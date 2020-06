🎬 Confirman en Cuba 10 nuevos casos positvios a la COVID-19

2020-06-14





Al cierre del día de ayer, 13 de junio, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 435 pacientes. Otras mil 501 personas se vigilan en sus hogares, desde la Atención Primaria de Salud.



Para COVID-19 se estudiaron 2 mil 135 muestras, resultando 10 muestras positivas. El país acumula 133 mil 763 muestras realizadas y 2 mil 248 positivas (1,7%). Por tanto, al cierre del día de ayer se confirman 10 nuevos casos, para un acumulado de 2 mil 248 en el país.



Los 10 casos confirmados fueron cubanos. De ellos 6 (60%) fueron contactos de casos confirmados, en tres (30%) no se precisa la fuente de infección y uno (10%) tuvo fuente de infección en el extranjero.



De los diez casos diagnosticados, cinco (50%) fueron hombres y cinco (50%) mujeres. Por grupos de edades fueron de 40 a 60 años 8 (80,0%) y menores de 40 años dos (20%). El 80% (8) de los casos positivos fueron asintomáticos.







Detalles de los 10 casos confirmados:



La Habana:



Ciudadana cubana de 50 años de edad residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 15 contactos.



Ciudadana cubana de 27 años de edad residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.



Ciudadano cubano de 59 años de edad residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 18 contactos.



Ciudadana cubana de 57 años de edad residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 17 contactos.



Ciudadano cubano de 49 años de edad residente en el municipio Habana del Este, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 13 contactos.



Ciudadano cubano de 49 años de edad residente en el municipio Marianao, provincia La Habana. Contacto de caso confirmado anteriormente. Se mantienen en vigilancia 28 contactos.



Ciudadano cubano de 43 años de edad residente en el municipio La Lisa, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección, es detectado por pesquisa intencionada en la fábrica de tabaco. Se mantienen en vigilancia 167 contactos.



Ciudadana cubana de 49 años de edad residente en el municipio Arroyo Naranjo, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección, es detectado por pesquisa intencionada en zona con condiciones sociales e higiénicas inadecuadas. Se mantienen en vigilancia 95 contactos.



Ciudadano cubano de 35 años de edad residente en el municipio San Miguel del Padrón, provincia La Habana. Se investiga la fuente de infección, es detectado por pesquisa intencionada en el mercado de Vía Blanca por considerarse de alto riesgo. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.



Camagüey:



Ciudadana cubana de 57 años de edad, residente en el municipio Camagüey, provincia Camagüey. Viajera procedente de México, aislada según protocolo. Se mantienen en vigilancia 22 contactos.



De los 2 mil 248 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 214 y de ellos 209 (97,6%) presentan evolución clínica estable. Se acumulan 84 fallecidos, dos evacuados y mil 948 pacientes recuperados (25 altas en el día de ayer). Se reportan 5 pacientes en estado grave.







Pacientes en estado grave:



Ciudadano cubano, de 53 años, del municipio Arroyo Naranjo, La Habana. Antecedente de Hipertensión Arterial. Fue trasladado para Cuidados Intermedios por Rx de tórax patológico, donde comenzó con episodios aislados de Hipertensión Arterial con ligera polipnea y se traslada a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente con oxígeno suplementario, hemodinámicamente estable. RX de tórax, mejor con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana, de 78 años, procedente del Municipio Cotorro. Antecedentes de Hipertensión Arterial. Comenzó con polipnea ligera, se le realizó radiología positiva por lo que se decidió su traslado a Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilación no invasiva en posición prono, hemodinámicamente estable. RX de tórax con lesiones inflamatorias en 1/3 inferior de ambos hemitórax. Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano, de 64 años, procedente del Municipio Cotorro. Se pone polipneico y tiene una radiología positiva por lo que se decidió pasar a la Terapia Intensiva. Se encuentra afebril, ventilando espontáneamente, estable hemodinámicamente. RX de tórax con lesiones inflamatorias diseminadas en ambos campos pulmonares. Se reporta en estado grave.



Ciudadana cubana de 38 años, procedente Las Guásimas en Matanzas. Antecedentes de Neoplasia de Ovario derecho. Paciente que hace un mes presenta un cuadro de vómitos acompañado de distensión abdominal y se le diagnóstica un Tumor de ovario. Ingresó en el Instituto de Oncología para operarse y comenzó con febrícula, se le realizó PCR que resultó positivo y se trasladó como confirmada para el Hospital Luis Díaz Soto. Se recibió con vómitos, abdomen distendido, doloroso, con líquido libre en cavidad. Se le realizó paracentesis con líquido de aspecto hemático, trasladándose a Terapia Intermedia. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, con nauseas, sin vómitos y mejor hidratada, con ascitis, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario. Estable hemodinámicamente. Mantiene líquido en cavidad abdominal y masa a nivel de ovario izquierdo con posible metástasis en pared abdominal. Se reporta en estado grave.



Ciudadano cubano de 86 años, procede del Municipio Cotorro. Antecedentes de Neoplasia de Pulmón con metástasis de laringe y Hernia Umbilical. Comenzó con síntomas respiratorios y por sospechoso se envía para un Centro de aislamiento, donde se le realiza PCR resultando positivo. Se trasladó como confirmado para el Hospital Luis Díaz Soto, donde se decide su ingreso en Cuidados Intermedios, dada la edad y sus antecedentes patológicos. Se encuentra consciente, afebril, no síntomas respiratorios, ventilando espontáneamente sin oxígeno suplementario, estable hemodinámicamente. Se reporta en estado grave



Hasta el 13 de junio se reportan 185 países con casos de COVID-19 asciende a 7 millones 625 mil 883 casos confirmados (+ 144 mil 820) y 425 mil 931 fallecidos (+ 4 mil 741) para una letalidad de 5,59% (-0,04).



En la región las Américas se reportan 3 millones 718 mil 697 casos confirmados (+ 79 mil 303), el 48,76% del total de casos reportados en el mundo, con 199 mil 119 fallecidos (+ 3 mil 050) para una letalidad de 5,35% (-0,04).











Sugerimos en vídeo la Conferencia de Prensa del Ministerio de Salud Pública del 14 de junio de 2020.









(Ministerio de Salud Pblica )

