Confirma China nueva ronda de negociaciones comerciales con EEUU

2019-01-17 08:57:14 / web@radiorebelde.icrt.cu

El viceprimer ministro, Liu He, encabezará la delegación china que viajará a Estados Unidos los próximos días 30 y 31 de enero para desarrollar la segunda ronda de las negociaciones que tratan de poner fin a la guerra comercial que mantienen ambos países, confirmó hoy el Ministerio de Comercio de China, publicó EFE. El portavoz de dicha institución, Gao Feng, confirmó esta información durante una rueda de prensa celebrada hoy en Pekín. También, Gao especificó que Liu se reunirá con el representante de Comercio estadounidense, Robert Lighthizer, y con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Esta nueva reunión se realizará en Washington y será la segunda reunión cara a cara entre representantes de ambos países desde que el presidente de China, Xi Jinping, y el de EEUU, Donald Trump, acordaran el pasado primero de diciembre una tregua de 90 días, lo que significa que el plazo para cerrar un pacto comercial definitivo expira el próximo primero de marzo.



Denuncia Venezuela en la ONU a Estados unidos por promover un Golpe de Estado en el país



La República Bolivariana de Venezuela denunció ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), el injerencismo de Estados Unidos sobre su soberanía al promover medidas coercitivas que afectan a la economía nacional para generar un golpe de Estado en Venezuela, publicaron varios medios de prensa internacionales. Así lo denunció el canciller venezolano, Jorge Arreaza, tras sostener una reunión con el secretario de la organización, Antonio Guterres. Hemos denunciado ante el secretario general, Antonio Guterres de la ONU, que de nuevo está en marcha un intento de golpe de Estado en Venezuela, señaló Arreaza en una rueda de prensa. A lo largo de los últimos cinco años, en los cuales el presidente Nicolás Maduro le tocó por mandato popular asumir el liderato de Venezuela y la Revolución Bolivariana, una permanente interferencia, intromisión e injerencia de Estados Unidos, de su gobierno, su élite gobernante y sus países satélites para provocar, ellos mismo lo han dicho, un cambio de régimen por vías no constitucionales, manifestó el canciller venezolano ante los periodistas. También, Jorge Arreaza denunció que el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Mike Pompeo, ha citado artículos de la Constitución de la República para promover acciones fuera de la constitución, lo cual calificó de absurdo. Además, Arreaza resaltó que en su reunión con Guterres, que Venezuela ha incorporado al Plan de la Patria 2019-2025 los 17 objetivos de la agenda de Desarrollo Sostenible 2030 que promueve la ONU para el desarrollo social de los países, y señaló que, si logramos cumplir esos objetivos de la Agenda, lograremos una sociedad más equitativa; es imprescindible fortalecer el multilateralismo.



Analizan Sudcorea y Estados Unidos sus planes de cooperación con Corea del Norte



Corea del Sur analizó hoy con Estados Unidos sus proyectos de cooperación y humanitarios con la República Popular Democrática de Corea, así como las venideras reuniones entre los mandatarios y altas figuras de Pyongyang y Washington, reportó Prensa Latina. Así lo confirmó el Ministerio sudcoreano de Exteriores en una videoconferencia donde las partes analizaron el posible viaje de empresarios del Sur al complejo industrial de Kaesong, antes operado por las dos Coreas, a fin de reabrirlo; entre otros temas. Otros temas debatidos fueron la desnuclearización, la propuesta de unificar a las familias separadas por la guerra mediante video llamadas. Además, Sudcorea y Estados Unidos hablaron sobre la reunión en Washington entre el secretario norteamericano de Estado, Mike Pompeo, y Kim Yong Chol, el vicepresidente del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, así como de los preparativos de la segunda cumbre de los gobernantes de dichos países Donald Trump y Kim Jong-un. Por otro lado, una fuente anónima del Ministerio de Unificación declaró a la prensa que en la videoconferencia se acordó finalizar esta semana las consultas y otros procedimientos necesarios para trasladar a Corea del Norte 200 mil dosis de Tamiflu y suministros médicos en los próximos días. También circulan informaciones sobre la posible cumbre Trump-Kim se desarrollará en marzo o abril en la ciudad vietnamita de Danang o en Tailandia.



Continúa Theresa May sus conversaciones con los parlamentarios para desbloquear el Brexit



La primera ministra británica, Theresa May, continúa hoy las conversaciones con diputados de distintos partidos a fin de desbloquear la crisis del 'brexit', después de que el Parlamento rechazase su acuerdo negociado con Bruselas, informó la agencia española EFE. May prometió mantener estos contactos políticos tras superar en la Cámara de los Comunes una moción de censura contra el Gobierno que había presentado el pasado martes el líder de laborista, Jeremy Corbyn. No obstante, Corbyn se negó a reunirse con la 'premier' si no recibe antes garantías de que no habrá un 'brexit' sin acuerdo. La primera ministra británica ya se reunió con los líderes parlamentarios de los partidos Liberal Demócrata, el Nacionalista Escocés (SNP) y el galés Plaid Cymru con el objetivo de buscar un consenso sobre los términos de la retirada británica de la UE de cara al próximo 29 de marzo, la fecha establecida para la salida del Reino Unido del bloque europeo.



Realizan pilotos argentinos huelga en rechazo una medida del Gobierno de Mauricio Macri



Los pilotos de Argentina, agrupados en dos sindicatos, iniciaron hoy un paro de dos días, para rechazar la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de habilitar a pilotos extranjeros para operar líneas aéreas nacionales. Al respecto, el titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, declaró al diario local Página 12 que ya vencieron todos los plazos que dispone la ley, y ratificó que los aviones no despegarán hoy. Además, Biró consideró que la política de conciliación dictada por el gobierno de Macri para intentar de última hora disuadir el paro aéreo entre jueves y viernes 'es ilegal', luego de que venciera el plazo para una eventual conciliación. Esta huelga de los pilotos argentinos cuenta con el respaldo de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas.



Salió la quinta caravana de emigrantes salvadoreños rumbo a Estados Unidos



Una quinta caravana de emigrantes salvadoreños que aspiran a llegar a Estados Unidos partió hoy la noche anterior de El Salvador, pese a las advertencias de peligros y el fracaso de sus antecesoras. Según reportes periodísticos, unas 300 personas integran este nuevo grupo de caravanistas, que está integrado por habitantes provenientes del oriente del país, y que fueron convocados y organizados por un grupo de Whatsapp. Antes de que partiera esta nueva caravana de emigrantes salvadores el personal de la Procuraduría General de la República acudió a la capitalina plaza del Salvador del Mundo para dar asistencia legal y verificar si quienes viajan con niños tenían la documentación requerida. También, las autoridades salvadoreñas reiteraron que emigrar no es delito, pero hacerlo de forma irregular es irresponsable, sobre todo cuando se viaja con niños.



