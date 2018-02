Confirma CNE la victoria del Sí en consulta popular en Ecuador

2018-02-05 07:52:00 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador confirmó la victoria del Sí sobre el No en las siete preguntas de la consulta popular y referendo, según datos que aportó un conteo rápido, reportó Prensa Latina.



De acuerdo con los datos que ofreció la presidenta del CNE, Nubia Villacís, con 1 885 actas, de las 2 121 previstas como muestra a nivel nacional, la ventaja del Si es considerable en todas las interrogantes de la consulta.



Además la titular del CNE de Ecuador, precisó que el nivel de participación en las urnas fue del 82,1 por ciento.



Según las precisiones, en la pregunta 1 del Referendo, sobre lucha contra la corrupción, 74 por ciento estuvo a favor, mientras el 26 se manifestó en contra, mientras en la segunda, relacionada con eliminar la reelección indefinida, 64,3 por ciento respondió de manera afirmativa y 35 coma 7 la rechazó.



En la tercera, referida a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 67 por ciento votó Sí y 33 por ciento No.



Finalmente en la cuarta y quinta interrogante del referendo, sobre la no prescripción de delitos sexuales contra menores y prohibir la minería metálica en zonas intangibles y áreas protegidas, las respuestas fueron 73,8 y 26,2, así como 68,9 y 31,1, respectivamente.



Por su parte, en la pregunta de la consulta popular sobre derogar la Ley de Plusvalía, el 63,2 por ciento votó a favor y el 36,8 se opuso, mientras que la pregunta vinculada a reducir el área de explotación petrolera en el Yasuní la votación fue 67,6 por ciento Sí y 32,4 No.



Por otro lado, el coordinador nacional técnico de procesos del CNE, Diego Tello, enfatizó que el resultado tiene un 99 por ciento de confiabilidad y un margen de error inferior al 1,0 por ciento.



(Haciendo Radio)