Confirma OIEA que Irán cumple el pacto nuclear

2018-06-05 09:51:06 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) insistió en que Irán cumple el acuerdo nuclear pactado en el 2015 con las grandes potencias, y alentó al país a cooperar de forma rápida en la verificación de sus actividades, en medio de la incertidumbre creada por Estados Unidos tras la salida del tratado. En su último informe, el OIEA confirmó que Irán cumple con todas las exigencias del tratado, incluyendo la limitación de su producción de uranio enriquecido y de agua pesada, dos materiales de posible doble uso, civil y militar. La Junta de Gobernadores de este organismo inició en Viena una reunión centrada en el polémico programa nuclear de Irán, en la cita, el director general del OIEA, Yukiya Amano, confirmó que hasta el momento todo se mantiene bajo control. Igualmente el Organismo Internacional de Energía Atómica mostró su disposición para verificar el programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea, en caso de lograrse un acuerdo político con Estados Unidos. La agencia sigue muy de cerca los acontecimientos relacionados con el programa nuclear de la RPDC y está dispuesta a desempeñar un papel esencial en la verificación de un posible convenio.



Aumentan en Guatemala a 62 los muertos por la erupción del volcán Fuego



A 62 aumentó la cifra de muertos en Guatemala a causa de la potente erupción del volcán de Fuego, que arrasó varios poblados cercanos con una avalancha de lodo y ceniza ardiente, publicó hoy la agencia francesa AFP. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Fanuel García, declaró a los periodistas que ese organismo colabora en la identificación de las 62 víctimas mortales tras la erupción del volcán registrada el pasado domingo, y señaló que la cifra de fallecidos podría continuar aumentando porque no incluye a las personas que fallecieron tras ser trasladadas a los hospitales para ser atendidas. Según el informe de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), la fuerte erupción del volcán Fuego dejó 46 heridos, 3 265 evacuados y 1687 albergados en los departamentos de Escuintla y Sacatepéquez, que junto al de Chimaltenango fueron las tres ciudades más afectados por la erupción del coloso del pasado domingo. Por otro lado, el presidente Jimmy Morales decretó tres días de duelo y estado de calamidad en los departamentos de Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango, y visitó la víspera la zona devastada y los albergues donde se encuentran los evacuados. También los rescatistas continúan trabajando entre la desolación por las casas destruidas y plantaciones completamente calcinadas por la furia del volcán, de 3 763 metros de altura, situado a 35 kilómetros al suroeste de Ciudad Guatemala. En el corazón de la tragedia, las escenas son catastróficas, pudo constatar un periodista de AFP, donde observó al menos tres cuerpos calcinados entre los escombros del caserío San Miguel Los Lotes, y los vecinos, socorristas, soldados y policías continúan buscando sobrevivientes.



Rechaza el presidente Nicolás Maduro la nueva injerencia de Estados Unidos contra Venezuela



El presidente venezolano Nicolás Maduro rechazó que la Organización de Estados Americanos (OEA) sirva como un mecanismo para que el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) interfiera en los asuntos internos de los países de nuestra región, reportó Telesur. La OEA es un organismo inútil que sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un ministerio de colonias del imperio norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas y los Gobiernos independientes antiimperialistas, expresó, Maduro durante un acto con la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También, el mandatario aseguró que el Gobierno de Donald Trump ha desarrollado una campaña criminal de chantaje y amenaza a los Gobiernos de América Latina y el Caribe de quitarles las ayudas económicas o implementar políticas comerciales que los perjudiquen, y señaló que imperialismo quiere acabar con el modelo independiente de desarrollo, de dignidad, de identidad que Venezuela ha construido, fundado por nuestro comandante Hugo Chávez. Asimismo, el presidente venezolano, Nicolás Maduro afirmó que su país se encuentra en el centro de una batalla y saldrán airosos de ella con fuerza y moral.



