posibilidad de exportar cualquier producto o servicio, aunque signifique un pequeño aporte; “y antes de pensar importar algo, averiguar si puede producirse aquí, que además de ahorro, constituye fuente de empleo”.



Instó a combatir con rigor el robo, la corrupción y cualquier actitud delictiva o negligente, causantes de perjuicio material y moral.



Debido a la situación económica del país, aseveró que en algunas de las cuestiones en las cuales se avanzaba, habrá que hacerlo a menor ritmo hasta recuperar las condiciones materiales para llevarlas a cabo, con el trabajo y esfuerzo de todos; no obstante, “se respaldarán los principales programas de desarrollo”.



Aquí se ha hablado con los pies en la tierra, sin perder tiempo soñando con cosas irrealizables en las actuales circunstancias, enfatizó acerca del cónclave sindical y aprovechó la oportunidad para referirse a la valentía política que se necesita para rebatir un criterio equivocado improcedente en las actuales condiciones, incluso, cuando es predominante en un colectivo.



Habrá que enfrentar el complejo e inaplazable proceso para poner orden en el sistema monetario y paralelamente en los salarios, los subsidios y las gratuidades, asuntos que requieren una solución conjunta dada su estrecha relación, dijo.



Son problemas reales e importantes que debemos seguir empeñados en buscarles soluciones sostenibles, incluso en una situación compleja como la actual.



Ratificó el apoyo a Venezuela y Nicaragua y añadió que “somos tres naciones que compartimos el honor de exacerbar al límite la ira, la soberbia y la estupidez de los halcones imperiales”.



Igualmente, se refirió a las recientes medidas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, sobre todo, a la decisión de activar el Título III de la Ley Helms- Burton, la cual tiene un marcado carácter extraterritorial.



En ese sentido, exhortó al movimiento obrero cubano; las fuerzas progresistas del continente y del mundo; los movimientos sociales, populares e indígenas; las asociaciones campesinas, de mujeres, estudiantes, escritores y artistas; las agrupaciones de resistencia cívica; “a no permitir al imperialismo borrar el sentido de independencia de la región que tanto esfuerzo ha costado”.



No admitir que se adueñe de nuestras riquezas y convierta definitivamente a nuestra América en una neocolonia, en vez de en la patria unida y soberana con que soñaron los próceres, remarcó Machado Ventura.



Agregó que no van a quitarnos el sueño nuevas medidas y mentiras, la mayoría de las cuales enfrentamos desde hace muchos años.



Seguiremos haciendo cuanto sea necesario para preservar la invulnerabilidad militar alcanzada por el país, mediante la aplicación consecuente de la concepción estratégica de la guerra de todo el pueblo, dijo.



Durante las cinco jornadas del XXI Congreso, los cerca de 1 194 delegados abordaron cuestiones relativas a la realidad cubana y cómo incidir en la eficiencia que hoy demanda la nación. (ACN)



(Haciendo Radio)

