Concurso Boti esta vez online y con jurado Premio Casa de las Américas

Concurso Boti esta vez online y con jurado Premio Casa de las Amricas

2020-05-25 11:50:45 / web@radiorebelde.icrt.cu





Vía online, por el contexto epidémico actual, transcurrirá del dos al cinco de junio el cuadragésimo segundo Concurso de Literatura y Artes Plásticas Regino E. Boti, en el cual compiten más de 60 obras literarias inéditas, y cuyos ganadores se darán a conocer en varias plataformas digitales. Esta vez se concursará en poesía y literatura infantil -debido al complejo panorama internacional-, y el también esperado apartado de las artes visuales “del Boti” no tendrá carácter competitivo ni su tradicional salón en el Palacio Salcines, pero en su lugar activará tres exposiciones virtuales, una de ellas colectiva, para la cual se convocó a artistas de todo el país. Para el Concurso Regino E. Boti y sus anhelados galardones confluyen anualmente en Guantánamo narradores, versificadores, cultores de las artes visuales, curadores y críticos de diversas regiones cubanas, que en esta ocasión intercambiarán desde la red de redes, incluido el jurado, encabezado ahora por ganadores del Boti, de la Crítica y del prestigioso Premio Casa de las Américas.



Felicita Alfonso Noya Martínez a los trabajadores del ICRT



El presidente del ICRT, Alfonso Noya Martínez, felicitó desde su perfil en la red social Twitter a los trabajadores del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que han celebrado su aniversario 58 de fundado. Un grupo de trabajadores de toda la nación, pertenecientes al ICRT, recibieron la condición de Artistas de Mérito, por su abnegado trabajo en el medio institucional, que constituye un invaluable actor de amplio protagonismo en el desempeño de la familia cubana. Los distinguidos este año fueron los actores Nancy González, Osvaldo Doimeadiós y Roberto Perdomo; las locutoras Isabel Fernández, Laritza Ulloa y Dalgis Román; así como los periodistas y realizadores Julia Mirabal, Loly Estévez y Gladys Rubio. A ellos se suman el psicólogo Manuel Calviño; los directores Rolando Chiong y Carlos Téllez; además, el diseñador escenográfico Alberto Pauste Rojas y el diseñador de vestuario Elio Vives.



Dedican disco a la prima ballerina assoluta cubana



El Instituto Latino de la Música y la EGREM editan de manera conjunta un disco dedicado a la legendaria bailarina Alicia Alonso. El presidente del ILM, Daniel Martín, prevé presentar el álbum este año, pues en 2020 se celebra el centenario del nacimiento de la prima ballerina assoluta cubana. El disco marca la primera coproducción entre el ILM y la EGREM, sello discográfico más antiguo y relevante de este país caribeño. La primera obra del álbum cuenta con arreglos del pianista y compositor cubano Frank Fernández, quien fue amigo de Alonso y le dedicó más de una pieza musical. La producción también contará con Chucho Valdés, pasando por la trova, la canción y el pop.



A treinta años de su fallecimiento, es recordado Mariano Rodríguez



Este 25 de mayo se cumplen treinta años del fallecimiento, en 1990, de un extraordinario artista plástico cubano y universal: nuestro Mariano Rodríguez. Nos dejó incontables pinturas llenas de luz, pasión y cubanía, que han enriquecido definitivamente el patrimonio cultural de Cuba y del mundo, y un ejemplo admirable de lealtad y compromiso con la Revolución y las mejores causas de la humanidad. En ocasión del aniversario de su partida física, la Casa de las Américas quiere recordarlo en la plenitud viva de su creación, con una muestra virtual de pinturas, grabados y dibujos conservados en la colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría, junto a libros, fotos y bocetos atesorados en la Biblioteca de la institución y en los fondos de la Dirección de Artes Plásticas. Esta galería virtual dedicada a Mariano podrá apreciarse a través de laventana.casa.cult.cu y de www.casadelasamericas.org.



Pianista cubana llama a mantener una actitud responsable ante el coronavirus



Para la joven y talentosa pianista cubana Lianne Vega, resulta vital en estos tiempos en que la sociedad cubana y mundial enfrenta la pandemia del Coronavirus, mantener una actitud responsable quedándose en casa para evitar la propagación de esta mortal enfermedad. Según sus propias palabras, todo artista tiene un deber con la sociedad: el deber de cambiar, ayudar y contribuir con la labor que realizan; así como dar un mensaje de amor, esperanza y solidaridad a todos los que necesitan del sonido, imágenes o palabras para atravesar estas circunstancias.



Prepara nuevo fonograma agrupación camagüeyana Rumbatá



Compuesto por 10 temas y un bonus track, la nueva producción discográfica de la agrupación Rumbatá continuará su proceso de edición una vez culmine la actual situación epidemiológica que frenó esas acciones. El disco fue grabado íntegramente en los camagüeyanos estudios Caonao, pertenecientes a la EGREM, y contó con varias colaboraciones. Entre ellas está grupo Babalú, de Colombia, cuya interpretación de violines enriquece la musicalidad rumbera a fondo de los tambores batá, muy propia del prestigioso colectivo, creado hace más de dos décadas por el lugareño Wilmer Ferrán. El disco deviene homenaje a uno de sus integrantes, el percusionista Enrique Soler Pedroso, recientemente fallecido, así como a quienes en otras épocas también dieron luz a esa expresión musical y ya no están.



La Mostra de cine de Venecia sí se hará, pero espera menos estrellas y películas



El septuagésimo séptimo Festival de Cine de VENECIA será en septiembre pese a la pandemia de coronavirus, tal y como estaba previsto, aunque tendrá medidas de seguridad y probablemente menos películas. Este festival de cine internacional, uno de los más importantes del mundo, se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque en los últimos tiempos habían surgido dudas por la pandemia de coronavirus, que ha afectado especialmente al norte italiano, donde se desarrolla este evento cada año. La Mostra no se desarrollará plenamente como otros años, ya que las películas deberán proyectarse en más salas a la vez para la prensa, pues el aforo se verá reducido para evitar contagios. Además, se espera una reducción de títulos en el programa y probablemente no llegarán tantas estrellas del cine como las que acostumbra a recibir el lujoso Lido veneciano.



(Haciendo Radio)