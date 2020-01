Confirma China propagación de nuevo coronavirus por el país

Confirma China propagacin de nuevo coronavirus por el pas

2020-01-20





El misterioso virus que provoca un nuevo tipo de neumonía se triplicó en China, comenzó a propagarse por el país y llegó a la capital, Beijing, al tiempo que se va expandiendo fuera del gigante asiático, al confirmar Corea del Sur su primer caso.



Ya se han reportado tres enfermos en el entorno regional asiático: dos en Tailandia y uno en Japón, mientras que las autoridades chinas han reportado 224, de los cuales 217 fueron confirmados y los otros siete continúan siendo evaluados.



El epicentro del brote es la ciudad de Wuhan, cuyo gobierno local confirmó este lunes que una tercera persona murió y se encontraron 136 nuevos casos durante el fin de semana.



A su vez, la comisión de salud del distrito de Daxing, en Beijing, anunció que dos personas que habían viajado a Wuhan fueron tratadas por neumonía relacionada con el virus y se encuentran en condición estable.



Las autoridades sanitarias de la provincia sureña de Guangdong confirmaron otro caso en la ciudad de Shenzhen, y lo propio hicieron las de Cantón, donde un hombre de 66 años fue puesto en cuarentena después de contraer fiebre y mostrar otros síntomas, tras un viaje para visitar a familiares en Wuhan, donde el virus surgió por primera vez.



Wuhan tiene 11 millones de habitantes y sirve como un importante centro de transporte, durante el feriado anual del Año Nuevo Lunar que comenzará esta semana y durante el cual cientos de millones de chinos viajan desde y hacia el gigante asiático para visitar a sus familiares.



La rápida propagación del virus desde Wuhan al resto del país inquieta al gobierno del presidente Xi Jingping, quien ordenó esfuerzos decididos para frenar la propagación de la nueva neumonía vírica.



Al instruir sobre el trabajo relacionado con el brote de la enfermedad, Xi remarcó la importancia de poner la seguridad y la salud de la gente como la máxima prioridad.



El vicealcalde de Wuhan, Chen Xiexin, confirmó que a la televisión china que se instalaron termómetros infrarrojos en aeropuertos, estaciones de ferrocarril y estaciones de autobuses en toda la urbe.



Chen precisó que se registraron pasajeros con fiebre, a quienes se les dio máscaras y trasladó a instituciones médicas. De acuerdo con la televisión central china ya se han llevado a cabo cerca de 300 mil pruebas de temperatura corporal.



A su vez, las autoridades de la Hong Kong, han intensificado las medidas de detección, incluidos los rigurosos puntos de control de temperatura para los viajeros que llegan de China continental.



Desde el viernes, Estados Unidos fiscaliza vuelos directos que lleguen desde Wuhan a los aeropuertos de San Francisco y de Nueva York. Tailandia, en tanto, informó que ya estaba revisando a los pasajeros que llegaban a Bangkok, Chiang Mai y Phuket, y que pronto introduciría controles similares en el balneario de Krabi.



Hasta el momento no se ha confirmado en China ninguna transmisión de persona a persona, pero esa posibilidad no puede excluirse, de acuerdo con las autoridades del país, la Organización Mundial de la Salud y expertos.







Se cree que un mercado de mariscos es el centro del brote en la ciudad de Wuhan, pero la comisión de salud de la urbe, informaron que identificaron pacientes que no tenían antecedentes de contacto con ese centro comercial.



La nueva cepa de coronavirus causa alarma por su conexión con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo, que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong entre el 2002 y el 2003.



Sus síntomas incluyen fiebre y dificultad para respirar, que son similares a los de muchas otras enfermedades respiratorias, lo que plantea complicaciones en los esfuerzos de detección.



(Noticiero Nacional de Radio)