Avanzan Pyongyang y Seúl en ejecución de Declaración de Panmunjom



Corea del Norte y Corea del Sur confirmaron la posición de principios para la implementación de la Declaración de Panmunjom, acordada entre los líderes Kim Jong Un y Moon Jae In, el pasado 27 de abril. La agencia norcoreana de noticias KCNA subrayó hoy que el pasado viernes tuvieron lugar las conversaciones de alto nivel entre ambos países en la Casa de la Paz, en la parte sur de la zona fronteriza de Panmunjom, para analizar las vías de la puesta en marcha de la histórica declaración. Ambas partes confirmaron la posición de principios de la implementación del documento y discutieron los pormenores para tomar medidas prácticas. Asimismo, adoptaron un comunicado de prensa conjunto en el cual plantean que establecerán una oficina de enlace conjunta norte-sur en la Zona Industrial de Kaesong. También debatirán maneras de conmemorar el 18 aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio a través del intercambio de documentos. El comunicado también aclara los tiempos y lugares de las conversaciones militares de nivel general norte-sur, las conversaciones sobre deportes y las conversaciones de la Cruz Roja. Entre otros puntos, concordaron que otras conversaciones se programarán mediante el intercambio de documentos y las conversaciones de alto nivel norte-sur para promover la aplicación de la Declaración de Panmunjom se celebrarán periódicamente.



ONU pide acabar con la contaminación por plástico



El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó hoy a poner fin a la contaminación por plástico y empezar con un paso sencillo: rechazar el uso de objetos desechables hechos con ese material. Por medio de un videomensaje con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el máximo representante de Naciones Unidos pidió a todos sumar esfuerzos para vencer esa contaminación. Cada año, más de dos millones de toneladas de plástico terminan en los océanos y los microplásticos en los mares superan ahora en número a las estrellas en nuestra galaxia. Guteres señaló que desde remotas islas hasta el Ártico, ningún lugar está libre de esas partículas y si se mantienen los ritmos actuales de contaminación, para 2050 los océanos podrían tener más plásticos que peces. Por ello, alentó a dejar a un lado el uso de plásticos desechables: rechaza todo lo que no puedas utilizar. Por eso, en este Día Mundial del Medio Ambiente hago esta simple petición: vencer la contaminación del plástico, recalcó el secretario general de la ONU.



Elegirá Asamblea General de la ONU nueva presidenta



Este martes será electa la cuarta mujer presidenta de la Asamblea General de la ONU, la primera perteneciente a América Latina. Los Estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votarán este martes entre la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, y la representante de Honduras ante el organismo, Mary Elizabeth Flores, para elegir a la nueva presidenta de la Asamblea General. De esa forma está garantizado que por primera vez en la historia una latinoamericana esté al frente de la Asamblea General de la ONU; cuya misión es dirigir los diferentes debates que se efectúan en la sede del ente supranacional en Nueva York. La representante de Ecuador apuesta por respuestas rápidas ante situaciones emergentes y prestar especial atención a las personas de mayor vulnerabilidad mientras que la candidata por Honduras se compromete con ampliar la atención infantil y la cooperación entre los países. La elegida sustituirá, en septiembre, al eslovaco Miroslav Lajcak



ONU rechaza asesinato de enfermera palestina



Al-Najar, de 21 años de edad, se encontraba en Gaza como voluntaria cuando fue asesinada mientras intentaba ayudar a los heridos por el Ejército israelí. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó este lunes su rechazo y consternación por el asesinato de la enfermera palestina Razan al-Najar a manos del Ejército israelí en Gaza. Al-Najar, de 21 años de edad, se encontraba en Gaza como voluntaria de la Sociedad Palestina de Ayuda Médica y fue asesinada el pasado viernes por militares israelíes, quienes dispararon contra su equipo mientras intentaban ayudar a los heridos. A través de un comunicado, el organismo aseguró que este hecho se suma a "una cantidad de por sí asombrosa de ataques contra el personal de salud". Por su parte el Ministerio de Salud y la Media Luna Roja palestina han indicado que unos 245 trabajadores médicos y al menos 40 tripulaciones de ambulancias han sido atrapadas en medio de los ataques contra el territorio.



(Haciendo Radio)