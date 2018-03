Conferencia de FAO realiza hoy en Jamaica panel sobre desarrollo

2018-03-07 07:48:06 / web@radiorebelde.icrt.cu

El panel Hacia una agenda transformadora del desarrollo rural sostenible, es una de las actividades para hoy de la XXXV Conferencia de la FAO para América Latina y el Caribe, que sesiona en Jamaica, desde el lunes. Ese debate se efectuará a continuación de la inauguración oficial del foro, en el que participan ministros de Agricultura, representantes de la FAO y otros funcionarios de más de 30 países. También en esta jornada tendrá lugar la declaración del portavoz de una consulta con el sector privado, y se abordará además en una sesión simultánea El comercio agroalimentario en América Latina y el Caribe en la actual coyuntura internacional. Se incluye la realización del panel Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático y un acto en celebración de los 40 años de las representaciones de la FAO en los países de la zona.



Wall Street se desploma tras la renuncia del principal asesor económico de Trump



La renuncia de Gary Cohn, asesor económico del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha provocado el desplome de Wall Street. Los inversionistas consideran que la renuncia del exejecutivo de Goldman Sachs Group Inc. precipitará la guerra comercial con China, puesto que el asesor era visto dentro del entorno de Trump como alguien capaz de poner un muro de contención al proteccionismo, señaló que canal televisivo Bloomberg. La semana pasada, el mandatario estadounidense amenazó con aplicar un arancel del 25 % a las importaciones de acero y del 10 % a las de aluminio, lo que generó temor en los mercados y fue una clara señal contra Cohn, quien había negociado fuertemente para evitar esas medidas. Según Nick Twidale, director de operaciones de Rakuten Securities Australia, la salida de Cohn es un indicio de que "tal vez se están desatando los aspectos más duros de la Administración Trump". En medio de la incertidumbre política, lo que se espera es que una figura del ala menos negociadora del gabinete ocupe el lugar del exasesor. Para el mercado, la guerra comercial con China está más cerca y comenzará oficialmente si Trump cumple su promesa de restringir las importaciones y aumentar los impuestos de los productos provenientes del gigante asiático. La cotización del dólar también se desplomó este martes tras el anuncio.



Damasco denuncia campaña de mentiras en su contra sobre uso de armas químicas



El Gobierno sirio denunció una campaña de mentiras y de propaganda en su contra, lanzada por países que apoyan el terrorismo, sobre el uso de armas químicas en Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco. Así lo denunció en un comunicado el Comité Nacional para la Aplicación de las Obligaciones de Siria en su adhesión a la Convención para la Prohibición de Armas Químicas, perteneciente al Ministerio sirio de Exteriores. La nota, publicada por la agencia de noticias oficial SANA, aseguró que esa campaña de propaganda se produce en el marco de 'un plan para impedir la implementación de las resoluciones de la legitimidad internacional relacionadas con la preservación de la unidad del territorio y el pueblo sirio y de su soberanía'. El texto recuerda que las autoridades sirias se han incautado recientemente de más de 40 toneladas de gas cloro en varias regiones de la provincia de Hama 'liberadas recientemente del terrorismo' ante la presencia de inspectores de la Convención para la Prohibición de Armas Químicas. El ministerio agregó que Siria ha informado a la ONU y a dicha convención de la entrada de camiones cargados con sustancias químicas por el paso de Bab Hawa, entre Turquía y Siria, el pasado 22 de febrero. Aseguró que el Frente al Nusra, antigua denominación de la filial siria de Al Qaeda, esconde las armas y gas sarín en una zona arqueológica en la provincia septentrional de Idleb.



Secretario general de ONU preocupado por situación en Ghouta Oriental



El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, expresó hoy su profunda preocupación por los continuos ataques en la región siria de Ghouta Oriental y los recientes bombardeos en la ciudad de Damasco. Por medio de un comunicado, el diplomático portugués reiteró a las partes en conflicto la petición de permitir el acceso humanitario seguro y sin impedimentos, en particular para completar la asistencia dirigida a Duma. La víspera, un convoy interinstitucional de Naciones Unidas, la Media Luna Roja Árabe Siria y el Comité Internacional de la Cruz Roja no pudo concluir con la entrega de suministros debido a la inseguridad en la zona, recordó. Casi la mitad de los alimentos de ese cargamento no pudieron ser entregados y una parte de los suministros médicos y de salud ni siquiera se pudieron cargar, añadió.



Sanciona EEUU a Corea del Norte por supuesto uso de armas químicas



El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) anunció la víspera nuevas sanciones contra Corea del Norte por el presunto uso de armas químicas, pese a que no está comprobado, reportó Telesur. Mediante un comunicado emitido por el Departamento de Estado, que justifica las sanciones contra Corea del Norte al acusarlos de utilizar el agente neurotóxico VX, el cual es considerado como un arma de destrucción masiva, contra el hermanastro de Kim Jong-un; Kim Jong-nam, quien fue asesinado en 2 mil 17. Según el comunicado, EE.UU. comprobó que el Gobierno de Corea del Norte usó el agente neurotóxico VX para matar a Jong-nam en el aeropuerto de Kuala Lampur el pasado 22 de febrero de 2017. El texto además señala que las sanciones complementan las medidas restrictivas existentes de EE.UU. dirigidas contra la actividad ilegal de Pionyang, y señaló que las sanciones entrarían en vigencia a partir del 5 de marzo, luego que sea publicada la decisión oficial de la administración estadounidense. Estas nuevas sanciones contra Corea del Norte se suman a las reiteradas agresiones impuestas por el Gobierno estadounidense a países como Rusia, Venezuela, Irán y Cuba.



(Haciendo Radio)