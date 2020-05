Confirman 12 nuevos casos positivos a la COVID-19

Al cierre del día de ayer, 9 de mayo, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínico epidemiológica mil 894 pacientes. Otras 4 mil 081 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron mil 826 muestras, resultando 12 muestras positivas. El país acumula 67 mil 335 muestras realizadas y mil 766 positivas (2,62%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 12 nuevos casos, para un acumulado de mil 766 en el país.



Los 12 nuevos casos confirmados fueron cubanos. De ellos, nueve (75%) fueron contactos de casos confirmados, y en tres (25%) no se precisa la fuente de infección.



De los 12 casos diagnosticados, ocho (66,6%) fueron hombres con y cuatro (33,3%) mujeres. Por grupos de edades los más afectados fueron: los menores de 40 años con cinco (41,6%), seguido por el de más de 60 años con cuatro (33,3%). El 33,3% (4) de los casos positivos fueron asintomáticos.

La residencia por provincias y municipios de los 12 casos confirmados es:

Artemisa: 1 caso (del municipio Bauta)

La Habana: 8 casos (2 del municipio Playa; San Miguel del Padrón, Diez de Octubre, Cerro, Habana del Este, Cotorro y Plaza con 1 cada uno)

Villa Clara: 1 caso (del municipio Santa Clara)

Sancti Spiritus: 1 caso (del municipio Sancti Spíritus)

Ciego de Ávila: 1 caso (del municipio Ciego de Ávila)



Detalles de los 12 casos confirmados:



Artemisa



Ciudadana cubana de 85 años de edad, residente en el municipio Bauta, provincia Artemisa. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.



La Habana:



Ciudadano cubano de 17 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residente en el municipio Playa, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.

Ciudadano cubano de 44 años de edad, residente en el municipio Cotorro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.

Ciudadana cubana de 31 años de edad, residente en el municipio Diez de Octubre, provincia La Habana. Contacto de casos confirmados anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.

Ciudadana cubana de 20 años de edad, residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 14 contactos.

Ciudadano cubano de 66 años de edad, residente en el municipio Cerro, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

Ciudadano cubano de 78 años de edad, residente en el municipio Plaza de la Revolución, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección. Se mantienen en vigilancia 9 contactos.

Ciudadano cubano de 6 años de edad, residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Villa Clara



Ciudadano cubano de 67 años de edad, residente en el municipio Santa Clara, provincia Villa Clara. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 19 contactos.



Sancti Spíritus



Ciudadana cubana de 34 años de edad, residente en el municipio Sancti Spíritus, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 11 contactos.



Ciego de Ávila



Ciudadano cubano de 55 años de edad, residente en el municipio Ciego de Ávila, provincia del mismo nombre. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 10 contactos.

De los mil 766 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 494, y de ellos 488 presentan evolución clínica estable. Se acumulan 77 casos fallecidos (tres en el día de ayer), dos evacuados, y mil 193 pacientes recuperados (53 altas en el día de ayer). Se reportan 1 paciente en estado crítico y cinco pacientes en estado grave.



Paciente reportado en estado crítico:



Ciudadana cubana de 75 años. Reside en Villa Clara. Con antecedentes de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. Se encuentra consciente, obedece órdenes, con abundantes pérdidas por el levine, distendida, que impresiona abdomen doloroso a la palpación pero con ruidos hidroaereos normales. Se encuentra consciente, obedece órdenes, afebril, con secreciones bronquiales, en ventilación mecánica, a través de traqueostomía. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con lesiones inflamatorias en ambos hemitórax. Continúa reportada en estado crítico.



Pacientes reportados en estado grave:



Ciudadano cubano de 58 años. Procede del Municipio Plaza de la Revolución. Antecedentes patológicos personales de Hipertensión arterial, Asma Bronquial y quiste del vértice del pulmón derecho. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx tórax Lesiones inflamatorias de base izquierda y 2/3 inferiores del hemitórax derecho. Se reporta en estado grave.

Ciudadana cubana de 84 años, procedente del Hogar de Ancianos No. 3 de Santa Clara. Antecedentes de Demencia Senil. Se recibió en Terapia Intensiva con cuadro de insuficiencia respiratoria y deshidratación importante, se constata fractura de clavícula derecha. Se encuentra afebril, vigil, mantiene secreciones bronquiales espesas, ventilando espontáneamente a través de la traqueostomía, Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con mejoría radiológica. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 47 años. Antecedentes Patológicos Personales. Hipertensión arterial, Nefrectomía con suprarrenalectomía izquierda por tumor renal hace dos años. Comenzó con fiebre, tos seca, ligera dificultad respiratoria y una diarrea. Se recibió en la Terapia Intensiva ese mismo día consciente, orientado, con lenguaje claro y coherente, respirando espontáneamente sin apoyo de oxígeno, ligera sequedad de piel y mucosas. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, hemodinámicamente estable. Rx tórax. Negativo. Se reporta en estado grave.

