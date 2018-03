Confesiones de Grandes: Dos décadas en la preferencia del público







Este martes el espacio Comunicar TV en el Pabellón Cuba de La Habana, estuvo dedicado a “Confesiones de Grandes”, programa que resalta la vida de nuestras más grandes figuras del deporte cubano.



Su creador Aurelio Prieto Alemán relató ante los presentes, que en un inicio surgió como algo espontáneo y ya va a cumplir 20 años. “No salió producto de un trabajo de mesa. Inició con la figura de Antonio Muñoz, que quisimos hablar con él sobre su vida personal y deportiva.

A partir de ahí surge. Le dije en ese momento a Rafael Daniel, periodista del Telecentro de Sancti Spíritus que me gustaba la idea de hacer un programa con este nombre, al inició no le gustó pero después me confesó que sí”, expresó quien ha sido premiado con el espacio en disimiles concursos.



Aurelio dijo que en un primer momento lo realizaban sin post-producción, con una sola cámara, pero que la gente se enganchó con el proyecto.





Confesiones de Grandes: Dos décadas en la preferencia del público.



En el encuentro con el público estuvo una representación de los protagonistas de Confecciones de Grandes, entre los que se encontraban Rey Vicente Anglada, Ana Fidelia Quirot y Silvino García.



Para el ex-camarero y manager de los equipos Industriales ha sido algo muy grande estar en par de ocasiones en el programa. “Para mí es algo muy especial que me hayan seleccionado para compartir con los televidentes. Cuando yo estaba en baja Aurelio tuvo el valor de entrevistarme y a partir de ahí vinieron otras cosas positivas con Anglada”, dijo quien ostenta tres coronas como director de los equipos azules.



Entre tanto la “Tormenta del Caribe” Ana Fidelia, considera que ya forma parte de la familia del deporte en Cuba. “A los periodistas en sentido general, los vemos como parte de nosotros. A veces desde afuera se ven cosas que nosotros dentro de la competencia no podemos ver”, sentenció la sub-campeona olímpica de Atlanta 1996.



Mientras para el primer Gran Maestro del ajedrez cubano después del triunfo de la Revolución Silvino García, ha sido Confecciones de Grande una vía para mantener vivo el legado de nuestros deportistas.







Aurelio Prieto Alemán adelantó que próximamente se estrenarán en la Televisión Cubana los programas dedicados a Felipe Sarduy y Juan Francisco Puello, así como uno al destacado entrenador de atletismo Milán Matos fallecido recientemente.



