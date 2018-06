Concursará Yarisley Silva en Liga de Diamante de Oslo

2018-06-05





La pertiguista cubana Yarisley Silva, subcampeona olímpica en Londres 2012, aparece entre las ocho concursantes de la garrocha femenina en la quinta parada de la Liga de Diamante de Atletismo, que tendrá lugar el próximo jueves en Oslo, Noruega. Silva, que cumplió el pasado primero de junio 31 años de edad, tendrá entre sus rivales a la griega Katerina Stefanidi y la estadounidense Sandi Morris.



Gana Cuba una vez y cede dos en Campeonato Sudamericano de Sóftbol



Cuba ganó una vez y cedió dos durante sus tres primeras presentaciones en el Campeonato Sudamericano de softbol para hombres que se celebra en la localidad colombiana de Montería. En la jornada inicial en el estado Amín Manzur, los exponentes de la mayor isla del Caribe vencieron 7-1 a Aruba con crédito para el avileño Alberto Hernández y derrota para Jair Thompson. Un día después la escuadra antillana cayó ante los anfitriones con cerrado marcador de 1-2. Colombia solo bateó par de indiscutibles pero fueron suficientes para celebrar ante un elenco que no cuenta con dos baluartes de su cuerpo de lazadores.



No tiene dudas Cuba de ganar el atletismo en Barranquilla 2018



Aportar la mayor cantidad de títulos posibles al objetivo común de la delegación es la principal meta trazada por el atletismo cubano para asumir su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. Así lo confirmó el comisionado nacional, Agustín Abril, quien compartió con la prensa ese y otros detalles de la preparación que se realiza con la mente puesta en la cita multideportiva.



Se impuso estadounidense Mike Rodgers en los 100 metros planos en Praga



El estadounidense Mike Rodgers se impuso en los 100 metros planos del Memorial Josef Odlozil, de Praga, con un tiempo de 9,92 segundos, para implantar una nueva marca mundial del año. El velocista norteamericano rebajó en una centésima el registro que consiguió su compatriota Ronnie Baker el pasado 31 de mayo en la parada de la Liga del Diamante en Roma. Rodgers impuso la mayor punta de velocidad del actual curso pese a firmar el segundo peor tiempo de reacción de los ocho participantes, en una prueba que contó con un viento favorable de 1,7 metros por segundo.



Abandonó Serena Williams el Roland Garros de tenis



La tenista estadounidense Serena Willimas anunció su decisión de abandonar el Roland Garros por una lesión en el pecho. 'Tengo un problema en el pectoral que se agrava y que me impide sacar. Así no se puede jugar', dijo la ganadora de 23 torneos de Grand Slam. Preguntada sobre si podrá jugar en Wimbledon, en menos de un mes, respondió: 'Mañana me haré una resonancia. Veré a todos los especialistas que pueda. Y no lo sabré hasta que obtenga esos resultados'. 'Estoy muy decepcionada', agregó.



Lista sala 19 de noviembre de Pinar Del Rio para la Copa Retadores de voleibol



La sala 19 de Noviembre está lista y engalanada para desde hoy servir de escenario de la Copa de Retadores masculina de voleibol de la Norceca, que otorgará un cupo para la Final Mundial, clasificatorio con vistas a la Liga de las Naciones del 2019. Mientras los equipos consumían su tiempo reglamentario de entrenamiento, en el salón principal tenía lugar la Reunión Preliminar con cada una de las representaciones de los equipos participantes, que son Puerto Rico, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Cuba y Guatemala que llegó en la madrugada de ayer.



Realizan en Santiago de Cuba taller Pensamiento de Fidel en el deporte



La facultad de Cultura Física Manuel Fajardo, de Santiago de Cuba, realizó recientemente una nueva edición del Taller Pensamiento de Fidel en el Deporte. El evento, con nueve años de existencia, promueve el conocimiento y la divulgación de la historia relacionada con el pensamiento del Deportista Mayor, que ha marcado el devenir de la actividad del músculo en el país. «Esta actividad tiene una importancia cardinal, no solo porque se promueve la vida y obra de quien fuera el máximo impulsor del movimiento deportivo cubano; sino porque potencia la investigación científica, lo cual es trascendental en los momentos actuales”, señaló el Pedro Mulén Antomarchí, presidente de la comisión de atención a atletas en Santiago.



No retiene cuba título en el torneo Cayman sub-15 de fútbol



La selección nacional cubana sub.15 de fútbol no pudo retener el título del torneo Cayman U15 Youth Football Cup, al caer 2×1 ante el DC United, en un partido final marcado por la polémica. Una mala decisión arbitral en tiempo de descuento privó a los antillanos de levantar su segundo cetro consecutivo del certamen y envió el choque a tiempo extra, donde el conjunto estadounidense logró batir al campeón de 2017. “Atracó a Cuba, ganando 1×0, el árbitro increíblemente dio seis minutos de descuento y casi al finalizar se inventa una falta dentro del área, que jamás fue dentro; muy cerca de la línea final que supondría un tiro libre, pues fue fuera”, expresó el exseleccionador nacional Alexander “Chande” González, quien formó parte del comité organizador del evento.



(Redacción Deportiva de Rebelde)

