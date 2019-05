Confirma Noruega su papel mediador en Venezuela

2019-05-17 15:34:08 / web@radiorebelde.icrt.cu



El Ministerio de Exteriores de Noruega confirmó ese viernes su papel mediador en Venezuela y precisó que mantuvo contactos preliminares con los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, en una fase exploratoria.



En un comunicado, la cancillería noruega aplaudió los esfuerzos de los distintos representantes de los principales actores políticos venezolanos y reiteró la disposición del país nórdico de seguir apoyando la búsqueda de una solución pacífica para la crisis política y social que atraviesa la nación sudamericana.



Noruega fue junto a Cuba un importante actor en el proceso de diálogo llevado a cabo en La Habana entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el entonces Gobierno de Juan Manuel Santos, que derivó en un acuerdo de paz.



La existencia de las conversaciones sobre Venezuela en la capital noruega, Oslo, fue confirmada ayer por el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero.



Por su parte, el líder opositor y presidente autoproclamado, Juan Guaidó indicó que había enviado a delegados suyos a Oslo, aunque afirmó que no hay negociaciones.



Según trascendidos, las conversaciones cuentan con la participación del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, representando al gobierno de Maduro.



A su vez, medios de prensa identificaron al exdiputado Gerardo Blyde; a Fernando Martínez Mottola, quien fuera exministro del fallecido ex mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez; y al segundo icepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, como representantes de la oposición en Oslo.



El propio Maduro confirmó el pasado miércoles que su ministro de comunicación está fuera de Venezuela en una misión muy importante, aunque no dio detalles.



Sin embargo, no hubo ninguna alusión a los intentos de mediación que se llevan a cabo en Noruega, cuando se divulgó el comunicado de la oficina de Maduro sobre la reunión del mandatario con representantes del Grupo Internacional de Contacto promovido por la Unión Europea.



El texto reafirmó la disposición de Maduro a instaurar un diálogo sin condicionamientos ni injerencias externas, que permita avanzar hacia el entendimiento político y garantizar tanto la paz como la recuperación económica del país.



Entre tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió a los acercamientos entre el Gobierno de Maduro y la oposición, acusando a ésta última de temer a la palabra “diálogo”.



Cabello aseguró que los opositores se están matando a su interior, y les ha pedido que dialoguen entre ellos para presentar una propuesta coherente.



Entre los venezolanos de a pie, el inicio de un posible acercamiento para una nueva negociación entre el Gobierno y la oposición generó opiniones encontradas.



Unos ciudadanos creen que es una estrategia de la derecha para seguir conspirando, mientras que otros piensan que es beneficioso para hacer frente a la crisis política en Venezuela.



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor