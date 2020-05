🎬 Confirma Cuba 8 nuevos casos positivos a la Covid-19

2020-05-22 09:28:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

Al cierre del día de ayer, 21 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 669 pacientes. Otras 1 mil 790 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.





Para COVID-19 se estudiaron mil 880 muestras, resultando ocho muestras positivas. El país acumula 90 mil 911 muestras realizadas y mil 916 positivas (2,1%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman ocho nuevos casos, para un acumulado de mil 916 en el país.



Los ocho nuevos casos confirmados fueron cubanos. Todos, el 100% fueron contactos de casos confirmados. El grupo de edad más afectado, fue el de 40 a 60 años con seis (75%).



De los ocho casos diagnosticados, tres (37,5%) fueron mujeres y cinco (62,5%) hombres. El 50% (4) de los casos positivos fueron asintomáticos.



Detalles de los ocho casos confirmados:



La Habana



Ciudadano cubano de 46 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



Ciudadano cubano de 79 años de edad, residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.



Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 48 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 35 contactos.



Matanzas



Ciudadano cubano de 58 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 20 contactos.



Ciudadana cubana de 59 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 12 contactos.



Ciudadana cubana de 56 años de edad, residente en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

De los mil 916 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 202 y de ellos 198 (98,01%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 81 fallecidos (uno en el día), dos evacuados y mil 631 pacientes recuperados (85,1%) (28 altas en el día de ayer). Se reportan un paciente en estado crítico y tres en estado grave.





Paciente reportado en estado crítico:



Ciudadana cubana de 85 años, del Policlínico Chíqui Gómez de Villa Clara. Antecedentes de Insuficiencia venosa periférica de ambos Miembros y Colecistectomía. Se encuentra con empeoramiento clínico y gasométrico, afebril, con sedación, no sangramiento, en ventilación mecánica, con distress respiratorio moderado. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. infiltrado intersticio alveolar bilateral. Se reporta en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano, de 85 años. Procedente del municipio Centro Habana. Con antecedentes de Cáncer de Próstata con metástasis pulmonar. Estando ingresado por presentar tos, comenzó con polipnea y se trasladó para la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax. sin cambios. Lesiones inflamatorias en ambos campos pulmonares a predominio del hemitórax izquierdo relacionadas con metástasis pulmonares y posibles óseas. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana, de 68 años. Procede del municipio Arroyo Naranjo. Con antecedentes de Anemia hemolítica. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. Mejor. Lesiones inflamatorias basal izquierda. Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano de 62 años, procedente del municipio Matanzas. Antecedentes de Hipertensión Arterial y hemorragia cerebral traumática. Paciente convaleciente con secuelas de ingreso por Politrauma que fue dado de alta del Hospital Faustino Pérez, hace más de una semana con test negativo. Se le realiza PCR el día 11 de mayo, por presentar tos húmeda, con resultado positivo, se traslada para la Terapia Intensiva del Hospital Militar Mario Muñoz por demanda ventilatoria y debilidad marcada. Se encuentra , vigil, no se comunica por afasia motora, rigidez generalizada y movimientos clónicos recurrentes, afebril, con tos húmeda, ventilando por traqueostomía. Estable hemodinámicamente. Rx tórax. sin modificaciones, moteado inflamatorio escaso en tercio medio de hemitórax derecho y en base izquierda. Se reporta en estado grave.



Falleció el ciudadano cubano de 56 años de edad que residía en el municipio Matanzas, provincia del mismo nombre. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Insuficiencia Renal Crónica (grado IV). El 17 de mayo fue ingresado en la terapia por presentar fiebre, tos, disnea y decaimiento. El 18 de mayo hizo edema agudo del pulmón y emergencia hipertensiva, por lo que es intubado y ventilado en modalidad controlada, y fue tratado con hipotensores endovenosos. El 19 de mayo se realizó hemodiálisis por presentar acidemia metabólica y anuria. En el Rx se observaron lesiones congestivas y de distres respiratorio. Fue realizada hemodiálisis; y después del proceder presentó inestabilidad hemodinámica y elevación del potasio sérico por lo que fue apoyado con aminas vasoactivas y tratamiento para la corrección del desequilibrio hidroelectrolítico. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia y son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.



Hasta el 21 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 4 millones 960 mil 975 casos confirmados (+ 99 mil 519) y 327 mil 904 fallecidos (+ 5 mil 421) con una letalidad de 6,61% (-0,02).



En la región de las Américas se reportan 2 millones 245 mil 224 casos confirmados (+ 58 mil 317), el 45,26% del total de casos reportados en el mundo, con 133 mil 441 fallecidos (+ 3 mil 761) y una letalidad de 5,94% (+0,01).



(Ministerio de Salud Pblica )

Artículos relacionados