Ciudadano cubano de 85 años, procedente del Hogar de ancianos, Santa Clara. Antecedentes de Hipertensión Arterial, Cardiopatía Isquémica, Insuficiencia Renal Crónica y Demencia senil. Presentó toma del estado general, polipnea y cianosis peribucal, presenta gasometría con hipoxemia severa y se traslada para Terapia intensiva. Se encuentra con mejoría clínica, consciente, afebril, ventila espontáneamente. Hemodinámicamente estable. Rx tórax Lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado crítico.

Cuidadana cubana de 82 años de edad, residente en Banes, provincia Holguín. Antecedentes Patológicos Personales de Hipertensión Arterial, Cardiopatía isquémica, Diabetes Mellitus y Fractura de cadera hace 1 año. Presentó polipnea, decaimiento marcado y signos de deshidratación y se traslada para la Terapia Intensiva. Se encuentra consciente, cooperativa, afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario. Hemodinámicamente estable. Rx. tórax con infiltrado inflamatorio en ambas bases. Se reporta en estado grave.



Lamentablemente, sucedieron ayer tres fallecimientos:



Ciudadano cubano de 53 años de edad, procedente del Centro de Protección Social del Cotorro, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Trastornos Psiquiátricos (Esquizofrenia Paranoide), Alcohólico, Diabetes Mellitus, Desnutrición Crónica. Luego de estar hospitalizado, presentó cuadro de agitación psicomotriz, recibiendo medicación. Hizo depresión respiratoria, fue intubado y ventilado. Presentó en el Rx de tórax, lesiones de infiltrado intersticial en ambos campos pulmonares, en los complementarios, anemia ligera, albumina y proteínas totales bajas. Hizo hipotensión arterial, polipnea, empeoramiento radiológico con signos de distres respiratorio. En ventilación mecánica en modalidad controlada, apoyado con aminas, fue realizado ecocardiograma apareciendo signos de pericarditis aguda, mantuvo tendencia a la hipotensión, lo que requirió elevación de las dosis de aminas vasoactivas. El 9 de mayo en ventilación mecánica, con inestabilidad hemodinámica y oliguria. Hizo parada cardiaca en asistolia, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 59 años de edad, residía en el municipio Habana Vieja, provincia La Habana. Antecedentes Patológicos Personales: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Alcoholico, Fractura de Cadera Antigua. Fue ingresado por diarreas, dolor abdominal y signos deshidratación, es tratado con reposición de volumen y electrolitos, además Interferón, Oseltamivir y Azitromicina. Evolucionó con mejoría clínica, estabilidad hemodinámica, tratamiento según protocolo. Sufrió caída con fractura de fémur no quirúrgica, fue colocada tracción esquelética, manteniendo el tratamiento según protocolo. Presentó episodio de disnea súbita, taquicardia, cianosis, hipotensión arterial, fue trasladado a la terapia intensiva donde se intuba y ventila en modalidad controlada, fue apoyado con aminas vasoactivas, planteándose el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. El 9 de mayo a las 2:30 am hizo parada cardiorespiratoria, lográndose reanimación efectiva, manteniéndose inestable, por lo que fueron elevadas las dosis de aminas vasopresoras. Hizo nueva parada cardiorespiratoria a las 11:30 am, son realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Ciudadano cubano de 64 años de edad, residía en el municipio Venezuela, provincia Ciego de Ávila. Antecedentes Patológicos Personales: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Cardiopatía Isquémica, Diabetes Mellitus, Enfermedad Cerebrovascular Crónica. Ingresó por presentar tos, expectoración, fiebre, decaimiento y se impuso tratamiento con Azitromicina y Oseltamivir. En su evolución hizo episodio de taquicardia auricular, que requirió cardioversión eléctrica sincronizada, salió en ritmo sinusal y con estabilidad hemodinámica. En el exámen físico presentó estertores crepitantes en ambos campos pulmonares, los complementarios con leucocitosis y linfopenia, gasometría ligera alcalosis respiratoria. El 9 de mayo evolucionó con estabilidad hemodinámica, a las 12 del mediodía, presentó cuadro de desorientación, aumento de la disnea, cianosis distal con gradiente térmico. Hizo parada cardiorespiratoria en asistolia, fueron realizadas maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron efectivas. Lamentamos profundamente lo ocurrido y trasmitimos a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias.





Hasta el 9 de mayo se reportan 184 países con casos de COVID-19 con 3 millones 898 mil 658 casos confirmados (+ 90 mil 806) y 274 mil 290 fallecidos (+ 5 mil 222) con una letalidad de 7,04% (-0,03).



En la región de las Américas se reportan un millón 690 mil 681 casos confirmados (+ 45 mil 864), el 43,4% del total de casos reportados en el mundo, con 100 mil 430 fallecidos (+ 2 mil 828) con una letalidad de 5,94% (+0,01).



(Ministerio de Salud Pblica )

